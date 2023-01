Roma - Cinque punti pesanti, davanti al pubblico di casa del “Battaglini”, per i Bersaglieri della Femi-CZ Rovigo che impongono al Rugby Viadana la settima sconfitta consecutiva e si portano provvisoriamente al comando del Peroni TOP10 dopo il successo per 32-27 sui mantovani nella prima giornata del girone di ritorno.

Primo tempo tutto o quasi per i padroni di casa, che allungano subito sul 15-0, dominano il campo e vanno a riposo in vantaggio per 29-7, con il punto di bonus già in tasca. Sembra il preludio a un pomeriggio tranquillo per i rossoblù, ma il secondo tempo vede il Viadana rialzare la testa e ricucire punto dopo punto, con tre marcature nel secondo tempo ed un parziale di 3-20 che valgono al team di Urdaneta due punti di bonus: non abbastanza per ricucire con le prime posizioni, che ormai appaiono irraggiungibili, abbastanza per aumentare il margine di sicurezza con le zone più pericolose della graduatoria.

Riapre invece il proprio campionato, dopo un girone in chiaroscuro, il Transvecta Calvisano che va ad espugnare per 13-19 il Mirabello, casa dei Diavoli del Valorugby, rimontanti dal 10-0 di inizio partita dai gialloneri bresciani che non smuovono la classifica conservando il sesto posto ma rialzano la testa e tengono vive le proprie ambizioni di post-season con una vittoria pesante in casa degli emiliani che, in attesa dei posticipi di domani, perdono una piazza passando dal secondo al terzo posto.

Peroni TOP10 - X giornata

Valorugby Emilia v Transvecta Calvisano 13-19 (1-4)

FEMI-CZ Rovigo v Rugby Viadana 1970 32-27 (5-2)

08.01.23 - ore 14.00

HBS Colorno v Sitav Rugby Lyons - diretta Eleven Sports

Cus Torino v Fiamme Oro Rugby - diretta Eleven Sports

Mogliano Veneto Rugby v Petrarca Rugby - diretta Eleven Sports

Classifica: Femi-CZ Rovigo punti 36; Petrarca Rugby 35*; Valorugby Emilia 33; HBS Colorno 32*;Fiamme Oro 27*; Transvecta Calvisano 26; Rugby Viadana 1970 20; Sitav Rugby Lyons 13*; Mogliano Rugby 8*; CUS Torino 6*

*una in meno

TABELLINI

Reggio Emilia, Stadio “Mirabello” – sabato 7 gennaio 2023

Peroni TOP10, X giornata

Valorugby Emilia v Transvecta Calvisano 13-19

Marcatori: p.t. 15’ c.p. Newton (3-0), 20’ m. Colombo tr. Newton (10-3), 24’ c.p. Hugo (10-3). s.t. 42’ c.p. Hugo (10-6), 49’ c.p. Hugo (10-9), 54’ m. Vaccari tr. Hugo (10-16), 72’ c.p. Hugo (10-19), 76’ c.p. Dominguez T. (13-19).

Valorugby Emilia: Lazzarin; Costella, Resino, Bertaccini, Colombo (23’ Schiabel); Newton (61’ Dominguez T.), Violi; Amenta(c), Sbrocco, Tuivaiti (68’ Cenedese); Du Preez (55’ Dell’Acqua), Ortombina; Favre, Luus (50’ Silva), Diaz (72’ Garziera).

All. Manghi

Transvecta Calvisano: Van Zyl; Vaccari, Regonaschi, Massari, Bronzini; Hugo, Palazzani (c); Bernasconi, Grenòn, Wendt (51’ Maurizi); Ortis, Van Vuren; D'Amico (49’ Leso), Marinello (70’ Ceciliani), Brugnara.

All. Guidi

Arb.: Gnecchi (Brescia)

AA1 Boraso (Rovigo), AA2 Palombi (Perugia)

Quarto Uomo: Cusano (Vicenza), TMO: Pennè (Lodi)

Calciatori: Newton (Valorugby Emilia) 2/3 Dominguez T. (Valorugby Emilia) 1/1; Hugo (Transvecta Calvisano) 5/5

Note: giornata nuvolosa, circa 4°, campo in buone condizioni. Spettatori circa 700 .

Punti conquistati in classifica: Valorugby Emilia 1 ; Transvecta Calvisano 4

Player of the Match: Riccardo Brugnara (Transvecta Calvisano)

Rovigo, Stadio “Mario Battaglini” – sabato 7 gennaio 2023

Peroni TOP10, X giornata

FEMI-CZ Rovigo v Rugby Viadana 1970 32-27 (29-7)

Marcatori: p.t. 2’ c.p. Montemauri (3-0), 5’ m. Sironi tr. Montmauri (10-0), 14’ m. Tavuyara (15-0), 17’ m. Uncini tr. Van Reenen (22-0), 25’ m. Locatelli tr. Madero (22-7), 33’ m. Diederich Ferrario tr. Montemauri (29-7); s.t. 45’ m. Madero tr. Madero (29-14), 54’ c.p. Madero (29-17), 57’ c.p. Montemauri (32-17), 74’ m. Crea (32-22), 80’ m. Montilla (32-27)

FEMI-CZ Rovigo: Diederich Ferrario (cap.); Lertora, Tavuyara (58’ Uncini), Van Reenen, Bacchetti; Montemauri (10’ Uncini-20’ Montemauri), Chillon (58’ Visentin); Casado Sandri (38’ Pomaro), Cosi (54’Stavile), Sironi; Munro (58’ Lubian), Steolo; Swanepoel, Giulian (49’ Cadorini), Leccioli (58’ Lugato).

all. Lodi

Rugby Viadana 1970: Sauze, Ciardullo, Morosini, Dogliani (15’ Peruzzo), Crea, Madero (58’ Ferrarini), Di Chio, Locatelli (cap) (58’ Schinchirimini), Paolucci, Romanini, Caila (58’ Mannucci), Zottola (48’ Ruiz), Oubiña (56’ Mignucci), Denti Ant. (41’ Montilla), Tejerizo (36’ Fiorentini-41’ Tejerizo- 58’ Fiorentini).

all. Urdaneta

Arb. Manuel Bottino (Roma)

AA1 Alex Frasson (Treviso), AA2 Dante D’Elia (Bari)

Quarto Uomo: Marco Vianello (Treviso)

TMO: Alan Falzone (Padova)

Calciatori: Montemauri (FEMI-CZ Rovigo) 4/5, Van Reenen (FEMI-CZ Rovigo) 1/2 ; Madero (Rugby Viadana 1970) 3/3; Ferrarini (Rugby Viadana 1970) 0/2

Cartellini: 25’ cartellino giallo a Swanepoel (FEMI-CZ Rovigo), 33’ cartellino giallo Caila (Rugby Viadana 1970), 36’ cartellino rosso a Swanepoel (FEMI-CZ Rovigo), 42’ cartellino giallo a Lertora (FEMI-CZ Rovigo)

Note: Campo in buone condizioni, circa 10° giornata nuvolosa. Allo Stadio presenti circa 1200 spettatori.

Punti conquistati in classifica: (FEMI-CZ Rovigo) 5, (Rugby Viadana 1970) 2

Player of the Match: Stefano Sironi (FEMI-CZ Rovigo)

ULTIME DALLE SEDI

Colorno, Stadio “Maini” - domenica 8 gennaio, ore 14.00

Peroni TOP10, X giornata - diretta Eleven Sports

HBS Colorno v Sitav Rugby Lyons

HBS Colorno: Van Tonder; Leaupepe; Ceballos, Devoto (Cap); Batista; Antl, Boscolo; Mbanda; Popescu, Adorni; Butturini, Gutierrez; Galliano, Ferrara, Lovotti

a disposizione: Fabiani, Leiger, Tangredi; Kone, Broglia; Augello, Pescetto, Cozzi

all. Casellato

Sitav Rugby Lyons: Biffi; Rodina, Paz, Zaridze, Bruno (cap); Ledesma, Cuoghi; Bottacci, Petillo, Salvetti; Quaranta, Janse van Rensburg; Aloè, Buondonno, Morosi

a disposizione: Minervino, Acosta, Salerno, Moretto, Cissè, Fontana, Via G., Cuminetti

all. Orlandi

Arb. Vedovelli (Sondrio)

AA1 Rosella (Roma), AA2 Chirnoaga (Roma)

Quarto Uomo: Sgura (Brescia)

TMO Roscini (Milano)

Torino, Stadio “Albonico” - domenica 8 gennaio, ore 14.00

Peroni TOP10, X giornata - diretta Eleven Sports

Cus Torino v Fiamme Oro Rugby

Cus Torino: Reeves E., Vaccaro, Modena, Groza, Civita, Roger, Loro, Ursache (Cap), De Biaggio, Quaglia, Dreyer, Piacenza, Jeffery, Caputo, De Lise

a disposizione: Barbotti, Valleise, Veroli, Riccardi, Cruciani, Reeves G., Cisi

all. D’Angelo

Fiamme Oro Rugby: Cornelli S.; Spinelli, Forcucci, Angelini, Guardiano; Canna, Marinaro (cap.); Cornelli M., Bellucci, Vian (v. cap.); Chiappini, Stoian; Mancini-Parri, Taddia, Zago

a disposizione: Moriconi, Romano, Vannozzi, D’Onofrio U., Chianucci, Piva, Di Marco, Vaccari.

all. Castagna

Arb. Angelucci (Livorno)

AA1 Munarini (Parma), AA2 Bertelli (Brescia)

Quarto Uomo: Smiraldi (Torino)

TMO: Trentin (Lecco)

Mogliano Veneto, Stadio “Quaggia” - domenica 8 gennaio, ore 14.00

Peroni TOP10, X giornata - diretta Eleven Sports

Mogliano Veneto Rugby v Petrarca Padova

Mogliano Veneto Rugby: Avaca; Fadalti, Abanga, Va’eno, Dal Zilio; Mare, Semenzato; Finotto, Lamanna, Catelan; Baldino (cap), Bocchi; Spironello, Rosario, Pasqual

a disposizione: Ceccato N., Chalonec, Tripodo, Meggiato, Derbyshire, Sutto, Fabi, Coletto

all. Costanzo

Petrarca Rugby: Esposito; Cioffi, Fou, De Masi, Zini; Ferrarin, Tebaldi; Montagner, Trotta (cap.), Makelara; Bonfiglio, Galetto; Hughes, Cugini, Spagnolo

a disposizione: Borean, Carnio, Chistolini, Panozzo, Michieletto, Nostran, Citton, De Sanctis

all. Marcato

Arb. Frasson (Treviso)

AA1 Russo (Treviso), AA2 Sgardiolo (Rovigo)

Quarto Uomo: Garro (Treviso)

TMO: Tomò (Roma)