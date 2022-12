Roma – Con l’arrivo a Dublino nel tardo pomeriggio di oggi è formalmente cominciato l’avvicinamento all’ultimo test 2022 per gli Azzurrini di coach Brunello, di fatto impegnati anche in quella che è la prima partita ufficiale del nuovo ciclo proiettato sulla stagione 2023. La IRFU ha nel frattempo comunicato che il match contro la selezione Ireland Development, originariamente prevista al St. Mary’s College sabato 17 dicembre con calcio d’inizio alle ore 14:00, è stato spostato presso l’impianto del Clontarf FC - storico Club della capitale fondato nel 1876 - dotato di un terreno sintetico di ultima generazione, con kick-off anticipato alle 13:30. Ad integrazione dell’organico lo staff tecnico ha convocato nelle scorse ore anche il trequarti classe 2004 della Benetton Treviso Marco Scalabrin, già regolarmente aggregatosi col gruppo che domani pomeriggio testerà il terreno durante il Captain’s Run. Di seguito la lista aggiornata dei convocati: AMINU Destiny Ugiagbe (2003 – Mogliano Veneto Rugby)

ARTUSO Alex Valentino (2003 – Rugby Casale)

BATTARA Sebastiano (2003 - Mogliano Veneto Rugby)

BERLESE LIZARDO Carlos (2003 - Ruggers Tarvisium)

BOTTURI Jacopo (2004 - Rugby Calvisano)

BOZZO Nicola (2004 – U.S. Arlequins Perpignanais)

BOZZONI Filippo (2003 - Rugby Calvisano)

BRISIGHELLA Simone (2004 – Rugby Viadana 1970)

DI STEFANO Alessandro (2004 – Rugby Experience l’Aquila)

DOUGLAS Matthias Leon (2003 - Mogliano Veneto Rugby)

ELETTRI Lorenzo (2004 - Rugby Rovigo Delta Srl Ssd)

GALLORINI Marcos Francesco (2004 - Unione Rugby Capitolina)

GASPERINI Nicholas (2004 – Stade Français Paris)

GESI Alessandro (2003 – Livorno Rugby)

MATTIOLI Alex (2003 - Rugby Colorno 1975)

ODIASE David (2003 – Oyonnax Rugby)

PASSARELLA Dewi (2003 - Benetton Rugby Treviso)

PONTARINI Enrico (2003 - Rugby Casale)

QUATTRINI Giovanni (2003 - Asd Rugby Milano)

RUARO Fabio (2003 - Rugby Parma F.C.1931)

RUBINATO Matteo (2003 – Rugby Paese)

SANTE Giovanni (2003 – Montpellier Hérault Rugby)

SCALABRIN Marco (2004 – Benetton Rugby Treviso)

SIMONI Tommaso (2004 - Valpolicella Rugby 1974)

TADDEI Samuele (2003 – Rugby Noceto FC)

TURRISI Pietro (2003 – Racing 92 Paris)