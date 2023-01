Roma - Dopo la sosta natalizia ed il giro di boa che ha consegnato ai Campioni d’Italia in carica del Petrarca Padova il titolo d’inverno il Peroni TOP10 riparte nel fine settimana del 7-8 gennaio con la prima giornata del girone di ritorno.

Ancora nove giornate e setteecentoventi minuti di gioco per definire le quattro squadre che accederanno alle semifinali per lo scudetto del 27 maggio al “Lanfranchi” di Parma e per garantirsi la permanenza nel massimo campionato anche per la stagione sportiva 2023/24.

La classifica, dopo il girone d’andata, appare ormai spaccata in due, con cinque squadre in lotta per quattro posti in semifinale, un centro classifica ragionevolmente sicuro di non farsi coinvolgere nella bagarre per la salvezza ed un duo di coda chiamato ad inseguire ogni singolo punto nella bagarre per la salvezza.

Sabato 7 due gli appuntamenti, entrambi alle 15.30: in simulcast Eleven Sports e Rai Sport dal “Mirabello” di Reggio Emilia il Valorugby, secondo insieme all’HBS Colorno, riceve il Transvecta Calvisano dopo aver cambiato in corsa guida tecnica, con l’addio di coach Properzi per motivi familiari che ha riportato in panchina il Direttore Tecnico Manghi. I bresciani, sesti a nove punti dalla zona play-off, hanno forse l’ultima chance per cercare di ricongiungere lo strappo con la testa della classifica e inseguire quelle fasi finali che hanno sempre raggiunto dal 2011/12 ad oggi.

Alla stessa ora, su Eleven Sports, al “Battaglini” i Bersaglieri della Femi-CZ Rovigo, risaliti in quarta posizione con quattro successi consecutivi, ospitano un Rugby Viadana che, di contro, è in serie negativa da ben sei giornate dopo essersi ritrovata in vetta alla classifica dopo i primi tre turni. Se per Rovigo vincere è la condizione imprescindibile per mantenersi in zona play-off ed evitare il ritorno delle Fiamme Oro, per Viadana l’anno nuovo porta subito la chance per invertire la tendenza e tornare a sorridere dopo l’ultimo “urrà” datato 15 ottobre.

Domenica, calcio d’inizio alle 14 e diretta Eleven Sports per i tre posticipi, dal derby emiliano tra HBS Colorno e Sitav Lyons - i parmensi sono secondi e vogliono conservare la posizione, i piacentini ottavi non vogliono farsi invischiare nella lotta per evitare la retrocessione - a quello tra il Mogliano Veneto ed il Petrarca Padova: Campioni d’Italia favoriti, in serie positiva da sei turni, ma attenzione ad un Mogliano che torna in campo sull’onda lunga dell’entusiasmo per la vittoria sul Piacenza, che ha ridato pieno vigore alle ambizioni di salvezza della squadra di Costanzo che entra nel 2023 precedendo di due lunghezze il CUS Torino, rivale diretto nella lotta salvezza.

Proprio gli universitari torinesi allenati da Lucas D’Angelo completano il quadro del decimo turno, ospitando le Fiamme Oro: anche qui, da un lato le ambizioni di play-off ancora vive per i poliziotti in cremisi a scontrarsi contro il bisogno di punti-salvezza di Reeves e compagni, decisi ad inseguire sino all’ultimo l’obiettivo di una seconda stagione nel Peroni TOP10.

Peroni TOP10 - X giornata - 07.01.23 - ore 15.30

Valorugby Emilia v Transvecta Calvisano - diretta Rai Sport/Eleven Sports

FEMI-CZ Rovigo v Rugby Viadana 1970 - diretta Eleven Sports

08.01.23 - ore 14.00

HBS Colorno v Sitav Rugby Lyons - diretta Eleven Sports

Cus Torino v Fiamme Oro Rugby - diretta Eleven Sports

Mogliano Veneto Rugby v Petrarca Rugby - diretta Eleven Sports

Classifica: Petrarca Rugby 35; Valorugby Emilia e HBS Colorno 32; Femi-CZ R. Rovigo 31; Fiamme Oro 27; Transvecta Calvisano 22; Rugby Viadana 1970 18; Sitav Rugby Lyons 13; Mogliano Rugby 8; CUS Torino 6



ULTIME DALLE SEDI

Reggio Emilia, Stadio Mirabello - sabato 7 gennaio, ore 15.30

Peroni TOP10, X giornata - diretta Rai Sport/Eleven Sports

Valorugby Emilia v Transvecta Calvisano

Valorugby Emilia: Lazzarin, Costella, Resino, Bertaccini, Colombo, Newton, Violi, Amenta, Sbrocco, Tuivaiti, Du Preez, Ortombina, Favre, Luus, Diaz

a disposizione: Silva, Mattioli, Garziera, Dell’Acqua, Cenedese, Mazzei, Dominguez T., Schiabel.

all. Manghi

Transvecta Calvisano: Van Zyl; Vaccari, Regonaschi, Massari, Bronzini; Hugo, Palazzani (C); Bernasconi, Grenòn, Wendt; Ortis, Van Vuren; D'Amico, Marinello, Brugnara.

a disposizione: Ceciliani, Schiavon, Leso, Zanetti, Maurizi, Boschetti, Consoli, Contino

all. Guidi

Arb. Gnecchi (Brescia)

AA1 Boraso (Rovigo), AA2 Palombi (Perugia)

Quarto Uomo: Cusano (Vicenza)

TMO: Pennè (Lodi)

Rovigo, Stadio “Mario Battaglini” - sabato 7 gennaio, ore 15.30

Peroni TOP10, X giornata - diretta Eleven Sports

Femi-CZ Rovigo v Rugby Viadana 1970

Femi-CZ Rovigo: Diederich Ferrario (cap.); Lertora, Tavuyara, Van Reenen, Bacchetti; Montemauri, Chillon; Casado Sandri, Cosi, Sironi; Munro, Steolo; Swanepoel, Giulian, Leccioli.

a disposizione: Cadorini, Lugato, Pomaro, Stavile, Lubian, Visentin, Uncini, Ghelli

all. Lodi

Rugby Viadana 1970: Sauze, Ciardullo, Morosini, Dogliani, Crea, Madero, Di Chio, Locatelli (C), Paolucci, Romanini, Caila, Zottola, Oubiña, Denti Ant., Tejerizo

a disposizione: Fiorentini, Montilla, Mignucci, Schinchirimini, Mannucci, Ruiz, Ferrarini, Peruzzo

all. Urdaneta

Arb. Bottino (Roma)

AA1 Frasson (Treviso), AA2 Dante D’Elia (Bari)

Quarto Uomo: Vianello (Treviso)

TMO: Falzone (Padova)

Colorno, Stadio “Maini” - domenica 8 gennaio, ore 14.00

Peroni TOP10, X giornata - diretta Eleven Sports

HBS Colorno v Sitav Rugby Lyons

HBS Colorno: aggiornamenti su federugby.it

all. Casellato

Sitav Rugby Lyons: aggiornamenti su federugby.it

all. Orlandi

Arb. Vedovelli (Sondrio)

AA1 Rosella (Roma), AA2 Chirnoaga (Roma)

Quarto Uomo: Sgura (Brescia)

TMO Roscini (Milano)

Torino, Stadio “Albonico” - domenica 8 gennaio, ore 14.00

Peroni TOP10, X giornata - diretta Eleven Sports

Cus Torino v Fiamme Oro Rugby

Cus Torino: aggiornamenti su federugby.it

all. D’Angelo

Fiamme Oro Rugby: aggiornamenti su federugby.it

all. Castagna

Arb. Angelucci (Livorno)

AA1 Munarini (Parma), AA2 Bertelli (Brescia)

Quarto Uomo: Smiraldi (Torino)

TMO: Trentin (Lecco)

Mogliano Veneto, Stadio “Quaggia” - domenica 8 gennaio, ore 14.00

Peroni TOP10, X giornata - diretta Eleven Sports

Mogliano Veneto Rugby v Petrarca Padova

Mogliano Veneto Rugby: aggiornamenti su federugby.it

all. Costanzo

Petrarca Rugby: aggiornamenti su federugby.it

all. Marcato

Arb. Frasson (Treviso)

AA1 Russo (Treviso), AA2 Sgardiolo (Rovigo)

Quarto Uomo: Garro (Treviso)

TMO: Tomò (Roma)