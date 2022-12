Roma – Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la nona giornata del Campionato Italiano Peroni TOP10 in programma sabato 17 e domenica 18 dicembre. Si giocheranno tutte alle 15 le partite calendarizzate nella giornata di sabato 17 dicembre. I campioni d’Italia in carica del Petrarca ospiteranno le Fiamme Oro nel match diretto da Federico Vedovelli. A Torino il Cus affronterà il Calvisano con direzione di gara affidata a Dario Merli, mentre Valorugby-Viadana sarà arbitrata da Clara Munarini. Domenica 18 dicembre alle 14 Riccardo Angelucci dirigerà il big match tra la capolista Colorno e Rovigo. Chiuderà il girone di andata la partita tra Mogliano e Lyons con direzione di gara affidata a Federico Boraso. Queste le designazioni arbitrali complete della nona giornata: 17.12.22 – ore 15 – diretta Eleven Sports Petrarca Rugby v Fiamme Oro Rugby Arb. Federico Vedovelli (Sondrio) AA1 Gabriel Chirnoaga (Roma), AA2 Giorgio Sgardiolo (Rovigo) Quarto Uomo: Marco Vianello (Treviso) TMO: Alan Falzone (Padova) Cus Torino v Transvecta Calvisano Arb. Dario Merli (Ancona) AA1 Francesco Meschini (Milano), AA2 Filippo Bertelli (Brescia) Quarto Uomo: Vincenzo Smiraldi (Torino) TMO: Vincenzo Schipani (Benevento) Valorugby Emilia v Rugby Viadana 1970 Arb. Clara Munarini (Parma) AA1 Federico Boraso (Rovigo), AA2 Riccardo Angelucci (Livorno) Quarto Uomo: Ferdinando Cusano (Vicenza) TMO: Luca Trentin (Lecco) 18.12.22 – ore 14 – diretta Rai Sport e Eleven Sports HBS Colorno v FEMI-CZ Rovigo Arb. Riccardo Angelucci (Livorno) AA1 Dante D’Elia (Bari), AA2 Daniele Pompa (Chieti) Quarto Uomo: Piermatteo Sgura (Brescia) TMO: Stefano Pennè (Lodi) 18.12.22 – ore 14.30 – Eleven Sports Mogliano Veneto Rugby v Sitav Rugby Lyons Arb. Federico Boraso (Rovigo) AA1 Gabriel Chirnoaga (Roma), AA2 Lorenzo Bruno (Udine) Quarto Uomo: Roberto Lazzarini (Rovigo) TMO: Giuseppe Vivarini (Padova)