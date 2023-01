CAMPIONI D’ITALIA AGGANCIATI AL COMANDO DA HBS COLORNO: 43-0 AI LYONS

Roma - Il Mogliano Rugby scrive una pagina importantissima nella propria stagione fermando sul 21-21 al “Quaggia” i Campioni d’Italia in carica del Petrarca nel derby veneto valido per il decimo turno del Peroni TOP10 e conquista due punti pesantissimi nel lungo termine, frapponendo una ulteriore lunghezza con il CUS Torino.

I trevigiani di Costanzo ribaltano tutti i pronostici della vigilia che vedevano il Petrarca favorito d’obbligo, confermano i progressi delle ultime settimane e sono protagonisti di una incredibile rimonta dopo aver registrato un passivo di 3-21 nel primo quarto di gara.

Il Petrarca con i due punti conquistati ritrova la vetta, lasciata per meno di ventiquattro ore ai cugini della Femi-CZ Rovigo, ma deve condividere il primato con l’HBS Colorno. Il XV di Casellato domina il derby emiliano contro i Sitav Lyons, 43-0, si riporta al comando insieme ai Campioni in carica e apre uno scenario sino a poche settimane fa impensabile per i piacentini, che si trovano a tutti gli effetti coinvolti nella lotta salvezza.

Battuto in casa dalla Fiamme Oro per 26-40, il CUS Torino non molla la presa e si conferma determinato a lottare con tutte le proprie forze per la permanenza in Peroni TOP10: gli universitari di D’Angelo portano a casa il bonus difensivo, mentre i poliziotti romani con il bottino pieno sono quinti, subito dietro al Valorugby Emilia, in piena corsa per i play-off.

Peroni TOP10 - X giornata

7.1.23

Valorugby Emilia v Transvecta Calvisano 13-19 (1-4)

FEMI-CZ Rovigo v Rugby Viadana 1970 32-27 (5-2)

8.1.23

HBS Colorno v Sitav Rugby Lyons 43-0 (5-0)

Cus Torino v Fiamme Oro Rugby 26-40 (1-5)

Mogliano Veneto Rugby v Petrarca Rugby 21-21 (2-2)

Classifica: HBS Colorno e Petrarca Rugby punti 37; Femi-CZ Rovigo 36; Valorugby Emilia 33; Fiamme Oro 32; Transvecta Calvisano 26; Rugby Viadana 1970 20; Sitav Rugby Lyons 13; Mogliano Rugby 10; CUS Torino 7

Prossimo turno - XI giornata

14.01.23 - ore 15.00

Fiamme Oro Rugby v Colorno

Petrarca Rugby v Valorugby Emilia

15.01.23 - ore 14.00

Sitav Lyons v Femi-CZ Rovigo

Transvecta Calvisano v Mogliano Veneto

Rugby Viadana 1970 v CUS Torino



TABELLINI

Colorno, “HBS Stadium” – domenica 8 gennaio 2022 ore 14.00

Peroni Top10, X Giornata

HBS Colorno v SITAV Rugby Lyons 43-0 (18-0)

Marcatori: p.t. 26’ cp. Ceballos (3-0); 31’ cp. Ceballos (6-0); 37’ m. Ferrara tr. Ceballos (13-0); 40’ m. Leaupepe (18-0) s.t.: 47’ cp. Ceballos (21-0); 48’ m. Broglia (26-0); 52’ m. Ferrara tr. Ceballos (33-0); 67’ m. Ceballos (38-0); 78’ m. Van Tonder (43-0)

HBS Colorno: Van Tonder; Leaupepe (68’ Cozzi); Ceballos, Devoto (Cap); Batista; Antl (68’ Pescetto), Boscolo; Mbanda, Popescu, Adorni (23’ Broglia); Butturini, Gutierrez; Galliano (53’ Tangredi), Ferrara (64’ Fabiani), Lovotti (64’ leiger)

All. Casellato

SITAV Rugby Lyons: Biffi; Rodina (55 Via); Paz, Zaridze; Bruno (Cap), Ledesma (60’ Cuminetti), Cuoghi (60’ Fontana); Bottacci (41’ Cisse); Petillo (57’ Moretto), Salvetti; Quaranta, Van Rensburg; Aloe (41’ Salerno), Buondonno, Morosi (50’ Acosta)

All. Orlandi

Arb. Vedovelli (Sondrio)

AA1 Rosella (Roma), AA2 Chirnoaga (Roma)

Quarto Uomo: Sgura (Brescia)

TMO: Roscini (Milano)

Cartellini: al 73’ giallo a quaranta (SITAV Rugby Lyons);

Calciatori: Ceballos (HBS Colorno) 5/9

Note: Pioggia a catinelle, 5°. Campo pesante ma in ottime condizioni. 350 spettatori. Celebrata la nascita del “Club dei centurioni biancorossi”.

Punti conquistati in classifica: HBS Colorno 5, SITAV Rugby Lyons 0

Player of the Match: Mihai Popescu (HBS Colorno)

Mogliano Veneto – Stadio “Maurizio Quaggia” – domenica 8 gennaio 2023

Peroni TOP10, X giornata

Mogliano Veneto Rugby v Petrarca Rugby 21-21 (6-14)

Marcatori: pt. 9’ M. Fou, tr. Ferrarin (0-7); 18’ cp. Fadalti (3-7); 22’ m. Makelara, tr. Ferrarin (3-14); 28’ cp. Fadalti (6-14); st. 54’ cp. Fadalti (9-14);58’ m. Tebaldi, tr. Ferrarin (9-21); 69’ m. Ceccato tr. Fadalti (16-21); 75’ m. Avaca (21-21).

Mogliano Veneto Rugby: Avaca G.; Fadalti, Abanga, Va'Eno, Dal Zilio; Mare, Semenzato (70’ Fabi); Finotto, Lamanna (60’ Meggiato) (75’ Sutto), Catelan (60’ Derbyshire); Baldino (Cap.), Bocchi; Spironello (70’ Tripodo), Rosario (64’ Ceccato N.), Pasqual (64’ Chalonec)

all. Costanzo

Petrarca Rugby: Esposito; Cioffi, Fou, De Masi, Zini; Ferrarin (66’ De Sanctis), Tebaldi (82’ Citton); Trotta (cap.), Nostran, Makelara (52’ Michieletto); Bonfiglio (57’ Panozzo), Galetto; Hughes (66’ Chistolini), Cugini (52’ Carnio), Spagnolo (57’ Borean)

all: Andrea Marcato

Arb. Frasson (Treviso)

AA1 Russo (Treviso), AA2 Sgardiolo (Rovigo)

Quarto Uomo: Garro (Treviso)

TMO: Tomò (Roma)

Cartellini: 79’ giallo Derbyshire (Mogliano Veneto Rugby)

Calciatori: Fadalti 4/6 (Mogliano Veneto Rugby); Ferrarin 3/3 (Petrarca Rugby)

Note: Pomeriggio piovigginoso, temperatura 8° C., terreno di gioco appesantito, spettatori circa 600. Mattia Catelan raggiunge le 100 partite giocate nella massima serie del Campionato Italiano di Rugby TOP10.

Punti conquistati in classifica: Mogliano Veneto Rugby 2; Petrarca Rugby 2

Peroni Player of the Match: Giuliano Avaca (Mogliano Veneto Rugby)

Grugliasco, “Campo Angelo Albonico” – sabato 3 dicembre 2022 ore 15.00

Peroni TOP10, X giornata

CUS Torino Rugby v Fiamme Oro Rugby 26 - 40 (12-33)

Marcatori: p.t. 8’ m. Cornelli nt. (0-5); 12’ m. guardiano (0-10) tr. Canna C. (0-12); 24’ m.. Angelini M. (5-17); tr. Canna C. (5-19) 28’ m. Spinelli tr. Canna C. (5-26); 30' m. Roger N. tr Roger N.(5-26); 38' m. Guardiano A. tr. Canna C. ( 5-33); 40' m. Piacenza G. nt. (12-33). s.t. 44’ m. Vaccaro J. tr. Roger N. (19-33); 67’ m. Barbotti J. tr. Roger N. (6-26); 70’ m. Guardiano tr. Di Marco (26-40);

CUS Torino Rugby: Reeves E., Vaccaro J. (60’ Cisi), Modena, Groza D. (60'Reeves G.), Civita A., Roger Farias , Loro (53’ Cruciani), Ursache S. (CAP), Quaglia, De Biaggio, Dreyer, Piacenza (42' Veroli), Craig Jeffery (46'Barbotti), Caputo, De Lise (57’ De Lise)

All. D’Angelo

Fiamme Oro Rugby: Cornelli S., Spinelli, Forcucci (58' Vaccari), Angelini (78' Piva), Guardiano, Canna, Marinaro, Cornelli M. (58'Chianucci), Vian, Bellucci, Chiappini (54' D'Onofrio), Stoian, Mancini, Taddia (54' Moriconi), Zago (64' Vannozzi)

All. Castagna A.

Arb.Angelucci R. (Livorno)

AA1 Clara Munarini (Ancona); AA2 Filippo Bertelli (Brescia)

Quarto uomo: Smiraldi (Torino)

TMO: Luca Trentin (Lecco)

Cartellini: giallo 30' Guardiano (Fiamme Oro); giallo 40’ Ethan Jeffery(CUS Torino) 40'giallo Vannozzi e Chiappini (Fiamme Oro)

Calciatori: Nicolas Roger (CUS) 3/4; Canna C. (Fiamme Oro) 4/5 Di Marco (1/1)

Note: giornata piovosa, 6°. Campo in buone condizioni. Circa 500 spettatori.

Punti conquistati in classifica: Fiamme Oro Rovigo 5, CUS Torino Rugby 1

Player of the Match: Guardiano (Fiamme Oro)