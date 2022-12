Roma – Tutti successi interni nella terza giornata del Campionato di Eccellenza Femminile. A Milano le padrone di casa superano nel derby lombardo 29-3 il Parabiago salendo al primo posto in classifica in coabitazione con il Valsugana Padova che, nel derby veneto, batte con il risultato di 51-0 il Benetton. Cade la capolista Colorno che si arrende al Villorba – finalista della passata stagione – per 17-3 scendendo al terzo posto. Prima vittoria in campionato per il Cus Torino che tra le mura amiche batte 25-12 la Capitolina. Questo il programma della terza giornata di campionato: 04.12.22 – ore 14.30 Barricalla Torino Universitaria Rugby v Unione Rugby Capitolina 25-12 (5-0) Cus Milano v Rugby Parabiago Women 29-3 (5-0) Valsugana Rugby Padova v Benetton Rugby 51-0 (5-0) Arredissima Villorba v Rugby Colorno 17-3 (4-0) – diretta Eleven Sports La classifica di campionato dopo 3 giornate: Valsugana e Cus Milano 14 punti; Rugby Colorno 10; Arredissima Villorba 9; Unione Rugby Capitolina e Barricalla Torino Universitaria Rugby 5; Benetton Rugby e Parabiago Women 0 I tabellini: Padova, Campo Valsugana – Domenica 4 dicembre ore 14.30 Eccellenza Femminile, III giornata Valsugana Rugby Padova v Benetton Rugby 51-0 (29-0) Marcatori: p.t. 17’ m. Rasi tr. Stevanin (7-0), 20’ m. Rasi (12-0), 22’ m. Ostuni tr. Stevanin (19-0), 29’ m. Rasi (24-0), 38’ m. Rasi (29-0); s.t. 45’ Giordano (34-0), 68’ m. Sillari (39-0), 76’ m. Ostuni tr. Stevanin (46-0), 80’ m. Rigoni (51-0) Valsugana Rugby Padova: Ostuni; Vitadello, Cheval (55’ Sillari), Rigoni, Rasi (55’ Ravani); Stevanin, Stefan (60’ Settembri); Benini (55’ Tonellotto), Giordani, Fusaro; Margotti, Della Sala (55’ Duca); Barro (45’ Fortuna), Vecchini (45’ Cerato), Piazza (45’ Jeni). All. Bezzati - Frasson Benetton Rugby: Menotti; Agosta, Pellizzon, Giacomazzo (45’ Bacci), Canever; Dell’Antonia, Banzato; Forto, Pandolfo (34’ Giacomini), Pianerello; Pantarotto, Carniato; Franco (60’ Kurti), Segato (cap), Pedol. All. Zani, Candiago Arb. Vanessa Bertini (Piacenza) Calciatori: Stevanin (Valsugana Rugby Padova) 3/9; Note: Giornata piovosa. Campo in buone condizioni. Punti conquistati in classifica: Valsugana Rugby Padova 5; Benetton Rugby 0 Milano, Bicocca Stadium – domenica 4 dicembre ore 14.30 Eccellenza Femminile, III giornata Cus Milano v Rugby Parabiago Women 29-3 (p.t. 12-0) Marcatori: PT 14’ m. Schillaci tr Paganini (7-0); 25’ m Cassaghi,(12-0); ST 48’ m Satragno (17-0); 51’ m Cavina Giulia tr.Paganini ( 24-0); 53’ cp Seresini (24-3); 68’ m Ascione (29-3); Cus Milano: Petrik; Schillaci (56’ Hassnien) , Hernandez, Ostuni Minuzzi (51’Severgnini), Cavina Gaia; Paganini, Bulanti (51’ Ivashchenco); Cavina Giulia (C), D’Onofrio (47’ Ivashchenco) , Satragno; Arpano ( 56’ Galleani), Elemi (71’ Foscato); Carponi, Ascione, Cassaghi.( 30’ Ramadan, 33 Cassaghi. 66’ Ramadan) All. Villa Rugby Parabiago Women: Castelli; Cuppari (71 Pampuri) , Perotti (46’ Gaffuri), Canta, Remonti; Favata, Frison (56’ Crespi) (cap); Ceresini, Galanti, Ferrari; Pinetti, Cairoli; Bettolatti, Belotti (61’ Donna), Galli.

Ne: Donna, Bozzi, Gentile, Cattoni.

All. Grieco S. Arb. Ludovico Grosso (Torino) Calciatori: Paganini 1/4; Punti in classifica: Cus Milano 5, Parabiago women 0 Note: Terreno di gioco in buone condizioni, giornata piovosa, spettatori 200. Villorba, Stadio comunale – domenica 4 dicembre 2022 Arredissima Villorba Rugby – Rugby Colorno 17-3 (7-3) Marcatrici: p.t. 13’ m. Capomaggi, t. Capomaggi (7-0), 25’ p. Barbieri (7-3); s.t. 8’ p. Capomaggi (10-3), 36’ m. D’Incà, t. Capomaggi (17-3) Arredissima Villorba Rugby: Capomaggi; Muzzo, D’Incà, Busato, Cipolla; Cavina (23’ s.t. Ramli), Barattin (C); Bragante, Gurioli, Scandiuzzi (32’ s.t Magini); Pin (23’ s.t. Boso), Frangipani; Casagrande (17’ s.t. Simeon), Bonfiglio (17’ s.t. Puppin), Stecca (32’ s.t. Crivellaro). A disp.: De-Fato, Brugnerotto. All. Tondinelli, Sara Rugby Colorno: Fontanella (10’ s.t. Rolfi); Serio (10’ s.t. Catellani), Buso, Bonaldo, Bertelè (C) (27’ s.t. Romersa); Madia, Barbieri (10’ s.t. Capurro); Franco, Ranuccini, Galavotti (32’ s.t. Santoriello); Fernandez Antonacci, Locatelli; Dosi, Mora (32’ s.t. Francillo), Cuoghi. All. Sciamanna, Cioffi Arbitro: Gianmarco Toneatto (Udine) Cartellini: nessuno Calciatrici: Capomaggi (Villorba) t. 2/2, p. 1/1, Barbieri (Colorno) p. 1/1 Punti conquistati in classifica: Villorba 5, Colorno 0 Grugliasco, “Campo Angelo Albonico” – domenica 4 dicembre 2022 ore 14.30 Eccellenza Femminile, III giornata Barricalla Torino Universitaria Rugby v Unione Rugby Capitolina 25-12 (13-7) Marcatori: p.t. 14’ cp. (3-0) Gronda; 16’ m. Sacchi nt (8-0); 25’ m. Granzotto tr. Corbucci (8-7); 37’ m. Hu nt. (13-7); s.t. 48’ m. Gai nt. (18-7); 56’ m. Corbucci nt. (18-12); 73’ m. Sacchi tr. Sacchi (25-12) Barricalla Torino Universitaria Rugby: Sarasso, Comazzi (63’ G. Bruno), M. Bruno, Sacchi, Pantaleoni, Gronda (Cap.), Toeschi (74’ Piovano), Gai (37’ De Robertis), Tognoni (63’ Luoni), Scotto, Epifani (37’ Reverso), Ponzio, Salvatore (74’ Dambros Da Silva), Hu, Repetto (49’ Zini). A disposizione: Di Guida All. Marshallsay Unione Rugby Capitolina: Granzotto; Trinca, Gizzi, Marsili (57’ De Angelis), Negroni; Corbucci, Mastrangelo (49’ Farina); Errichiello, Andreoli, Pietrini; Triolo, Praitano; Nobile (cap), Di Gangi, Cittadini (60’ Setilli). A disposizione: Belleggia, Fiorenza, Girotto, Albanese, Tricerri All. Martire Arb. Simone Pellicanò (RC) AA1 Barrafranca (Torino), AA2 Luzzi (Torino) Cartellini: giallo 36’ Di Gangi (Capitolina); giallo 53’ Epifani (Torino); giallo 75’ De Angelis (Capitolina) Calciatori: Gronda (Torino) 1/4, Sacchi (Torino) 1/1, Corbucci (Capitolina) 1/2 Note: Giornata nuvolosa, 8°. Campo in ottime condizioni. 150 spettatori. Punti conquistati in classifica: Barricalla Torino Universitaria Rugby 5, Unione Rugby Capitolina 0