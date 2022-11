GLI ARBITRI DEL WEEK END DEL 3-4 DICEMBRE Il Peroni TOP10 torna nel week-end con le gare del settimo turno in calendario tra sabato 3 e domenica 4 dicembre. Questa mattina la Commissione Nazionale Arbitri della FIR ha reso note le terne arbitrali, quarto uomo e TMO per i cinque incontri della giornata che si aprirà alle 15 di sabato con la sfida dell’Albonico tra la formazione universitaria del CUS Torino ed il Femi-CZ Rugby Rovigo, incontro affidato alle cure di Clara Munarini. Un’ora più tardi faranno il proprio ingresso in campo al Plebiscito di Padova Rugby Petrarca e Transvecta Calvisano sotto la direzione di Riccardo Angelucci, match disponibile in diretta su Rai Sport e in live streaming su Eleven Sports. Domenica si prosegue alle 14 con HBS Colorno – Mogliano Veneto (Campo Gino Maini, arbitra Manuel Bottino) e alle 15 con il derby emiliano del Mirabello di Reggio Emilia tra Valorugby e Sitav Lyons, diretto da Franco Rosella, mentre in contemporanea alla Caserma Gelsomini di Roma il XV della Polizia di Stato affronta il Viadana (dirige Filippo Russo).



Come di consueto tutte le gare del Peroni TOP10 saranno disponibili in live streaming su Eleven Sports. Di seguito il programma completo della giornata. Peroni TOP10 - VII giornata 03.12.22 - ore 15.00 CUS TORINO v FEMI-CZ RUGBY ROVIGO – diretta Eleven Sports

Arb. Clara Munarini (Parma)

AA1 Dario Merli (Ancona); AA2 Maria Giovanna Pacifico (Genova)

Quarto uomo: Antonio Luzza (Torino)

TMO: Giuseppe Vivarini (Padova) 03.12.22 - ore 16.00 RUGBY PETRARCA v TRANSVECTA CALVISANO – diretta RAI Sport e Eleven Sport

Arb. Riccardo Angelucci (Livorno)

AA1 Alex Frasson (Treviso), AA2 Federico Boraso (Rovigo)

Quarto uomo: Giovanni Garrò (Treviso)

TMO: Stefano Roscini (Milano) 04.12.22 - ore 14.00 HBS COLORNO v MOGLIANO VENETO R. – diretta Eleven Sports

Arb. Manuel Bottino (Roma)

AA1 Dario Merli (Ancona), AA2 Lorenzo Imbriaco (Bologna)

Quarto uomo: Carmine Marrazzo (Modena)

TMO: Stefano Pennè (Lodi) 04.12.22 - ore 15.00 VALORUGBY EMILIA v SITAV R. LYONS – diretta Eleven Sports

Arb. Franco Rosella (Roma)

AA1 Gabriel Chirnoaga (Roma); AA2 Matteo Franco (Pordenone)

Quarto Uomo: Giorgio Sgardiolo (Rovigo)

TMO: Emanuele Tomò (Roma) FIAMME ORO v RUGBY VIADANA 1970 – diretta Eleven Sports

Arb. Filippo Russo (Treviso)

AA1 Dante D’Elia (Bari), AA2 Daniele Pompa (Chieti)

Quarto uomo: Orazio Di Maio (Napoli)

TMO: Vicenzo Schipani (Benevento)