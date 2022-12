Roma – Nel weekend sarà protagonista il Campionato di Eccellenza Femminile con la terza giornata di campionato in programma alle 14.30. In un match dove saranno in scena tante azzurre reduci dalla Rugby World Cup, il Villorba di Sara Barattin ospiterà il Rugby Colorno guidato da Plinio Sciamanna, assistente allenatore di Andrea Di Giandomenico alla guida dell’Italdonne nello scorso mondiale. Il match sarà trasmesso in diretta su Eleven Sport. Derby lombardo tra Cus Milano e Parabiago, mentre il Cus Torino affronterà l’Unione Rugby Capitolina. A Padova le campionesse d’Italia in carica del Valsugana ospiteranno – nel derby veneto di giornata – il Benetton Rugby. Questo il programma della terza giornata di campionato: 04.12.22 – ore 14.30 Cus Torino v Unione Rugby Capitolina Cus Milano v Rugby Parabiago Women Valsugana Rugby Padova v Benetton Rugby Arredissima Villorba v Rugby Colorno – diretta Eleven Sports Grugliasco (Torino), Campo Albonico – domenica 4 dicembre ore 14.30 Eccellenza Femminile, III giornata Cus Torino v Unione Rugby Capitolina Cus Torino: Sarasso; Comazzi, M. Bruno, Sacchi, Pantaleoni; Gronda (Cap.), Toeschi; Gai, Tognoni, Scotto; Epifani, Ponzio; Salvatore, Hu, Repetto A disposizione: Dambros Da Silva, Zini, De Robertis, Reverso, Luoni, G. Bruno, Piovano, Di Guida All. Marshallsay Unione Rugby Capitolina: Granzotto; Trinca, Gizzi, Marsili, Negroni; Corbucci, Mastrangelo; Errichiello, Andreoli, Pietrini; Triolo, Praitano; Nobile (cap), Di Gangi, Cittadini A disposizione: Belleggia, Fiorenza, Setilli, Girotto, Albanese, De Angelis, Farina, Tricerri All. Martire Arb. Simone Pellicanò (RC) Milano, Bicocca Stadium – domenica 4 dicembre ore 14.30 Eccellenza Femminile, III giornata Cus Milano v Rugby Parabiago Women

Cus Milano: Petrik; Schillaci, Hernandez, Ostuni Minuzzi, Cavina Gaia; Paganini, Bulanti; Cavina Giulia (C), D’Onofrio, Satragno; Arpano, Elemi; Carponi, Ascione, Cassaghi. A disposizione: Logoteta, Ramadan, Galleani, Ivashchenco, Foscato, Yakovyshena, Severgnini, Hassnien All. Villa Rugby Parabiago Women: Castelli; Cuppari, Perotti, Canta, Remonti; Favata, Frison (cap); Ceresini, Galanti, Ferrari; Pinetti, Cairoli; Bettolatti, Belotti, Galli.

A disposizione: Barazzetta, Donna, Bozzi, Pampuri, Gaffuri, Gentile, Crespi, Cattoni.

All. Grieco S. Arb. Ludovico Grosso (Torino) Padova, Campo Valsugana – Domenica 4 dicembre ore 14.30 Eccellenza Femminile, III giornata Valsugana Rugby Padova v Benetton Rugby Valsugana Rugby Padova: Ostuni; Vitadello, Cheval, Rigoni, Rasi; Stevanin, Stefan; Benini, Giordani, Fusaro; Margotti, Della Sala; Barro, Vecchini, Piazza. A disposizione: Cerato, Jeni , Fortuna, Tonellotto, Duca, Settembri, Sillari, Ravani. All. Bezzati Benetton Rugby: Menotti; Agosta, Pellizzon, Giacomazzo, Arzenton; Dall’Antonia, Banzato; Forto, Pinarello, Pandolfo; Pantarotto, Carniato; Franco, Segato, Pedol A disposizione: Giacomini, Bacci, Kurti All. Zani-Candiago Arb. Vanessa Bertini (Piacenza) Villorba, Campo Comunale – domenica 4 dicembre ore 14.30 Eccellenza Femminile, III giornata – diretta Eleven Sports Arredissima Villorba v Rugby Colorno Arredissima Villorba: Capomaggi; Muzzo, D'Incà, Busato, Cipolla; Cavina M., Barattin (cap); Bragante , Gurioli, Scandiuzzi; Pin, Frangipani; Casagrande, Bonfiglio, Stecca. A disposizione: Simeon, Crivellaro, Puppin, Magini, Boso, Ramli, De Fato, Brugnerotto All. Sara Rugby Colorno: Fontanella; Serio, Buso, Bonaldo, Bertelé (Cap); Madia, Barbieri; Franco, Ranuccini, Galavotti; Carnevali, Locatelli; Dosi, Mora, Cuoghi A disposizione: Francillo, Fernandez, Santoriello; Capurro, Catellani; Rolfi, Romersa All. Sciamanna Arb. Gianmarco Toneatto (Udine)