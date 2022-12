Roma – La Nazionale Under 20 saluta il suo splendido 2022, caratterizzato dalle tre vittorie al Sei Nazioni ed alle altrettante nelle Summer Series (doppio successo contro l’Inghilterra nei due tornei) con l’ultimo raduno dell’anno, finalizzato al test di Dublino contro la selezione pari età degli Ireland Development in programma sul terreno del St. Mary’s College sabato 17 dicembre, con kick-off ore 14:00 locali. Lo staff tecnico coordinato dal c.t. Massimo Brunello ha convocato per martedì 13 dicembre alle ore 14:00, presso il BW Titian Inn di Silea (Treviso), un gruppo di 26 giocatori, suddivisi tra 17 classe 2003 e 9 classe 2004. Confermata la presenza dei cinque “francesi” Nicola Bozzo (U.S. Arlequins Perpignanais), Nicholas Gasperini (Stade Français Paris), David Odiase (Oyonnax), Giovanni Sante (Montpellier) e Pietro Turrisi (Racing Paris 92), la squadra si allenerà presso le strutture della Ghirada, quartier generale della Benetton Treviso, in due sedute programmate per martedì e mercoledì, prima di partire dall’aeroporto di Tessera “Marco Polo” alla volta della capitale irlandese, con soggiorno presso il Leopardstown Hotel. Venerdì il Captain’s Run, quindi sabato il test con la selezione britannica, penultima prova sul campo prima del test di Roma contro la Francia che porterà alla definitiva scrematura dei convocati per i primi due turni del Sei Nazioni 2023. Domenica il rientro in Italia. “Siamo impazienti di tornare in campo, i raduni fin qui svolti ci hanno dato modo di focalizzare un gruppo allargato di una quarantina di giocatori, e i due test contro le selezioni irlandese e francese serviranno ora per definire gli ultimi dettagli in vista del Sei Nazioni”. “Ultimo raduno dell’anno, solo che questa volta si gioca, e molto seriamente. “Sabato a Dublino andiamo ad affrontare un avversario difficile, l’anno scorso la selezione che ha giocato contro di noi a dicembre è stata poi quella che ha vinto il Grande Slam, e quest’anno sarà innestata con i più forti in arrivo dall’Under 18, protagonista di un’ottima performance al Festival. Per quanto riguarda noi, arriviamo a questi due appuntamenti con un discreto lavoro sulle gambe, sviluppato attraverso i raduni ed il lavoro che i ragazzi svolgono in maniera concordata sei nei Club che nelle Accademie delle Franchigie. Come ogni anno, la spina dorsale del gruppo passa principalmente attraverso l’annata più vecchia, i nostri 2003 hanno già fatto tanta esperienza in questo 2022 ed ora che sono loro i giocatori di riferimento sono certo che sapranno trascinarsi dietro i 2004 come capitato a loro con i ragazzi del 2002”. Un 2022 del resto davvero straordinario, con le tre vittorie sia al Sei Nazioni, sia alle Summer Series, e la soddisfazione di aver battuto l’Inghilterra due volte consecutive davanti al pubblico di casa. “Che dire… Abbiamo indubbiamente fatto qualcosa di molto importante, che oltre che lasciarci dentro sensazioni fortissime ha però anche alzato non di poco l’asticella da superare, di questo c’è consapevolezza in tutto il gruppo, ma altrettanta voglia di tornare a giocare e dimostrare che ci siamo” I ragazzi del 2002, nel frattempo, stanno proseguendo il proprio percorso tra Club e Franchigie, in un legame che non si spezza mai: “Li seguo tutti con grande attenzione, spesso anche dal vivo frequentando continuamente le due Accademie. Da allenatore la soddisfazione è veramente tanta nel vedere il percorso che stanno facendo, come staff avevamo puntato su di loro sia per le qualità tecniche che per quelle umane, e la fiducia è stata ampiamente ripagata”. Ultimo appuntamento dell’anno, dunque, poi spazio ad un 2023 che si prospetta duro ma eccitante, con un Sei Nazioni ormai imminente e, finalmente, una Coppa del Mondo da vivere da protagonisti dopo i due anni di stop. “Siamo pronti, e soprattutto l’emozione di un Mondiale vero ci è mancata tanto. Affrontiamo questo nuovo percorso con molte novità anche nello staff, ma l’alchimia rimane la stessa, e questo nel nostro gruppo è un punto fondamentale. Approfitto per fare due ringraziamenti cui tengo molto: al nostro Claudio “Appio” Appiani ed a Kuka Cavalieri, perché senza il loro lavoro e la loro passione i risultati che abbiamo raggiunto molto probabilmente non sarebbero stati gli stessi”. Di seguito la lista dei convocati: AMINU Destiny Ugiagbe (2003 – Mogliano Veneto Rugby) ARTUSO Alex Valentino (2003 – Rugby Casale) BATTARA Sebastiano (2003 - Mogliano Veneto Rugby) BERLESE LIZARDO Carlos (2003 - Ruggers Tarvisium) BOTTURI Jacopo (2004 - Rugby Calvisano) BOZZO Nicola (2004 – U.S. Arlequins Perpignanais) BOZZONI Filippo (2003 - Rugby Calvisano) BRISIGHELLA Simone (2004 – Rugby Viadana 1970) DI STEFANO Alessandro (2004 – Rugby Experience l’Aquila) DOUGLAS Matthias Leon (2003 - Mogliano Veneto Rugby) ELETTRI Lorenzo (2004 - Rugby Rovigo Delta Srl Ssd) GALLORINI Marcos Francesco (2004 - Unione Rugby Capitolina) GASPERINI Nicholas (2004 – Stade Français Paris) GESI Alessandro (2003 – Livorno Rugby) MATTIOLI Alex (2003 - Rugby Colorno 1975) ODIASE David (2003 – Oyonnax Rugby) PASSARELLA Dewi (2003 - Benetton Rugby Treviso) PONTARINI Enrico (2003 - Rugby Udine Union F.V.G.) QUATTRINI Giovanni (2003 - Asd Rugby Milano) RUARO Fabio (2003 - Rugby Parma F.C.1931) RUBINATO Matteo (2003 - Benetton Rugby Treviso) SANTE Giovanni (2003 – Montpellier Hérault Rugby) SCALABRIN Marco (2004 – Benetton Rugby Treviso) SIMONI Tommaso (2004 - Valpolicella Rugby 1974) TADDEI Samuele (2003 – Rugby Noceto FC) TURRISI Pietro (2003 – Racing 92 Paris)