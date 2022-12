LA PRESENTAZIONE DELL'OTTAVA GIORNATA

Roma - Il Peroni TOP10 si avvicina al giro di boa della nona giornata di stagione regolare con una classifica che inizia a ben delineare gli equilibri e con una lotta per play-off e salvezza che comincia ad infiammarsi: il titolo di Campione d’inverno è quanto mai incerto, con cinque squadre in corsa per chiudere il girone d’andata al comando. Proprio alla zone più calda della classifica è dedicata la diretta simulcast Rai Sport/Eleven Sports di sabato 10 alle ore 15 dal “Beltrametti” di Piacenza, dove i Sitav Lyons padroni di casa ricevono la matricola CUS Torino in una sfida potenzialmente cruciale nella lotta per la salvezza. Entrambe le formazioni vantano un solo successo all’attivo, ma i Lyons hanno raccolto quattro punti bonus in più degli universitari piemontesi e con un successo potrebbero spaccare la graduatoria, portandosi a distanza di break dalle ultime due posizioni. Di contro, una vittoria esterna del CUS darebbe renderebbe ancor più incandescente il girone di ritorno e la lotta per evitare l’ultimo posto - attualmente occupato dal Mogliano - e la retrocessione in Serie A. Sempre sabato alle 15, in esclusiva Eleven Sports, gara interna potenzialmente già decisiva per la stagione del Rugby Viadana che ospita allo “Zaffanella” i Campioni d’Italia in carica del Petrarca. Partiti fortissimo, con tre vittorie nelle prime tre giornate, i mantovani di Urdaneta hanno inanellato quattro sconfitte consecutive scivolando al settimo posto.

Una nuova battuta d’arresto contro il Petrarca, terzo ma in serie positiva da quattro turni, vedrebbe i Leoni gialloneri allontanarsi forse irrimediabilmente dalle prime quattro posizioni. In una situazione analoga a quella dei cugini viadanesi il Transvecta Calvisano, sesto con due lunghezze di vantaggio. I longobardi ricevono domenica (ore 15, diretta Eleven Sports) la capolista HBS Colorno al “San Michele” e gli emiliani di coach Casellato si sono dimostrati sin qui micidiali in trasferta, dove tredici dei quindici punti a loro disposizione. Un nuovo centro fuori casa li confermerebbe al vertice, staccando al contempo ulteriormente dal treno play-off gli uomini di Guidi. Il big-match dell’ottavo turno (domenica ore 15, diretta Eleven Sports) è quello della “Gelsomini di Roma, dove si confrontano le Fiamme Oro seconde in classifica ed il Valorugby quarto in graduatoria: importante per la classifica, gli ottanta minuti tra i poliziotti capitolini ed il XV allenato da Franco Properzi è sopratutto una gara che può diventare crocevia della stagione per le due formazioni, alimentando entusiasmo e consapevolezza nei rispettivi mezzi. A completare il panel delle sfide domenicali (ore 15, Eleven Sports) il derby veneto tra la Femi-CZ Rovigo e il Mogliano Veneto. I Bersaglieri, quindi ad un punto dalla zona play-off, sono i favoriti d’obbligo e, con un occhio a Roma, possono riagganciare le prime quattro posizioni mentre Mogliano punta a giocarsi le proprie carte, sperando in un risultato positivo dei Lyon sul CUS Torino che, oggi, rappresenta per i trevigiani il principale avversario nella corsa salvezza. Peroni TOP10 - VIII giornata

10.12.12 - ore 15.00

Sitav Rugby Lyons v Cus Torino (Rai Sport/Eleven Sports)

Rugby Viadana 1970 v Petrarca Rugby (Eleven Sports)

11.12.12 - ore 15.00

Fiamme Oro Rugby v Valorugby Emilia (Eleven Sports)

Transvecta Calvisano v HBS Colorno (Eleven Sports)

FEMI-CZ Rovigo v Mogliano Veneto Rugby (Eleven Sports) Classifica: HBS Colorno punti 28; Fiamme Oro Rugby 27; Petrarca Rugby 26; Valorugby Emilia 23; Femi-CZ Rovigo 22; Transvecta Calvisano 17; Rugby Viadana 1970 15; Sitav Lyons 9; Cus Torino 5; Mogliano Veneto 4 ULTIME DALLE SEDI

Piacenza, Stadio “Walter Beltrametti” - sabato 10 dicembre, ore 15.00

Peroni TOP10, VIII giornata - diretta Rai Sport/Eleven Sports

Sitav Rugby Lyons v Cus Torino

Sitav Lyons Piacenza: Biffi; Cuminetti, Paz, Conti, Bruno (cap); Ledesma, Fontana; Portillo, Petillo, Salvetti; Quaranta, Janse van Rensburg; Minervino, Cocchiaro, Acosta

a disposizione: Buondonno, Morosi, Salerno, Lekic, Moretto, Bottacci, Via A., Zaridze

all. Orlandi

Cus Torino: Reeves E., Monfrino, Modena, Groza, Caiazzo, Reeves G. (Cap), Loro, Pedicini, De Biaggio, Quaglia, Ursache, Dreyer, Barbotti, Pais, Valleise

a disposizione: De Lise, Sangiorgi, Craig Jeffery, Piacenza, Noa, Spinelli, Cruciani, Cisi

all. D’Angelo

arb. D’Elia (Bari)

assistenti: Merli (Jesi), Fabio Taggi (Roma)

quarto Uomo: Scrimieri (Milano)

TMO: Trentin (Lecco) Viadana, Stadio “Luigi Zaffanella” - sabato 10 dicembre, ore 15.00

Peroni TOP10, VIII giornata - diretta Eleven Sports

Rugby Viadana 1970 v Petrarca Rugby

Rugby Viadana: Sauze, Ciardullo, Morosini, Dogliani, Crea, Madero, Di Chio, Locatelli (C), Paolucci, Romanini, Caila, Zottola, Oubiña, Montilla, Tejerizo

a disposizione: Fiorentini, Denti Ant., Mignucci, Schinchirimini, Mannucci, Gregorio, Arena, Ferrarini

all. Urdaneta

Petrarca Rugby: Lyle; Fou, Scagnolari, Broggin, Esposito; Ormson, Tebaldi; Montagner, Trotta (c), Nostran; Ghigo, Galetto; Chistolini, Carnio, Borean

a disposizione: Spagnolo , Di Bartolomeo, Hughes, Bonfiglio, Michieletto, Manni, Citton, Cioffi

all. Marcato

arb. Riccardo Angelucci (Livorno)

assistenti: Russo (Treviso), Meschini (Milano)

quarto uomo: Vianello (Treviso)

TMO: Schipani (Benevento) Roma, Caserma “Gelsomini” - domenica 11 dicembre, ore 15.00

Peroni TOP10, VIII giornata - diretta Eleven Sports

Fiamme Oro Rugby v Valorugby Emilia

Fiamme Oro Rugby: aggiornamenti su federugby.it

Valorugby Emilia: aggiornamenti su federugby.it

arb. Vedovelli (Sondrio)

assistenti: Bottino (Roma), Benvenuti (Roma)

quarto uomo: Culocchi (Roma)

TMO: Tomò (Roma) Calvisano (BS), Stadio “San Michele” - domenica 11 dicembre, ore 15.00

Peroni TOP10, VIII giornata - diretta Eleven Sports

Transvecta Calvisano v HBS Colorno

Transvecta Calvisano: aggiornamenti su federugby.it

HBS Colorno: aggiornamenti su federugby.it

arb. Russo (Treviso)

assistenti: Boraso (Rovigo), Boaretto (Rovigo)

quarto Uomo: Cusano (Vicenza)

TMO: Pennè (Lodi) Rovigo, Stadio “Mario Battaglini” - domenica 11 dicembre, ore 15.00

Peroni TOP10, VIII giornata - diretta Eleven Sports

FEMI-CZ Rovigo v Mogliano Veneto Rugby

Femi-CZ Rovigo: aggiornamenti su federugby.it

Mogliano Veneto Rugby: aggiornamenti su federugby.it

arb. Chirnoaga (Roma)

assistenti: Munarini (Parma), Merli (Jesi)

quarto Uomo: Vianello (Treviso)

TMO: Vivarini (Padova)