Roma – Al termine del Captain’s Run svoltosi poco fa presso il Campo 1 del CPO “Giulio Onesti”, lo staff tecnico della Nazionale Under 20 ha ufficializzato la formazione che domani, con calcio d’inizio fissato alle 14:00 (diretta su federugby.it e canali social FIR) affronterà sullo stesso terreno i pari età della Francia. Diverse le novità rispetto al XV impegnato a Dublino nell’ultima uscita di fronte all’Irlanda, con un triangolo arretrato che presenta il livornese Gesi ad estremo e il duo Elettri-Douglas alle ali. Cerniera centrale con Bozzo e Passarella, mentre in mediana Sante con il 10 si affianca al calvino Bozzoni. In terza linea Odiase e Lavorenti vanno a far reparto con il Numero 8 Botturi, mentre in seconda partono dal primo minuto Mattioli e Berlese. Confermato con i gradi di capitano il milanese Quattrini al tallonaggio, per una prima linea che si completa con Gallorini a destra e Aminu a sinistra. Lunga la lista dei sostituti, che comprende altri 15 giocatori essendosi i management delle due squadre accordati per un match con formula a cambi liberi: spazio quindi tra campo e panchina per 30 giocatori azzurri e 28 francesi, con ampio turn-over nel corso degli 80 minuti di gara. “I ragazzi hanno lavorato bene durante tutta la settimana, e chiaramente il focus per tutti è stato il miglioramento delle dinamiche difensive, visto che a Dublino ci siamo concesse troppe leggerezze soprattutto in quel settore del gioco”, commenta il tecnico Massimo Brunello. “Contro la Francia sarà un test vero, la loro formazione lo conferma e per noi è una grande chance quella di poterci misurare a questo livello prima dell’inizio del Torneo. Ci attendiamo una gara molto fisica, che sarà obbligatorio per noi gestire con la massima attenzione proprio dal punto di vista difensivo e della reattività, esattamente quello che in questa fase della preparazione ci serviva”. Confermato Quattrini come Capitano di giornata, il tema delle leadership va sempre più delineandosi: “Il gruppo è sicuramente molto ampio, e del resto con una stagione che prevede un Mondiale poco dopo il Sei Nazioni non può che essere così, però è chiaro che stanno emergendo dei punti di riferimento, in particolare nei ragazzi che già l’anno scorso facevano parte della squadra. Da questo punto di vista, e la cosa è condivisa da tutto lo staff, ci sentiamo tranquilli”. L’incontro sarà diretto dal signor Franco Rosella della sezione di Roma, quest’anno nel panel del Top 10. Di seguito la formazione annunciata: ITALIA U20 15. GESI Alessandro (2003 – Livorno Rugby)

14. ELETTRI Lorenzo (2004 – Rugby Rovigo Delta

13. PASSARELLA Dewi (2003 - Benetton Rugby Treviso)

12. BOZZO Nicola (2004 – U.S. Arlequins Perpignanais)

11. DOUGLAS Matthias Leon (2003 - Mogliano Veneto Rugby)

10. SANTE Giovanni (2003 – Montpellier Hérault Rugby)

9. BOZZONI Filippo (2003 - Rugby Calvisano)

8. BOTTURI Jacopo (2004 - Rugby Calvisano)

7. ODIASE David (2003 – Oyonnax Rugby)

6. LAVORENTI Filippo (2003 – CUS Torino)

5. MATTIOLI Alex (2003 - Rugby Colorno 1975)

4. BERLESE Carlos (2003 - Ruggers Tarvisium)

3. GALLORINI Marcos Francesco (2004 - Unione Rugby Capitolina)

2. QUATTRINI Giovanni (2003 - Asd Rugby Milano)

1. AMINU Destiny Ugiagbe (2003 – Mogliano Veneto Rugby) A disposizione (maglia n. 20 non in lista, presente una maglia Senza Numero): 16. GASPERINI Nicholas (2004 – Stade Français Paris)

17. TADDEI Samuele (2003 – Rugby Noceto FC)

18. ARTUSO Alex Valentino (2003 – Rugby Casale)

19. TURRISI Pietro (2003 – Racing 92 Paris)

21. BATTARA Sebastiano (2003 - Mogliano Veneto Rugby)

22. BRISIGHELLA Simone (2004 – Rugby Viadana 1970)

23. BARBI Jacopo (2003 – Rugby Badia 1981)

24. RUARO Fabio (2003 - Rugby Parma F.C.1931)

25. SIMONI Tommaso (2004 - Valpolicella Rugby 1974)

26. PONTARINI Enrico (2003 - Rugby Casale)

27. RUBINATO Matteo (2003 – Rugby Paese)

28. TANI Emanuele (2003 U.R. Capitolina)

29. NANNI Lorenzo (2004 – Livorno Rugby)

30. BRUNIERA Andrea (2003 - Mogliano Veneto Rugby)

SN ASCARI Davide (2004, Rugby Colorno 1975)