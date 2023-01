SU RAI SPORT ED ELEVEN SPORTS PRIMA DI RITORNO PER IL PERONI TOP10 Roma - Programmazione ricchissima per il weekend lungo del 6-8 gennaio. Il primo fine settimana dell’anno offre quattordici incontri in diretta, digitale terrestre o streaming, spaziando dallo United Rugby Championship sulle piattaforme Eurosport al Peroni TOP10 - copertura garantita da Eleven Sports e Rai Sport - sino alla diretta dal “Giulio Onesti” di Roma, in streaming esclusivo su federugby.it, dell’incontro tra gli Azzurrini U20 di Massimo Brunello ed i pari età della Francia, in un antipasto del 6 Nazioni U20 al via - sempre con Italia v Francia, ma a Monigo - il prossimo 3 febbraio. Questo il palinsesto completo del weekend: Venerdì 6 gennaio 2023

ore 20.30 - diretta Eurosport Player/Discovery Plus

United Rugby Championship, XII giornata

Munster v Emirates Lions

Dragons v Vodacom Bulls Sabato 7 gennaio 2023

ore 14 - diretta federugby.it

Incontro internazionale U20

Italia v Francia ore 13.55 - diretta Eurosport Player/Discovery Plus

United Rugby Championship, XII giornata

Benetton Rugby v Ulster Rugby ore 15.30 - diretta Rai Sport/Eleven Sports

Peroni TOP10, X giornata

Valorugby Emilia v Transvecta Calvisano ore 15.30 - diretta Eleven Sports

Peroni TOP10, X giornata

Femi-CZ Rovigo v Rugby Viadana 1970 ore 16.00 - diretta Eurosport 2/Eurosport Player/Discovery Plus

United Rugby Championship, XII giornata

Edinburgh Rugby v Zebre Parma ore 18.10 - diretta Eurosport Player/Discovery Plus

United Rugby Championship, XII giornata

Connacht v Cell Sharks

Cardiff v Scarlets ore 20.30 - diretta Eurosport Player/Discovery Plus

United Rugby Championship, XII giornata

Ospreys v Leinster Domenica 8 gennaio 2023

ore 14.00 - diretta Eleven Sports

Peroni TOP10, X giornata

HBS Colorno v Sitav Rugby Lyons

Cus Torino v Fiamme Oro Rugby

Mogliano Veneto Rugby v Petrarca Rugby ore 15.55 - diretta Eurosport Player/Discovery Plus

United Rugby Championship, XII giornata

Glasgow Warriors v DHL Stormers