CUS TORINO, BONUS DIFENSIVO PESANTE IN CASA DEI LYONS

Roma - I Campioni d’Italia del Petrarca Padova proseguono nella propria serie vincente e si portano provvisoriamente al comando della classifica del Peroni TOP10 grazie al successo di misura, 29-30, in casa di un Rugby Viadana che deve accontentarsi del doppio punto di bonus.

Decisiva, al settantatreesimo, la meta di Luca Nostra trasformata da Lyle che ribalta il risultato dopo che Viadana aveva recuperato il passivo di inizio gara risalendo sino al 29-23. A tempo scaduto, per i mantovani, la possibilità di un nuovo controsorpasso con un piazzato dalla lunghissima distanza tentato da Ferrarini: il piazzato, però, si spegneva molto prima della traversa, consegnando il successo ai Campioni in carica.

A Piacenza incandescente sfida di fondo classifica, con i Lyons che nelle battute finali di gara rischiano di farsi superare dal CUS Torino e di farsi pienamente invischiare nella lotta per la salvezza dopo aver chiuso con un confortante vantaggio, 20-8, la prima frazione di gioco.

In inferiorità numerica per un giallo a Portillo a dieci minuti dalla fine, i padroni di casa concedevano agli universitari una meta di punizione e si esponevano al forcing finale di Rees e compagni, riuscendo però a rubare la touche a cinque metri che, con il tempo ormai rosso, avrebbe potuto regalare ai piemontesi il secondo successo di stagione.

Per i Lyons quattro punti e un margine di nove lunghezze sulla zona retrocessione, mentre il CUS Torino conquista un punto di bonus comunque importante nella corsa per la salvezza.

Peroni TOP10 - VIII giornata

10.12.12

Sitav Rugby Lyons v Cus Torino 20-15 (4-1)

Rugby Viadana 1970 v Petrarca Rugby 29-30 (2-4)

11.12.12 - ore 15.00

Fiamme Oro Rugby v Valorugby Emilia (Eleven Sports)

Transvecta Calvisano v HBS Colorno (Eleven Sports)

FEMI-CZ Rovigo v Mogliano Veneto Rugby (Eleven Sports)

Classifica: Petrarca Rugby 30; HBS Colorno* punti 28; Fiamme Oro Rugby* 27; Valorugby Emilia* 23; Femi-CZ Rovigo* 22; Transvecta Calvisano* e Rugby Viadana 1970 17; Sitav Lyons 13; Cus Torino 6; Mogliano Veneto* 4

*una in meno



Piacenza, Stadio Walter Beltrametti – 10 dicembre 2022 ore 15.00

Peroni TOP10, VIII Giornata

Sitav Rugby Lyons v CUS Torino Rugby 20 - 15 (20-8)

Marcatori: p.t. 6’ cp Reeves (0-3), 13’ m Modena (0-8), 20’ m Cocchiaro tr Ledesma (7-8), 28’ cp Ledesma (10-8), 39’ drop Ledesma (13-8), 40’ meta punizione Lyons (20-8); s.t. 73’ m Sangiorgi tr Reeves (20-15).

Sitav Rugby Lyons: Biffi, Cuminetti, Paz, Conti (51’ Zaridze), Bruno (cap), Ledesma, Fontana (67’ Via A.), Portillo, Petillo (60’ Bottacci), Salvetti, Janse van Rensburg (62’ Lekic), Quaranta (66’ Moretto), Minervino (57’ Salerno), Cocchiaro (40’ Buondonno L.), Acosta (57’ Morosi).

all. Orlandi

CUS Torino Rugby: Reeves E., Monfrino, Modena (66’ Cisi), Groza, Caiazzo, Reeves G. (Cap), Loro (56’ Cruciani), Pedicini, De Biaggio, Quaglia, Ursache, Dreyer, Barbotti (56’ craig), Pais (53’ Sangiorgi), Valleise (53’ De Lise).

all. D’Angelo

Arb. Dante D’Elia (Bari)

AA1 Dario Merli (Jesi), AA2 Fabio Taggi (Roma)

Quarto uomo: Jacopo Fioravanti (Parabiago)

TMO: Vincenzo Schipani (Benevanto)

Cartellini: 70’ giallo a Portillo (Sitav Rugby Lyons).

Calciatori: Ledesma 3/4 (Sitav Rugby Lyons), Reeves G. 2/5 (CUS Torino Rugby).

Note: Giornata coperta, terreno pesante. Osservato un minuto di silenzio.

Punti conquistati in classifica: Sitav Rugby Lyons 4 ; CUS Torino Rugby 1

Peroni Player of the Match: Maximo Ledesma (Sitav Rugby Lyons)



Viadana, Stadio L. Zaffanella – sabato 10 dicembre 2022

Peroni TOP10, VIII giornata

Rugby Viadana 1970 v Petrarca Rugby 29-30 (15-20)

Marcatori: p.t. 7' cp Lyle (0-3), 10' m Montilla (5-3), 14' m Fou tr Lyle (5-10), 26' cp Lyle (5-13), 31' m Romanini tr Madero (12-13), 35' meta tecnica Padova (12-20), 40' cp Madero (15-20); s.t. 44' m Montilla tr Madero (22-20), 48' cp Lyle (22-23), 49' m Dogliani tr Madero (29-23), 65' m Nostran tr Lyle (29-30).

Rugby Viadana 1970: Sauze, Ciardullo, Morosini, Dogliani, Crea (44'-48' Fiorentini, 69' Ferrarini), Madero, Di Chio, Locatelli, Paolucci, Romanini, Caila (60' Mannucci), Zottola (65' Schinchirimini), Oubiña (65' Mignucci), Montilla, Tejerizo (55' Fiorentini).

all. Urdaneta

Petrarca Rugby: Lyle, Fou, Scagnolari (4' Citton), Broggin, Esposito, Ormson, Tebaldi, Montagner (49' Michieletto), Trotta, Nostran, Ghigo (65' Manni), Galetto (65' Bonfiglio) Chistolini (41' Hughes), Carnio (49' Di Bartolomeo), Borean (41' Spagnolo).

All. Marcato

arb.: Munarini (Parma)

AA1 Filippo Russo (Treviso), AA2 Francesco Meschini (Milano)

Quarto Uomo: Marco Vianello (Treviso)

TMO: Vincenzo Schipani (Benevento)

Cartellini: 4' giallo Morosini (Viadana), 17' giallo Romanini (Viadana), 21' giallo Citton (Padova), 38' giallo Tejerizo (Viadana), 42' giallo Ghigo (Padova), 65' giallo Dogliani (Viadana).

Calciatori: Lyle 4/4 (Padova), Madero 4/5 (Viadana), Ferrarini 0/1 (Viadana).

Note: giornata fredda e nuvolosa, circa 4° campo pesante. Spettatori circa 700.

Punti conquistati in classifica: Rugby Viadana 1970 2, Petrarca Rugby 4

Man of the Match: Matias Sauze (Viadana)

ULTIME DALLE SEDI

Roma, Caserma “Gelsomini” - domenica 11 dicembre, ore 15.00

Peroni TOP10, VIII giornata - diretta Eleven Sports

Fiamme Oro Rugby v Valorugby Emilia

Fiamme Oro Rugby: Menniti Ippolito (cap.); Cornelli S., Gabbianelli, Vaccari, Guardiano; Canna, Masato; Vian, Chianucci (v. cap.), D’Onofrio U.; Chiappini, Fragnito; Vannozzi, Kudin, Barducci

a disposizione: Taddia, Iovenitti, Romano, Angelone, Cornelli M., Piva, Angelini, Biondelli

all. Castagna

Valorugby Emilia: Lazzarin, Costella, Resino, Bertaccini, Colombo, Newton, Renton, Amenta (cap), Sbrocco, Tuivaiti, Du Preez, Dell’Acqua, Favre, Silva, Randisi.

a disposizione: Luus, Garziera, Panerai, Ortombina, Gerosa, Cenedese, Dominguez T., Majstorovic

all. Properzi

arb. Vedovelli (Sondrio)

assistenti: Bottino (Roma), Benvenuti (Roma)

quarto uomo: Culocchi (Roma)

TMO: Tomò (Roma)

Calvisano (BS), Stadio “San Michele” - domenica 11 dicembre, ore 15.00

Peroni TOP10, VIII giornata - diretta Eleven Sports

Transvecta Calvisano v HBS Colorno

Transvecta Calvisano: Van Zyl; Bozzoni, Waqanibau, Massari, Bronzini; Hugo, Palazzani (C); Bernasconi, Botturi, Grenòn; Ortis, Van Vuren; D'Amico, Marinello, Brugnara

a disposizione: Luccardi, Schiavon, Leso, Zanetti, Boschetti, Maurizi, Regonaschi, Vaccari

all. Guidi

HBS Colorno: Van Tonder; Ceballos; Antl, Devoto; Batista; Pescetto, Del Prete; Mbanda; Koffi (Cap), Ciotoli; Butturini, Gutierrez; Tangredi, Fabiani, Lovotti

a disposizione: Ferrara, Leiger, Galliano; Mattioli, Adorni; Popescu, Augello; Cozzi

all. Casellato

arb. Russo (Treviso)

assistenti: Boraso (Rovigo), Boaretto (Rovigo)

quarto Uomo: Cusano (Vicenza)

TMO: Pennè (Lodi)

Rovigo, Stadio “Mario Battaglini” - domenica 11 dicembre, ore 15.00

Peroni TOP10, VIII giornata - diretta Eleven Sports

FEMI-CZ Rovigo v Mogliano Veneto Rugby

Femi-CZ Rovigo: Borin, Sarto, Diederich Ferrarion, Van Reenen, Bacchetti; Montemauri, Bazan Velez; Cosi, Lubian, Sironi; Steolo, Ferro (cap.); Swanepoel, Ferraro, Quaglio

a disposizione: Cadorini, Leccioli, Pomaro, Ruffato, Liut, Stavile/Uncini, Chillon, Tavuyara

all. Lodi

Mogliano Veneto Rugby: Fadalti; D'Anna, Dal Zilio, Pratichetti, Douglas; Bruniera, Semenzato; Derbyshire, Catelan, Baldino; Ceccato N., Bocchi; Chalonec, Rosario, Pasqual

a disposizione: Boscain, Aminu, Spironello, Casarin, De Klerk, Fabi, Buli, Coletto

all. Costanzo

arb. Chirnoaga (Roma)

assistenti: Munarini (Parma), Merli (Jesi)

quarto Uomo: Vianello (Treviso)

TMO: Vivarini (Padova)