Roma – Lo staff tecnico della Nazionale Italiana Under 18 ha ufficializzato la lista degli atleti convocati per il raduno di Parma in programma dal 10 al 12 gennaio a Parma. Gli Azzurrini si ritroveranno nel capoluogo ducale con allenamenti programmati presso la Cittadella del Rugby a partire dal pomeriggio di martedì 10. Nello staff tecnico sarà presente anche Andrea Di Giandomenico che sostituirà Roberto Santamaria, attualmente impegnato con la Nazionale Italiana Under 20. Questo l’elenco degli atleti convocati: Niccolò BENI (S.S. Lazio Rugby 1927) Giacomo BERTOSSI (Amatori & Union Rugby Milano) Nicola BOLOGNINI (Monti Rugby Rovigo Junior) Francesco BORELLI (Valpolicella Rugby 1974) Victorien CAPPA (Primavera Rugby) Nelson CASARTELLI (Verona Rugby) Marco CHECCHINI (Valsugana Rugby Padova) Nicolò Michele CORVASCE (S.S. Lazio Rugby 1927) Giacomo DELL’OGLIO (Benetton Rugby) Valerio DESTRO (Verona Rugby) Damiano DI CENSI (Fiamme Oro Rugby) Riccardo FAVARETTO (Mogliano Veneto Rugby) Diego FRANCHINI (Verona Rugby) Piero GRITTI (Benetton Rugby) Riccardo IOANNUCCI (Rugby Experience L’Aquila) Giulio MANCIULLI (Rugby Milano) Pietro MELEGARI (Rugby Parma F.C. 1931) Mattia MIDENA (Rugby Paese) Giacomo MILANO (Unione Rugby Capitolina) Tommaso MUGNAINI (Pro Recco Rugby) Tommaso MUSSINI (Valorugby Emilia) Giacomo NDOUMBE (Rugby Piave) Tiziano PASINI (Province dell’Ovest Rugby) Sergio PELLICCIOLI (Junior Rugby Brescia) Alessio PENSIERI (Fiamme Oro Rugby) Tommaso REDONDI (Verona Rugby) Giulio SARI (Benetton Rugby) Alessandro SCAPPATO (Petrarca Rugby) Bruno VALLESI (Rugby Viadana 1970) Federico ZANANDREA (Benetton Rugby)