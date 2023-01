Roma – Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la decima giornata del Campionato Italiano Peroni TOP10 in programma sabato 7 e domenica 8 gennaio. Le prime due partite della prima giornata del girone di ritorno sono in calendario alle 15.30 di sabato 7 gennaio. A Reggio Emilia il Valorugby ospiterà il Calvisano nel match che sarà diretto da Gianluca Gnecchi, mentre Manuel Bottino sarà l’arbitro di Rovigo-Viadana. Tre le partite in programma alle 14 domenica 8 febbraio. Il derby emiliano tra Colorno e Lyons sarà arbitrato da Federico Vedovelli. La direzione di gara di Cus Torino-Fiamme Oro sarà affidata a Riccardo Angelucci, mentre Alex Frasson sarà l’arbitro di Mogliano-Petrarca. Queste le designazioni complete della X giornata del Peroni TOP10: 07.01.23 – ore 15.30 Valorugby Emilia v Transvecta Calvisano Arb. Gianluca Gnecchi (Brescia) AA1 Federico Boraso (Rovigo), AA2 Luigi Palombi (Perugia) Quarto Uomo: Ferdinando Cusano (Vicenza) TMO: Stefano Pennè (Lodi) FEMI-CZ Rovigo v Rugby Viadana 1970 Arb. Manuel Bottino (Roma) AA1 Alex Frasson (Treviso), AA2 Dante D’Elia (Bari) Quarto Uomo: Marco Vianello (Treviso) TMO: Alan Falzone (Padova) 08.01.23 – ore 14 HBS Colorno v Sitav Rugby Lyons Arb. Federico Vedovelli (Sondrio) AA1 Franco Rosella (Roma), AA2 TBC Quarto Uomo: Piermatteo Sgura (Brescia) TMO Stefano Roscini (Milano) Cus Torino v Fiamme Oro Rugby Arb. Riccardo Angelucci (Livorno) AA1 Clara Munarini (Parma), AA2 Filippo Bertelli (Brescia) Quarto Uomo: Vincenzo Smiraldi (Torino) TMO: Luca Trentin (Lecco) Mogliano Veneto Rugby v Petrarca Rugby Arb. Alex Frasson (Treviso) AA1 Filippo Russo (Treviso), AA2 Giorgio Sgardiolo (Rovigo) Quarto Uomo: Giovanni Garro (Treviso) TMO: Emanuele Tomò (Roma)