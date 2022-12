Roma - L’HBS Colorno espugna 20-6 il campo del Transvecta Calvisano, si porta al comando del Peroni TOP10 a due lunghezze di vantaggio dai Campioni in carica del Petrarca e spacca in due la classifica del massimo campionato.

Cinque squadre in fuga nella lotta per i play-off, con dieci punti di margine sulle due lombarde Calvisano e Viadana, appaiate al sesto posto. Primo tempo equilibrato al “San Michele”, poi nella ripresa gli emiliani di Casellato prendono il controllo del campo, segnano in avvio con Oliviero Fabiani e consolidano con due piazzati di Ceballos.

Al terzo posto si insediano i Diavoli del Valorugby, che a Roma non lasciano scampo alle Fiamme Oro in uno scontro diretto d’alta classifica: 18-29 il risultato finale cinque punti per gli emiliani, nessuno per i poliziotti in cremisi che scivolano in quarta posizione, raggiunti dalla Femi-CZ Rovigo.

I Bersaglieri, davanti al pubblico di casa, centrano successo e bonus imponendo un severo 38-12 al Mogliano, che resta ancorato in ultima posizione a due punti dal CUS Torino.

Peroni TOP10 - VIII giornata

10.12.12

Sitav Rugby Lyons v Cus Torino 20-15 (4-1)

Rugby Viadana 1970 v Petrarca Rugby 29-30 (2-4)

11.12.12

Fiamme Oro Rugby v Valorugby Emilia 19-28 (0-5)

Transvecta Calvisano v HBS Colorno 6-20 (0-4)

FEMI-CZ Rovigo v Mogliano Veneto Rugby 38-12 (5-0)

Classifica: HBS Colorno punti 32; Petrarca Rugby 30; Valorugby Emilia 28; Fiamme Oro Rugby e Femi-CZ Rovigo 27; Transvecta Calvisano e Rugby Viadana 1970 17; Sitav Lyons 13; Cus Torino 6; Mogliano Veneto 4

Rovigo, Stadio “Mario Battaglini” – domenica 11 dicembre 2022

Peroni TOP10, VIII giornata – diretta streaming ElevenSports

FEMI-CZ Rovigo v Mogliano Veneto Rugby 38-12 (17-0)

Marcatori: p.t. 4’ m. Sarto (5-0), 26’ m. Van Reenen tr. Montemauri (12-0), 31’ m. Ferraro (17-0); s.t. 47’ m. Rosario tr. Fadalti (17-7), 54’ m. Cosi tr. Montemauri (24-7), 59’ m. Steolo tr. Montemauri (31-7), 69’ m. Rosario (31-12), 78’ m. Montemauri tr. Montemauri (38-12).

FEMI-CZ Rovigo: Borin, Sarto, Diederich Ferrario, Van Reenen (55’ Tavuyara), Bacchetti (70’ Uncini); Montemauri, Bazan Velez (54’ Chillon); Cosi, Lubian (60’ Liut), Sironi; Steolo, Ferro (cap.)(62’ Ruffato); Swanepoel (54’ Pomaro), Ferraro (41’ Cadorini), Quaglio (54’ Leccioli).

all. Lodi

Mogliano Veneto Rugby: Fadalti; D'Anna, Dal Zilio, Pratichetti, Douglas (18’ Buli-25’ Douglas-31’ Buli); Bruniera, Semenzato (54’ Fabi); Derbyshire (70’ Casarin), Catelan (50’ Battara), Baldino; Ceccato N., Bocchi (49’ De Klerk); Chalonec (49’ Spironello), Rosario (70’ Boscain), Pasqual (49’ Aminu)

all. Costanzo

Arb. Gabriel Chirnoaga (Roma)

AA1 Clara Munarini (Parma), AA2 Dario Merli (Jesi)

Quarto Uomo: Marco Vianello (Treviso)

TMO: Giuseppe Vivarini (Padova)

Calciatori: Montemauri (FEMI-CZ Rovigo) 4/6; Fadalti (Mogliano Veneto Rugby) 1/2

Note: Campo in buone condizioni, circa 4° giornata piovosa, circa 700 spettatori.

Punti conquistati in classifica: (FEMI-CZ Rovigo) 5, (Mogliano Veneto Rugby) 0

Player of the Match: Paolo Steolo (FEMI-CZ Rovigo)

Roma, Caserma “Stefano Gelsomini” – domenica 11 novembre 2022

Peroni TOP10, VIII giornata

Fiamme Oro Rugby v Valorugby Emilia 19-28 (7-10)

Marcatori: p.t. 10’ m Sbrocco (0-5); 16’ m Chianucci Tr. Canna (7-5); 40’ m Sbrocco (7-10). s.t. 45’ m Luus (7-15); 50’ cp Newton (7-18); 56’ m Cornelli S. (12-18); 65’ cp Newton (12-21); m 69’ Resino tr Newton (12-28); 77’ m Kudin tr. Canna (19-28)

Fiamme Oro Rugby: Menniti Ippolito (cap.); Cornelli S., Gabbianelli (60’Biondelli), Vaccari (67’ Angelini), Guardiano; Canna, Masato (46’ Piva); Vian, Chianucci (v. cap.), D’Onofrio U.; Chiappini (67’ Angelone), Fragnito (46’ Cornelli); Vannozzi (49’ Romano), Kudin (41’-45’-57 Taddia), Barducci (57’ Iovenitti)

all. Castagna

Valorugby Emilia: Lazzarin (78’ Dominguez); Costella, Resino, Bertaccini (75’ Majstorovic), Colombo; Newton, Renton; Amenta (cap.), Sbrocco, Tuivaiti; Du Preez (78’ Ortombina), Dell’Acqua; Favre, Silva (39’ Luus), Randisi (79’ Panerai)

all. Properzi

Arb. Federico Vedovelli (Sondrio)

AA1 Manuel Bottino (Roma)

AA2 Maria Beatrice Benvenuti (Roma)

Quarto uomo: Matteo Culocchi (Roma)

TMO: Emanuele Tomò (Roma)

Cartellini: al 15’ giallo a Silva (VRE); al 50’ giallo a Chiappini (FOR)

Calciatori: Newton 3/5; Canna 1/2

Punti conquistati in classifica: Fiamme Oro Rugby 0 – Valorugby Emilia 5

Peroni Player of the match: Eduardo Sbrocco (Valorugby)

Note: Amar Kudin taglia il nastro delle 150 presenze nel massimo campionato italiano. Osservato un minuto di silenzio per la scomparsa di Caterina Ricca, mamma del presidente delle Fiamme Oro, Francesco Montini. Spettatori 250 ca.

Calvisano, Stadio "San Michele" - domenica 11 dicembre 2022

Peroni TOP10, VIII giornata

Transvecta Rugby Calvisano v Hbs Colorno (6-20) (6-7)

Marcatori: p.t. 10' Fabiani tr. Ceballos (0-7), 20' c.p. Hugo (3-7), 40' Hugo (6-7) s.t. 48' m. Fabiani tr. Ceballos (6-14), 60' c.p. Ceballos (6-17), 74' c.p. Ceballos (6-20).

Transvecta Rugby Calvisano: Van Zyl; Bozzoni, Waqanibau, Massari (70' Regonaschi), Bronzini; Hugo, Palazzani © (74' Vaccari); Bernasconi, Botturi (48' Maurizi), Grenòn (71' Boschetti); Ortis, Van Vuren; D'Amico (52' Leso), Marinello (60' Luccardi), Brugnara (74' Schiavon).

All. Guidi

Hbs Colorno: Van Tonder; Ceballos, Antl, Devoto, Batista; Pescetto, Del Prete (79' Augello); Mbanda, Koffi © (79' Popescu), Ciotoli (47' Adorni); Butturini, Gutierrez; Tangredi (64' Galliano), Fabiani (64' Ferrara), Lovotti (64' Leiger).

All. Casellato

Arb.: Filippo Russo (Treviso)

AA1 Federico Boraso (Rovigo) AA2 Simone Boaretto (Rovigo)

Quarto uomo: Ferdinando Cusano (Vicenza)

TMO: Stefano Pennè (Lodi)

Cartellini: Al 47' cartellino giallo a Samuele Ortis (Transvecta Rugby Calvisano),

Calciatori: Schalk Hugo 2/2 (Transvecta Rugby Calvisano), Ignacio Ceballos 4/4 (Hbs Colorno)

Note: //

Punti conquistati in classifica: Transvecta Rugby Calvisano (0), Hbs Colorno (4)

Player of the match: Oliviero Fabiani (Hbs Colorno)