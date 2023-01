L'ESTREMO DELL'ITALIA SUCCEDE A GARBISI NEL SONDAGGIO DE "IL GAZZETTINO" Roma - È Ange Capuozzo il giocatore del 2022 nell’immancabile sondaggio promosso dalla redazione sportiva de Il Gazzettino tra gli allenatori dell’alto livello italiano. L’estremo dell’Italia e dello Stade Toulousain, già premiato quale Breakthrough Player of the Year ai World Rugby Awards di Montecarlo lo scorso mese di novembre, ha ricevuto dai tecnici delle due Franchigie italiane di BKT URC e di Peroni TOP10 un totale di 69 preferenze, davanti all’apertura azzurra del Montpellier Paolo Garbisi - vincitore del sondaggio nel 2022 - ed al numero otto Lorenzo Cannone (Benetton Rugby) al debutto internazionale il 5 novembre a Padova contro Samoa ma subito tra i protagonisti dell’autunno degli Azzurri. Ai piedi del podio altri due Leoni, il flanker Manuel Zuliani ed il centro Ignacio Brex. Capuozzo, ispiratore della meta di Padovani a Cardiff e autore di una doppietta nella storica vittoria di Firenze sull’Australia del 12 novembre, entra a far parte di un albo d’oro che vede Sergio Parisse quattro volte vincitore del premio indetto dal quotidiano veneto, davanti a Martin Castrogiovanni e Jake Polledri, per due volte al vertice delle preferenze dei tecnici italiani. Altri nove giocatori hanno vinto il sondaggio in un’occasione.