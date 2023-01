Roma – L’undicesima giornata del Peroni TOP10 – in programma sabato 14 e domenica 15 gennaio – inizierà con un doppio scontro interessante in chiave play-off. Alle 15 di sabato 14 gennaio si affronteranno quattro tra le prime cinque squadre in classifica. A Roma le Fiamme Oro – quinte a quota 32 punti a cinque lunghezze di distanza dal duo in vetta – ospiteranno il Colorno tornato capolista nella scorsa giornata di campionato. La partita sarà trasmessa in diretta su Rai Sport e Eleven Sports. Sempre alle 15 i campioni d’Italia in carica del Petrarca – reduci dal pareggio contro Mogliano e primi in coabitazione con il Colorno – ospiteranno il Valorugby, attualmente quarto in classifica con 33 punti e reduce dalla sconfitta interna contro Calvisano. Questo il programma completo della XI giornata di campionato: Peroni TOP10 – XI giornata – 14.01.23 – ore 15 Fiamme Oro Rugby v HBS Colorno – diretta Rai Sport e Eleven Sports Petrarca Rugby v Valorugby Emilia – diretta Eleven Sports Peroni TOP10 – XI giornata – 15.01.23 ore 14 Sitav Rugby Lyons v FEMI-CZ Rovigo – diretta Eleven Sports Transvecta Calvisano v Mogliano Veneto Rugby – diretta Eleven Sports Rugby Viadana 1970 v Cus Torino – diretta Eleven Sports La classifica: HBS Colorno e Petrarca Rugby 37 punti; FEMI-CZ Rovigo 36; Valorugby Emilia 33; Fiamme Oro Rugby 32; Transvecta Calvisano 26; Rugby Viadana 1970 18; Sitav Rugby Lyons 13, Mogliano Veneto Rugby 10; Cus Torino 7 NB a causa del persistere di problematiche riscontrate nel server predisposto all’erogazione dei risultati dei campionati Nazionali, questi ultimi nel prossimo weekend di gare saranno disponibili in una apposita news in home page su federugby.it. Le probabili formazioni Roma, Caserma Gelsomini – sabato 14 gennaio 2023 ore 15 Peroni TOP10, XI giornata Fiamme Oro Rugby v HBS Colorno Fiamme Oro Rugby: Menniti-Ippolito; Forcucci, Gabbianelli, Vaccari, Guardiano; Canna, Marinaro (cap.); De Marchi, Chianucci, Vian; Fragnito, Cornelli M.; Mancini-Parri, Taddia, Barducci A disposizione: Moriconi, Zago, Iovenitti, Stoian, Chiappini, Piva, Spinelli, D’Onofrio G. All. Castagna HBS Colorno: Van Tonder; Batista, Ceballos, De Santis, Leaupepe; Antl, Boscolo; Mbanda, Koffi (Cap), Mattioli; Gutierrez, Butturini; Galliano, Fabiani, Lovotti A disposizione: Ferrara, Leiger, Tangredi; Kone, Broglia; Augello, Pescetto; Cozzi All. Casellato Arb. Filippo Russo (Treviso) AA1 Dante D’Elia (Bari), AA2 Luigi Palombi (Perugia) Quarto Uomo: Francesco Pier’Antoni (Roma) TMO: Emanuele Tomò (Roma) Padova, Stadio Plebiscito – sabato 14 gennaio 2023 ore 15 Peroni TOP10, XI giornata Petrarca Rugby v Valorugby Emilia Petrarca Rugby: Lyle; Esposito, Fou, Broggin, De Sanctis; Zini, Tebaldi; Trotta, Nostran, Casolari; Ghigo, Galetto; Hughes, Di Bartolomeo, Borean. A disposizione: Spagnolo, Carnio, Bizzotto, Panozzo, Michieletto, Montagner, Citton, De Masi All. Marcato Valorugby Emilia: Dominguez T.; Bertaccini, Resinoi, Schiabel, Lazzarin; Dominguez Piero, Renton; Amenta (cap), Sbrocco, Tuivaiti; Du Preez, Ortombina; Favre, Luus, Diaz. A disposizione: Silva, Garziera, Mattioli, Dell’Acqua, Rimpelli, Violi, Cenedese, Majstorovic. All. Manghi Arb. Federico Vedovelli (Sondrio) AA1 Riccardo Angelucci (Livorno), AA2 Giorgio Sgardiolo (Rovigo) Quarto Uomo: Ferdinando Cusano (Vicenza) TMO: Alan Falzone (Padova)