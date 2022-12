Roma – Sono tre le partite in programma nella giornata di domenica 4 dicembre che andranno a chiudere la settima giornata del Peroni TOP10. Si parte alle 14 con testa-coda Colorno-Mogliano: i padroni di casa, primi in coabitazione con le Fiamme Oro a quota 23 punti, ospiteranno la squadra veneta a caccia di punti utili per ottenere una posizione di classifica migliore. Alle 15 in calendario due partite con le Fiamme Oro che proveranno a consolidare il primato contro un Viadana che punta ad ottenere altri risultati importanti in campionato, mentre a Reggio Emilia il Valorugby – al momento quarto in campionato – ospiterà i Lyons nel derby emiliano con in palio punti per i play-off e la salvezza. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta su Eleven Sports. Questo il programma completo della settima giornata di campionato: 03.12.22 – ore 15 diretta Eleven Sports Cus Torino v FEMI-CZ Rovigo 03.12.22 – ore 16 diretta Rai Sports e Eleven Sports Petrarca Rugby v Transvecta Calvisano 04.12.22 – ore 14 diretta Eleven Sports HBS Colorno v Mogliano Veneto Rugby 04.12.22 – ore 15 diretta Eleven Sports Fiamme Oro Rugby v Rugby Viadana 1970 Valorugby Emilia v Sitav Rugby Lyons Questa la classifica di campionato: Fiamme Oro Rugby e HBS Colorno 23; Petrarca Rugby 22; Valorugby 19; FEMI-CZ Rovigo 17; Transvecta Calvisano 16; Rugby Viadana 1970 15; Sitav Rugby Lyons 8; Cus Torino 5; Mogliano Rugby Veneto 4 Colorno, HBS Arena – domenica 4 dicembre ore 14 Peroni TOP10, VII giornata HBS Colorno v Mogliano Veneto Rugby HBS Colorno: Antl; Chibalie; Ceballos, Devoto; Leaupepe; Pescetto, Del Prete; Mbandà; Koffi (Cap), Ciotoli; Butturini, Gutierrez; Tangredi, Ferrara, Lovotti. A disposizione: Fabiani, Leiger, Galliano; Mattioli, Adorni; Popescu, Augello; Van Tonder All.: Casellato Mogliano Veneto Rugby: Fadalti; D'Anna, Guarducci, Dal Zilio, Douglas; Bruniera, Battara; Derbyshire, Catelan, Baldino; De Klerk, Bocchi; Chalonec, Rosario, Aminu A disposizione: Ceccato N., Pasqual, Spironello, Casarin, Buli, Semenzato, Viotto, Coletto All. Costanzo Arb. Manuel Bottino (Roma)

AA1 Dario Merli (Ancona), AA2 Lorenzo Imbriaco (Bologna)

Quarto uomo: Carmine Marrazzo (Modena)

TMO: Stefano Pennè (Lodi) Roma, Caserma Gelsomini – domenica 4 dicembre ore 15 Peroni TOP10, VII giornata Fiamme Oro Rugby v Rugby Viadana 1970 Fiamme Oro Rugby: Menniti Ippolito; D’Onofrio G., Forcucci, Vaccari, Guardiano; Canna, Marinaro (cap.); Vian, Chianucci, D’Onofrio U.; Fragnito, Stoian; Vannozzi, Taddia, Barducci A disposizione: Moriconi, Iovenitti, Tenga, Chiappini, Angelone, Tomaselli, Angelini, Biondelli All. Castagna Rugby Viadana 1970: Sauze; Ciardullo, Herrera, Dogliani, Crea; Madero, Gregorio; Locatelli (cap), Paolucci, Romanini; Caila, Zottola; Mignucci, Montilla, Tejerizo. A disposizione: Fiorentini, Molina, Denti Ant., Mannucci, Schinchirimini, Di Chio, Ferrarini, Morosini All. Urdaneta Arb. Filippo Russo (Treviso)

AA1 Dante D’Elia (Bari), AA2 Daniele Pompa (Chieti)

Quarto uomo: Orazio Di Maio (Napoli)

TMO: Vicenzo Schipani (Benevento) Reggio Emilia, Stadio Mirabello – domenica 4 dicembre ore 15 Peroni TOP10, VII giornata Valorugby Emilia v Sitav Rugby Lyons Valorugby Emilia: Lazzarin; Bertaccini, Resino, Schiabel, Colombo; Newton, Renton; Amenta (cap), Sbrocco, Tuivaiti; Gerosa, Dell’Acqua; Randisi, Luus, Diaz. A disposizione: Silva, Garziera, Panerai, Du Preez, Ortombina, Cenedese, Costella, Dominguez T. All. Properzi Sitav Rugby Lyons: Zaridze; Cuminetti, Paz, Conti, Bruno (cap); Ledesma, Fontana; Portillo, Petillo, Salvetti; Quaranta, Janse van Rensburg; Minervino, Buondonno L., Morosi A disposizione: Borghi, Acosta, Salerno, Lekic, Bance, Via A., Rodina, Biffi. All. Orlandi Arb. Franco Rosella (Roma)

AA1 Gabriel Chirnoaga (Roma); AA2 Matteo Franco (Pordenone)

Quarto Uomo: Giorgio Sgardiolo (Rovigo)

TMO: Emanuele Tomò (Roma)