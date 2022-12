Roma – Lo staff tecnico della Nazionale Under 20 ha ufficializzato la formazione che domani, alle 13:30 locali (14:30 in Italia) affronterà la selezione degli Ireland Development sul sintetico del Clontart FC per il confronto che chiuderà il 2022 degli Azzurrini. Il c.t. Massimo Brunello porta tra campo e panchina tutti i 26 giocatori selezionati, avendo il match carattere amichevole con squadre accordatesi per la formula delle “rolling subs” (cambi volanti) ed undici giocatori a disposizione in panchina anziché i canonici otto. Dopo i due giorni di lavoro a Treviso, il gruppo approccia la gara affrontando le difficili condizioni climatiche che stanno interessando la provincia di Leinster in questi giorni, con la IRFU costretta a decidere per il cambio dell’impianto ospitante per ben due volte nel giro di 48 ore, avendo dovuto valutare le migliori condizioni possibili del terreno di gioco al momento della partita. La gara si disputerà quindi presso la struttura di Castle Avenue, sede dello storico club dublinese fondato nel 1876, con kick-off fissato alle 13:30 locali (12:30 italiane). Con la fascia di capitano affidata al tallonatore milanese Quattrini, il resto della squadra vede Taddei e Gallorini partenti dal primo minuto in prima linea, mentre in seconda vanno a far reparto Pontarini e Mattioli. Maglia numero 8 affidata a Odiase, con Berlese e Rubinato ai fianchi pronti a supportare la mediana composta da Battara e Sante. Per la cerniera centrale spazio a Passarella ed Elettri, ed a chiudere il triangolo arretrato con Simoni estremo e il duo Gesi-Douglas alle ali. ITALIA U20 15. SIMONI Tommaso (2004 - Valpolicella Rugby 1974) 14. GESI Alessandro (2003 – Livorno Rugby) 13. ELETTRI Lorenzo (2004 - Rugby Rovigo Delta Srl Ssd) 12. PASSARELLA Dewi (2003 - Benetton Rugby Treviso) 11. DOUGLAS Matthias Leon (2003 - Mogliano Veneto Rugby) 10. SANTE Giovanni (2003 – Montpellier Hérault Rugby) 9. BATTARA Sebastiano (2003 - Mogliano Veneto Rugby) 8. ODIASE David (2003 – Oyonnax Rugby) 7. RUBINATO Matteo (2003 – Rugby Paese) 6. BERLESE Carlos (2003 - Ruggers Tarvisium) 5. MATTIOLI Alex (2003 - Rugby Colorno 1975) 4. PONTARINI Enrico (2003 - Rugby Casale) 3. GALLORINI Marcos Francesco (2004 - Unione Rugby Capitolina) 2. QUATTRINI Giovanni (2003 - Asd Rugby Milano) 1. TADDEI Samuele (2003 – Rugby Noceto FC)



A disposizione (maglia n. 25 non in lista, presente una maglia Senza Numero): 16. GASPERINI Nicholas (2004 – Stade Français Paris) 17. AMINU Destiny Ugiagbe (2003 – Mogliano Veneto Rugby) 18. ARTUSO Alex Valentino (2003 – Rugby Casale) 19. TURRISI Pietro (2003 – Racing 92 Paris) 20. DI STEFANO Alessandro (2004 – Rugby Experience l’Aquila) 21. BOZZONI Filippo (2003 - Rugby Calvisano) 22. BRISIGHELLA Simone (2004 – Rugby Viadana 1970) 23. BOZZO Nicola (2004 – U.S. Arlequins Perpignanais) 24. RUARO Fabio (2003 - Rugby Parma F.C.1931) 26. SCALABRIN Marco (2004 – Benetton Rugby Treviso) SN. BOTTURI Jacopo (2004 - Rugby Calvisano)

La selezione irlandese, guidata dall’head coach Richie Murphy, risponde con il XV seguente:

IRELAND DEVELOPMENT U20 15. Rory Telfer (Ulster/Queen’s University Belfast RFC) 14. James Nicholson (Leinster/UCD RFC) 13. Hugh Cooney (Leinster/Clontarf FC) 12. Sam Berman (Leinster/Dublin University FC)



11. Ihechi Oji (Munster/UL Bohemians RFC) 10. Matthew Lynch (Leinster/Dublin University FC) 9. Jack Oliver (Munster/Shannon RFC) 8. James McNabney (Ulster/Ballymena RFC) 7. Ruadhan Quinn (Munster/Old Crescent RFC) 6. Max Dunne (Leinster/Dublin University FC) 5. Evan O’Connell (Munster/UL Bohemians RFC) 4. Charlie Irvine (Ulster/Queen’s University Belfast RFC) 3. Fiachna Barrett (Connacht/Galway Corinthians RFC) 2. Gus McCarthy (Leinster/UCD RFC) 1. George Hadden (Leinster/Clontarf FC) A disposizione: 16. Danny Sheahan (Munster/UCC RFC) 17. George Morris (Leinster/Lansdowne FC) 18. Patrick McCarthy (Leinster/Dublin University FC) 19. Joe Hopes (Ulster/Queens University Belfast RFC) 20. Brian Gleeson (Munster/Garryowen RFC) 21. Oscar Cawley (Leinster/Naas RFC) 22. Sam Prendergast (Leinster/Lansdowne FC) 23. Hugh Gavin (Connacht/Galwegians RFC) 24. Henry McErlean (Leinster/Terenure College RFC) 25. Conor O’Tighearnaigh (Leinster/UCD RFC) 26. Diarmuid Mangan (Leinster/UCD RFC)