Roma – Scontri interessanti in calendario nella settima giornata di campionato del Peroni TOP10.

Il calcio d’inizio del prossimo turno è in calendario sabato 3 dicembre alle 15 con Rovigo che farà visita al Cus Torino. Partita interessante con i padroni di casa che proveranno a strappare punti utili per la salvezza: al momento i piemontesi sono al nono posto in classifica con un punto di vantaggio sul Mogliano. Per i Bersaglieri occasione per superare – momentaneamente – in classifica il Valorugby salendo in zona play-off. La partita sarà trasmessa in diretta su Eleven Sport.

A Padova – sabato 3 novembre alle 16 – è in programma uno dei classici big match del massimo campionato rugbistico italiano. A Padova il Calvisano proverà a migliorare l’attuale sesto posto in classifica affrontando i Campioni d’Italia in carica che hanno il mirino puntato sul primo posto. La partita sarà trasmessa in diretta su Rai Sport e Eleven Sport.

Nella giornata di domenica sono in programma Valorugby-Lyons, Fiamme Oro-Viadana, Colorno-Mogliano.

Questo il programma completo della settima giornata di campionato:

03.12.22 – ore 15 diretta Eleven Sports

Cus Torino v FEMI-CZ Rovigo

03.12.22 – ore 16 diretta Rai Sports e Eleven Sports

Petrarca Rugby v Transvecta Calvisano

04.12.22 – ore 14 diretta Eleven Sports

HBS Colorno v Mogliano Veneto Rugby

04.12.22 – ore 15 diretta Eleven Sports

Fiamme Oro Rugby v Rugby Viadana 1970

Valorugby Emilia v Sitav Rugby Lyons

Questa la classifica di campionato:

Fiamme Oro Rugby e HBS Colorno 23; Petrarca Rugby 22; Valorugby 19; FEMI-CZ Rovigo 17; Transvecta Calvisano 16; Rugby Viadana 1970 15; Sitav Rugby Lyons 8; Cus Torino 5; Mogliano Rugby Veneto 4

Grugliasco (Torino), Campo Albonico – Sabato 3 dicembre 2022, ore 15

Peroni TOP10, VII giornata

Cus Torino v FEMI-CZ Rovigo

Cus Torino: Reeves E.; Monfrino, Modena, Reeves G. (Cap), Dezzani; Roger Farias, Loro; Noa, Quaglia, Lavorenti; Dreyer, Piacenza; Craig Jeffery, Pais, Valleise

A disposizione: De Lise, Caputo, Liguori, Spinelli, Pedicini, Cruciani, Groza, Civita

All. D’Angelo

FEMI-CZ Rovigo: Borin; Lertora, Diederich Ferrario (cap.), Uncini, Ciofani; Montemauri, Bazan Velez; Casado Sandri, Stavile, Cosi; Lindsay, Steolo; Pomaro, Ferraro, Quaglio.

A disposizione: Cadorini, Leccioli, Swanepoel, Ruffato, Munro, Visentin, Elettri, Bacchetti.

All. Lodi

Arb. Clara Munarini (Parma)

AA1 Dario Merli (Ancona); AA2 Maria Giovanna Pacifico (Genova)

Quarto uomo: Antonio Luzza (Torino)

TMO: Giuseppe Vivarini (Padova)

Padova, Stadio Plebiscito – sabato 3 dicembre 2022, ore 16

Peroni TOP10, VII giornata

Petrarca Rugby v Transvecta Calvisano

Petrarca Rugby: Lyle; Esposito, De Masi, Broggin, Fou; Ormson, Tebaldi; Montagner, Trotta (c), Casolari; Ghigo, Galetto; Hughes, Di Bartolomeo, Borean.

A disposizione: Spagnolo, Carnio, Bizzotto, Michieletto, Nostran, Manni, Citton, Ferrarin

All. Marcato

Transvecta Calvisano: Van Zyl; Bozzoni, Waqanibau, Massari, Bronzini; Hugo, Palazzani (C); Vunisa, Bernasconi, Grenòn; Ortis, Van Vuren; D'Amico, Marinello, Brugnara.

A disposizione: Ceciliani, Schiavon, Sassi, Zanetti, Boschetti, Botturi, Regonaschi, Vaccari.

All. Guidi

Arb. Riccardo Angelucci (Livorno)

AA1 Alex Frasson (Treviso), AA2 Federico Boraso (Rovigo)

Quarto uomo: Giovanni Garrò (Treviso)

TMO: Stefano Roscini (Milano)