Roma – Le due finaliste della passata stagione – Petrarca e Rovigo – vincono i due anticipi giocati nel pomeriggio odierno e validi per la settima giornata di campionato. Nel primo match di giornata Rovigo espugna con il risultato di 45-18 il campo del Cus Torino. Partita equilibrata nel primo tempo – condita da un cartellino giallo per parte – che vede un tira e molla continuo con gli ospiti che sbloccano il risultato con la meta di Ferraro e i padroni di casa che con due calci piazzati di Reeves ribaltano il parziale. Nel finale di primo tempo con due mete i Bersaglieri si riportano avanti chiudendo la frazione di gioco sul 19-6. Nella ripresa la squadra guidata da Lodi gestisce il vantaggio in proprio favore riuscendo a conquistare la vittoria e portandosi momentaneamente in zona play-off. A Padova i Campioni d’Italia in carica superano, in rimonta, 22-15 il Calvisano conquistando il primato momentaneo a quota 26 punti. Gara in salita per gli uomini di Marcato che si ritrovano a rincorrere gli avversari che, grazie a due mete di Bozzoni a un calcio piazzato di Hugo, al 33’ guidano la partita sul 15-3. Il giallo di Bernasconi e la meta di Montagner riaprono il match con i padroni di casa che agguantano il pareggio al 58’ con la seconda meta personale di Montagner trasformata da Lyle. Entrambe le squadre vanno a caccia della vittoria nei minuti finali con il Petrarca che, negli ultimi istanti del match, trova la meta vincente con Carnio – trasformata da Lyle – che vale il successo. Nella giornata di domani alle 14 è in programma Colorno-Mogliano, mentre alle 15 si affronteranno Fiamme Oro-Viadana e Valorugby-Lyons. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta su Eleven Sports. Questo il programma della VII giornata di campionato: 03.12.22 – ore 15 diretta Eleven Sports Cus Torino v FEMI-CZ Rovigo 18-45 (0-5) 03.12.22 – ore 16 diretta Rai Sports e Eleven Sports Petrarca Rugby v Transvecta Calvisano 22-15 (4-1) 04.12.22 – ore 14 diretta Eleven Sports HBS Colorno v Mogliano Veneto Rugby 04.12.22 – ore 15 diretta Eleven Sports Fiamme Oro Rugby v Rugby Viadana 1970 Valorugby Emilia v Sitav Rugby Lyons Questa la classifica di campionato: Petrarca Rugby* 26; Fiamme Oro Rugby e HBS Colorno 23; FEMI-CZ Rovigo* 22; Valorugby 19; Transvecta Calvisano* 17; Rugby Viadana 1970 15; Sitav Rugby Lyons 8; Cus Torino* 5; Mogliano Rugby Veneto 4 *Una partita in più Grugliasco, “Campo Angelo Albonico” – sabato 3 dicembre 2022 ore 15.00 Peroni TOP10, VII giornata CUS Torino Rugby v FEMI-CZ Rovigo 18-45 (6-19) Marcatori: p.t. 9’ m. Ferraro (0-5); 10’ cp. Reeves (3-5); 18’ cp. Reeves (6-5); 28’ meta di punizione (6-12); 32’ m. Bazan tr. Montemauri (6-19); s.t. 44’ m. Bacchetti tr. Montemauri (6-26); 48’ m. Casado Sandri tr. Montemauri (6-33); 57’ m. Groza tr. Reeves (13-33); 62’ m. Lertora nt. (13-38); 75’ m. Pedicini nt. (18-38); 80’ m. Cosi tr. Montemauri (18-45) CUS Torino Rugby: Reeves E.; Monfrino (55’ Civita), Modena, Reeves G. (cap), Dezzani; Roger Farias (49’ Groza), Loro (62’ Cruciani); Noa (52’ Spinelli), Quaglia (48’ Pedicini), Lavorenti; Dreyer, Piacenza; Craig Jeffery (69’ Caputo), Pais (62’ Liguori), Valleise (44’ De Lise) All. D’Angelo FEMI-CZ Rovigo: Borin; Lertora, Diederich (cap.) (58’ Elettri), Uncini, Ciofani (33’ Bacchetti); Montemauri, Bazan Velez (68’ Visentin); Casado Sandri (63’ Munro), Cosi, Stavile; Steolo (58’ Ruffato), Lindsay; Pomaro (48’ Swanepoel), Ferraro (48’ Cadorini), Quaglio (48’ Leccioli). All. Lodi Arb. Clara Munarini (Parma) AA1 Dario Merli (Ancona); AA2 Maria Giovanna Pacifico (Genova) Quarto uomo: Antonio Luzza (Torino) TMO: Giuseppe Vivarini (Padova) Cartellini: al 10’ giallo a Montemauri (FEMI-CZ Rovigo); al 28’ giallo a Valleise (CUS Torino) Calciatori: Reeves (CUS Torino) 3/4; Montemauri (FEMI-CZ Rovigo) 5/7 Note: giornata piovosa, 6°. Campo in buone condizioni. Circa 500 spettatori presenti. Punti conquistati in classifica: FEMI-CZ Rovigo 5, CUS Torino Rugby 0 Peroni Player of the Match: Lautaro Casado Sandri (FEMI-CZ Rovigo) Padova, Stadio del Plebiscito – Sabato 3 dicembre 2022 Peroni TOP10, VII giornata Petrarca Rugby v Transvecta Calvisano 22-15 (8-15) Marcatori: p.t. 3’ m. Bozzoni tr Hugo (0-7), 10’ cp Lyle (3-7), 27’ m. Bozzoni (3-12), 33’ cp Hugo (3-15), 40’ m. Montagner (8-15). S.t. 58’ m. Montagner tr Lyle (15-15), 82’ m. Carnio tr Lyle (22-15). Petrarca Rugby: Lyle; Fou, De Masi, Broggin, Esposito; Ormson, Tebaldi (54’ Citton); Montagner (69’ Manni), Trotta (Cap.), Casolari (62’ Nostran); Ghigo, Galetto (64’ Michieletto); Hughes (76’ Bizzotto), Di Bartolomeo (54’ Carnio, 73’-78' Di Bartolomeo), Borean (54’ Spagnolo). All. Marcato, Jimez Transvecta Calvisano: Van Zyl; Bozzoni (48’ Vaccari), Waqanibau, Massari (74’ Regonaschi), Bronzini; Hugo, Palazzani (Cap.); Vunisa (56’ Botturi), Bernasconi (78’ Zanetti), Grenon; Ortis, Van Vuren; D’amico (64’ Sassi, 78’ D’amico)), Marinello (64’ Ceciliani), Brugnara. All. Guidi Arb. Angelucci (Livorno) AA1 Frasson (Treviso), AA2 Boraso (Rovigo) Quarto Uomo: Garrò (Treviso) Tmo: Roscini (Milano) Cartellini: al 40’ giallo a Bernasconi (TransvectaCalvisano) Calciatori: Lyle (Petrarca Rugby) 3/4, Hugo (Transvecta Calvisano) 2/5 Note: serata fredda e nuvolosa, campo in buone condizioni. Spettatori 150 circa. Punti conquistati in classifica: Petrarca Rugby 4; Transvecta Calvisano 1. Peroni Player of the match: Andrea Trotta (Petrarca Rugby)