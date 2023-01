Roma – Sono tre le partite in programma domenica 15 gennaio che chiuderanno l’undicesima giornata del Peroni TOP10. Calcio d’inizio in programma per tutti i match alle 14. A Piacenza i padroni di casa dei Lyons vanno a caccia di punti importanti in zona salvezza contro Rovigo ha nel mirino la vetta della classifica. A Calvisano la squadra allenata da Guidi – reduce dal successo in casa del Valorugby – punterà ad accorciare le distanze dalla zona play-off contro un Mogliano che ha sfiorato la vittoria nello scorso turno contro i campioni in carica del Petrarca. Chiuderà il turno il match tra Viadana e Cus Torino. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta su Eleven Sports. Questo il programma completo della XI giornata di campionato: Peroni TOP10 – XI giornata – 14.01.23 – ore 15 Fiamme Oro Rugby v HBS Colorno – diretta Rai Sport e Eleven Sports Petrarca Rugby v Valorugby Emilia – diretta Eleven Sports Peroni TOP10 – XI giornata – 15.01.23 ore 14 Sitav Rugby Lyons v FEMI-CZ Rovigo – diretta Eleven Sports Transvecta Calvisano v Mogliano Veneto Rugby – diretta Eleven Sports Rugby Viadana 1970 v Cus Torino – diretta Eleven Sports La classifica: HBS Colorno e Petrarca Rugby 37 punti; FEMI-CZ Rovigo 36; Valorugby Emilia 33; Fiamme Oro Rugby 32; Transvecta Calvisano 26; Rugby Viadana 1970 18; Sitav Rugby Lyons 13, Mogliano Veneto Rugby 10; Cus Torino 7 NB a causa del persistere di problematiche riscontrate nel server predisposto all’erogazione dei risultati dei campionati Nazionali, questi ultimi nel prossimo weekend di gare saranno disponibili in una apposita news in home page su federugby.it. Le probabili formazioni Piacenza, Stadio Walter Beltrametti – domenica 15 gennaio 2023 ore 14 Peroni TOP10, XI giornata Sitav Rugby Lyons v FEMI-CZ Rovigo Sitav Rugby Lyons: Zaridze; Rodina, Cuminetti, Paz, Bruno (cap); Ledesma, Cuoghi; Portillo, Petillo, Salvetti; Quaranta, Janse van Rensburg; Salerno, Buondonno, Morosi A disposizione: Cocchiaro, Acosta, Minervino, Lekic, Moretto, Bottacci, Fontana, Via G. All. Orlandi FEMI-CZ Rovigo: Diederich Ferrario (cap.); Lertora, Tavuyara, Van Reenen, Bacchetti; Montemauri, Chillon; Casado Sandri, Stavile, Cosi; Lindsay, Steolo; Pomaro, Giulian, Leccioli. A disposizione: Cadorini, Lugato, Theys, Munro, Lubian, Visentin, Uncini, Ghelli. All. Lodi Arb. Clara Munarini (Parma) AA1 Francesco Meschini (Milano), AA2 Filippo Bertelli (Brescia) Quarto Uomo: Giona Righetti (Verona) TMO: Giuseppe Vivarini (Padova) Calvisano, Campo San Michele – domenica 15 gennaio 2023 ore 14 Peroni TOP10, XI giornata Transvecta Calvisano v Mogliano Veneto Rugby Transvecta Calvisano: Van Zyl; Vaccari, Regonaschi, Massari, Bronzini; Hugo, Palazzani (c); Bernasconi, Grenon, Wendt; Ortis, Van Vuren; D'Amico, Ceciliani, Brugnara. A disposizione: Marinello, Schiavon, Leso, Zanetti, Maurizi, Botturi, Bozzoni, Waqanibau All. Gianluca Guidi Mogliano Veneto Rugby: Avaca G.; Fadalti, Abanga, Va'Eno, Coletto; Mare, Fabi; Derbyshire, Lamanna, Marini; Baldino, Piantella; Spironello, Rosario, Pasqual A disposizione: Chalonec, Aminu/Tripodo, Ceccato N./Avaca E., Sutto, Bocchi, Catelan, Battara, Douglas All. Mazzucato Arb. Gabriel Chirnoaga (Roma) AA1 Dario Merli (Ancona), AA2 Alberto Favaro (Venezia) Quarto Uomo: Roberto Lazzarini (Rovigo) TMO: Luca Trentin (Lecco) Viadana, Stadio Zaffanella – domenica 15 gennaio 2023 ore 14 Peroni TOP10, XI giornata Rugby Viadana 1970 v Cus Torino Rugby Viadana 1970: Peruzzo; Ciardullo, Herrera, Caputo, Crea; Ferrarini, Gregori; Locatelli (Cap), Paolucci, Romanini; Mannucci, Ruiz; Mignucci, Montilla, Tejerizo A disposizione: Fiorentini, Denti, Oubiña, Schinchirimini, Zottola, Di Chio, Rojas, Arena. All. Urdaneta Cus Torino: Reeves E.; Monfrino, Modena, Groza, Civita; Roger, Cruciani; Ursache (Cap), Pedicini, Quaglia; Dreyer, Veroli; Jeffery, Caputo, De Lise A disposizione: Valleise, Barbotti, Lavorenti, De Biaggio, Loro, Reeves G., Vaccaro All. D’Angelo Arb. Riccardo Angelucci (Livorno) AA1 Matteo Franco (Roma), AA2 Daniele Pompa (Chieti) Quarto Uomo: Piermatteo Sgura (Brescia) TMO: Stefano Pennè (Lodi)