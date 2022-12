Roma – Il Colorno guida in solitaria la classifica del Peroni TOP10 dopo la settima giornata di campionato. La squadra guidata da Umberto Casellato supera con il risultato di 49-20 il Mogliano Veneto. Partita che i romagnoli mettono nella propria direzione al termine della prima frazione di gioco con 4 mete segnate andando all’intervallo sul 28-10. Nella ripresa i padroni di casa gestiscono e incrementano il vantaggio in proprio favore segnando altre tre mete. Partita combattuta a Roma – condita da 4 cartellini gialli, due per parte, dove le Fiamme Oro hanno superato 27-17 il Viadana. Tira e molla nelle prime battute di gioco con il calcio piazzato di Canna che sblocca il risultato al 9’ e la meta di Herrera, trasformata da Madero, che al 16’ ribalta il parziale in favore degli ospiti. Le mete di D’Onofrio, Vian e Marinaro riportano avanti i padroni di casa all’intervallo. Nella ripresa il Viadana accorcia le distanze ma le Fiamme Oro conservano il vantaggio acquisito conquistando una vittoria che vale il secondo posto in campionato. I calci piazzati di Newton – nominato Peroni Player of the Match – valgono al Valorugby la vittoria nel derby emiliano contro i Lyons e il quarto posto in classifica. Partita molto equilibrata con i padroni di casa che provano l’allungo con la meta di Schiabel, ma il calcio piazzato di Ledesma e la meta di Portillo rimettono in parità il match al 65’. Nei minuti finali decide la partita il mediano di apertura dei padroni di casa regalando alla propria squadra una importante vittoria in chiave play-off. Questo il programma della VII giornata di campionato: 03.12.22 – ore 15 diretta Eleven Sports Cus Torino v FEMI-CZ Rovigo 18-45 (0-5) 03.12.22 – ore 16 diretta Rai Sports e Eleven Sports Petrarca Rugby v Transvecta Calvisano 22-15 (4-1) 04.12.22 – ore 14 diretta Eleven Sports HBS Colorno v Mogliano Veneto Rugby 49-20 04.12.22 – ore 15 diretta Eleven Sports Fiamme Oro Rugby v Rugby Viadana 1970 27-17 (4-0) Valorugby Emilia v Sitav Rugby Lyons 14-8 (4-1) Questa la classifica di campionato: HBS Colorno 28; Fiamme Oro Rugby 27; Petrarca Rugby 26; Valorugby Emilia 23; FEMI-CZ Rovigo 22; Transvecta Calvisano 17; Rugby Viadana 1970 15; Sitav Rugby Lyons 9; Cus Torino 5; Mogliano Rugby Veneto 4 Colorno, “HBS Stadium” – domenica 4 dicembre 2022 ore 14.00 Peroni Top10, VII Giornata HBS Colorno v Mogliano Veneto 49-20 (28-10) Marcatori: p.t. 2’ cp. Bruniera (0-3); 9’ m. Ferrara tr. Ceballos (7-3); 27’ m. Del Prete tr. Ceballos (14-3); 33’ m. Koffi tr. Ceballos (21-3); 35’ m. Ciotoli tr. Ceballos (28-3); 40’ m. Rosario tr. Bruniera (28-10) s.t.: 42’ m. Koffi tr. Ceballos (35-10); 54’ m. Leaupepe tr. Ceballos (42-10); 69’ m. Ceccato (42-15); 76’ m. Devoto tr. Ceballos (49-15); 78’ m. Rosario (49-20) HBS Colorno: Antl; Leaupepe, Ceballos, Devoto, Chibalie (10’ Van Tonder); Pescetto, Del Prete (58’ Augello); Mbanda (62’ Adorni), Koffi (Cap), Ciotoli (68’ Popescu); Butturini, Gutierrez (62’ Mattioli); Tangredi (55’ Galliano), Ferrara (47’ Fabiani), Lovotti (55’ Leiger) All. Casellato Mogliano Veneto: Viotto (56' Coletto); Douglas; Guarducci (Cap), Pratichetti (62' Semenzato); D’Anna, Bruniera, Battara; Derbyshire; Catelan (56’ Vuli Buli), Baldino; De Klerk (47’ Ceccato), Bocchi; Chalonec (70’ Spironello), Rosario, Aminu (47’ Pasqual) All. Costanzo Arb. Bottino (Roma) AA1 Merli (Ancona), AA2 Imbriaco (Bologna) Quarto Uomo: Marrazzo (Modena) TMO: Penné (Lodi) Cartellini: all’80’ giallo a Pasqual (Mogliano Veneto); all’80’ giallo a Koffi (HBS Colorno) Calciatori: Bruniera (Mogliano Veneto) 2/4; Ceballos (HBS Colorno) 7/7 Note: Giornata fredda e nuvolosa, 8°. Campo in ottime condizioni. 300 spettatori. Punti conquistati in classifica: HBS Colorno 5, Mogliano Veneto 0 Peroni Player of the Match: Antonio Tangredi (HBS Colorno) Roma, Caserma “Stefano Gelsomini” – domenica 4 novembre 2022, ore 15.00 Peroni TOP10, VII giornata Fiamme Oro Rugby v Rugby Viadana 1970 (27-17) 4-0 Marcatori: p.t.; 9’ cp Canna (3-0); 16’ m. Herrera tr. Madero (3-7); 19’ m. D’Onofrio tr. Canna (10-7); 33’ m Vian tr Canna (17-7); 40’ m Marinaro tr Canna (24-7) s.t. 43’ cp Madero (24-10); 50’ m Mignucci tr Madero (24-17); 60’ cp Canna (27-17) Fiamme Oro Rugby: Menniti-Ippolito (64’ Biondelli); D’Onofrio G (72’ Tomaselli), Forcucci (49’ Angelini), Vaccari, Guardiano; Canna, Marinaro (cap); Vian, Chianucci, D’Onofrio U.; Fragnito (45’ Chiappini), Stoian (60’ Angelone); Vannozzi (60’ Tenga), Taddia (49’ Moriconi), Barducci (52’ Iovenitti) all. Castagna Rugby Viadana 1970: Sauze; Ciardullo, Herrera, Dogliani, Crea (74’ Ferrarini); Madero, Gregorio (56’ Di Chio), Locatelli, Paolucci, Romanini (75’ Schinchirimini); Caila (75’ Mannucci), Zottola); Mignucci (66’ Denti Ant.), Montilla (60’ Fiorentini), Tejerizo all. Urdaneta Arb. Filippo Russo (Treviso) AA1 Dante D’Elia (Taranto); AA2 Daniele Pompa (Chieti) Quarto uomo: Orazio Di Maio (Napoli) TMO: Vincenzo Schipani (Benevento) Cartellini: al 38’ giallo a Montilla (Rugby Viadana 1970); al 43’ giallo a Canna (Fiamme Oro Rugby); al 55’ giallo a Tejerizo (Rugby Viadana 1970); al 69’ giallo a Chiappini (Fiamme Oro Rugby) Calciatori: Canna (Fiamme Oro Rugby) 5/5; Menniti Ippolito (Fiamme Oro Rugby) 0/1; Madero (Rugby Viadana 1970) 3/3 Note: Osservato un minuto di silenzio per le vittime del nubifragio di Ischia. Spettatori 400 ca. Punti conquistati in classifica: Fiamme Oro Rugby 4; Rugby Viadana 1970 0 Peroni Player of the match: Ugo D’Onofrio (Fiamme Oro Rugby) Reggio Emilia, Stadio “Mirabello” – domenica 4 dicembre 2022 ore 15 PERONI TOP10, VII giornata Valorugby Emilia v Sitav Rugby Lyons 14-8 ( 8-3 ) Marcatori: p.t. 16’ c.p. Newton (3-0), 36’ m. Schiabel (8-0), 40’ c.p. Ledesma (8-3). s.t. 65’ m. Portillo (8-8), 67’ c.p. Newton (11-8), 75’ c.p. Newton (14-8). Valorugby Emilia: Lazzarin; Bertaccini, Resino, Schiabel (49’ Costella), Colombo; Newton, Renton; Amenta (cap), Sbrocco, Tuivaiti; Gerosa (54’ Ortombina), Dell’Acqua (77’ Du Preez); Randisi (66’ Panerai), Luus (60’ Silva), Diaz (79’ Garziera). All. Properzi Sitav Rugby Lyons: Zaridze; Cuminetti, Paz, Conti, Bruno (cap); Ledesma, Fontana (77’ Via A.); Portillo, Petillo (67’ Bance), Salvetti; Janse Van Rensburg, Quaranta (52’ Lekic); Minervino, Buondonno L. (70’ Borghi), Morosi (41’ Acosta). All. Orlandi Arb. Rosella (Roma) AA1 Chirnoaga (Roma), AA2 Franco (Pordenone) Quarto Uomo: Sgardiolo (Rovigo) TMO: Tomò (Roma) Calciatori: Newton (Valorugby Emilia) 3/5 ; Ledesma (Sitav Rugby Lyons) 1/3 Cartellini: al 34’ giallo a Paz (Sitav Rugby Lyons), al 60’ giallo a Tuivaiti (Valorugby Emilia), Note: giornata nuvolosa, circa 6°, campo pesante. Osservato minuto silenzio per Pietro Reale. Spettatori circa 600 . Punti conquistati in classifica: Valorugby Emilia 4 ; Sitav Rugby Lyons 1 Peroni Player of the Match: Daniel Newton (Valorugby Emilia)