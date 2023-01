Roma – Due vittorie interne negli anticipi dell’undicesima giornata del Peroni TOP10 con il Petrarca che conquista la vetta solitaria. I campioni d’Italia in carica superano con il risultato di 45-27 il Valorugby. Match molto equilibrato con il Petrarca sempre avanti nel risultato dall’inizio del match con un calcio piazzato di Lyle che sblocca il risultato al 5’. Dopo aver chiuso sul 25-15 la prima frazione di gioco, nella ripresa il Valorugby accorcia le distanze con la meta di Bertaccini al 54’, ma nei minuti finali le marcature di Cugini e Fou incrementano il vantaggio in favore dei padroni di casa. Gara emozionante a Roma dove le Fiamme Oro battono in rimonta il Colorno con il risultato di 32-27 portandosi ad una lunghezza di distanza dagli emiliani in classifica. Avvio decisamente positivo per gli ospiti che nella prima mezz’ora di gioco realizzano 3 mete portandosi sul momentaneo 21-0. Nel finale di primo tempo i padroni di casa segnano due mete che avviano la rimonta con Carlo Canna – nominato Peroni Player of The Match – sugli scudi autore di 3 trasformazioni e 2 calci piazzati. Nella giornata di domani alle 14 sono in programma le altre tre partite che chiuderanno l’undicesima giornata di campionato. Diretta su Eleven Sports. Questo il programma completo della XI giornata di campionato: Peroni TOP10 – XI giornata – 14.01.23 – ore 15 Fiamme Oro Rugby v HBS Colorno 32-27 (5-1) Petrarca Rugby v Valorugby Emilia 45-27 (5-1) Peroni TOP10 – XI giornata – 15.01.23 ore 14 Sitav Rugby Lyons v FEMI-CZ Rovigo – diretta Eleven Sports Transvecta Calvisano v Mogliano Veneto Rugby – diretta Eleven Sports Rugby Viadana 1970 v Cus Torino – diretta Eleven Sports La classifica: Petrarca Rugby* 42 punti; HBS Colorno* 38; Fiamme Oro Rugby* 37; FEMI-CZ Rovigo 36; Valorugby Emilia* 34; Transvecta Calvisano 26; Rugby Viadana 1970 18; Sitav Rugby Lyons 13, Mogliano Veneto Rugby 10; Cus Torino 7 *Una partita in più NB a causa del persistere di problematiche riscontrate nel server predisposto all’erogazione dei risultati dei campionati Nazionali, questi ultimi nel prossimo weekend di gare saranno disponibili in una apposita news in home page su federugby.it. I tabellini degli anticipi: Padova, Stadio del Plebiscito – Sabato 14 gennaio 2023, ore 15 Peroni TOP10, XI giornata Petrarca Rugby v Valorugby Emilia 45-27 (25-15) Marcatori: p.t. 5’ cp Lyle (3-0), 7’ cp Lyle (6-0), 12’ cp Dominguez P. (6-3), 17’ m. Di Bartolomeo (11-3), m. Fou tr Lyle (18-3), 29’ m. Luus (18-8), 35’ m. Sbrocco tr Dominguez P. (18-15), 43’ m. Casolari tr Lyle (25-15). S.t. 42’ cp Lyle (28-15), 54’ m. Bertaccini (28-20), 70’ m. Cugini tr Lyle (35-20), 78’ m. Sbrocco tr Dominguez T. (35-27), 80’ cp Zini (38-27), 81’ m. Fou tr Zini(45-27) Petrarca Rugby: Lyle (73’ Citton); Esposito, Fou, Broggin, De Sanctis (60’ Capraro); Zini, Tebaldi; Trotta (Cap.), Nostran (40’-43’ temp. Montagner), Casolari (49’ Montagner); Ghigo (55’ Panozzo), Galetto (60’ Michieletto); Huges (73’ Bizzotto), Di Bartolomeo (60’ Cugini), Borean (53’ Spagnolo). All. Marcato Valorugby Emilia: Dominnguez T.; Bertaccini, Resino, Schiabel (61’ Majstorovic), Lazzarin; Dominguez P. (50’ Violi), Renton; Amenta (Cap.), Sbrocco, Tuivati (74’ Cenedese); Du Preez (49’ Dell’Acqua), Ortombrina; Favre (72’ Garziera), Luus (72’ Mattioli), Diaz (72’ Silva). All. Manghi Arb. Vedovelli (Sondrio) AA1 Angelici (Livorno), AA2 Sgardiolo (Rovigo) Quarto Uomo: Cusano (Vicenza) Tmo: Falzone (Padova) Cartellini: al 28’ giallo a Casolari (Petrarca Rugby), al 59’ giallo a Dell’Acqua (Valorugby Emilia) Calciatori: Lyle (Petrarca Rugby) 6/8, Zini (Petrarca Rugby) 2/2, Dominguez P. (Valorugby Emilia) 2/3, Dominguez T. (Valorugby Emilia) ½ Note: pomeriggio soleggiato, campo in buone condizioni. 100° in Top 10 per Tommaso Cugini. Spettatori 300 circa Punti conquistati in classifica: Petrarca Rugby 5; Valorugby Emilia 1 Peroni Player of the match: Pama Fou (Petrarca Rugby) Roma, Caserma “Stefano Gelsomini” – sabato 14 gennaio 2023, ore 15.00 Peroni TOP10, XI giornata Fiamme Oro Rugby v HBS Colorno Rugby 1975 32-27 (12-21) Marcatori: p.t. 14’ m. Fabiani tr Ceballos (0-7), 23’ m. Van Tonder tr Ceballos (0-14), 30’ m. Galliano tr Ceballos (0-21), 38’ m. Vian (5-21), 40’ m. Mancini-Parri tr Canna (12-21); s.t. 45’ m. Marinaro tr Canna (19-21), 48’ cp Ceballos (19-24), 58’ cp Canna (22-24), 62’ cp Canna (25-24), 66’ cp Ceballos (25-27), 75’ m. D’Onofrio G. tr Canna (32-27) Fiamme Oro Rugby: Menniti-Ippolito (70’ Spinelli); Forcucci, Gabbianelli (46’ D’Onofrio G.), Vaccari, Guardiano; Canna, Marinaro (cap.); De Marchi (49’ Chiappini), Chianucci, Vian; Fragnito (49’ Stoian), Cornelli M.; Mancini-Parri (66’ Iovenitti), Taddia (46’ Moriconi), Barducci (41’ Zago) all. Castagna HBS Colorno: Van Tonder (62’ Pescetto); Batista (54’ Cozzi), Ceballos, De Santis, Leaupepe; Antl, Boscolo (64’ Augello); Mbanda, Koffi (cap.), Mattioli (47’ Broglia); Gutierrez, Butturini; Galliano (51’ Tangredi), Fabiani (47’ Ferrara), Lovotti all. Casellato Arb. Filippo Russo (Treviso) AA1 Dante D’Elia (Bari), AA2 Luigi Palombi (Perugia) Quarto uomo: Francesco Pier’Antoni (Roma) TMO: Emanuele Tomò (Roma) Calciatori: Ceballos (HBS Colorno Rugby) 5/7, Carlo Canna (Fiamme Oro Rugby) 5/6 Note: Giornata soleggiata. Spettatori presenti: 600. Punti conquistati in classifica: Fiamme Oro Rugby 5, HBS Colorno 1 Peroni Player of the match: Carlo Canna (Fiamme Oro Rugby)