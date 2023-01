Roma – Tre vittorie interne nei posticipi dell’undicesima giornata del Peroni TOP10. A Piacenza i Lyons superano con il risultato di 17-15 Rovigo conquistando punti importanti in chiave salvezza. Match che i padroni di casa mettono nella propria direzione al termine del primo tempo realizzando due mete – con Bruno e Rodina – che valgono il parziale di 17-8 all’intervallo. La meta di Tavuyara trasformata da Montemauri riapre la partita con i Bersaglieri che falliscono il calcio piazzato della possibile vittoria con Van Reenen al 76’. A Calvisano la squadra di Guidi batte 24-8 il Mogliano accorciando le distanze dalla zona play-off. Partita sbloccata dalla meta di Vaccari all’ottavo minuto con i padroni di casa che restano in vantaggio per tutti gli 80 minuti di gioco mettendo il punto esclamativo sul match con la marcatura di Grenon nel finale. A Viadana i padroni di casa superano il Cus Torino per 24-19 con i piemontesi che conquistano un importante punto per la lotta salvezza. Gara molto equilibrata con il primo tempo che si chiude sul 6-5 per gli ospiti che si affidano ai calci piazzati di Roger. Nel secondo tempo le mete di Montilla, Locatelli e Peruzzo indirizzano il risultato verso la squadra di casa con il Cus Torino che nel finale trova i punti utili per agguantare il bonus difensivo. Questo il programma completo della XI giornata di campionato: Peroni TOP10 – XI giornata – 14.01.23 – ore 15 Fiamme Oro Rugby v HBS Colorno 32-27 (5-1) Petrarca Rugby v Valorugby Emilia 45-27 (5-1) Peroni TOP10 – XI giornata – 15.01.23 ore 14 Sitav Rugby Lyons v FEMI-CZ Rovigo 17-15 (4-1) Transvecta Calvisano v Mogliano Veneto Rugby 24-8 (4-0) Rugby Viadana 1970 v Cus Torino 24-19 (5-1) La classifica: Petrarca Rugby 42 punti; HBS Colorno 38; Fiamme Oro Rugby e FEMI-CZ Rovigo 37; Valorugby Emilia 34; Transvecta Calvisano 30; Rugby Viadana 1970 23; Sitav Rugby Lyons 17, Mogliano Veneto Rugby 10; Cus Torino 8 NB a causa del persistere di problematiche riscontrate nel server predisposto all’erogazione dei risultati dei campionati Nazionali, questi ultimi nel prossimo weekend di gare saranno disponibili in una apposita news in home page su federugby.it. Questo il prossimo turno in calendario nel weekend 28/29 gennaio: Sitav Rugby Lyons v Transvecta Calvisano Cus Torino v Valorugby Emilia Mogliano Veneto Rugby v Rugby Viadana 1970 HBS Colorno v Petrarca Rugby FEMI-CZ Rovigo v Fiamme Oro Rugby I tabellini: Viadana, Stadio L. Zaffanella – domenica 15 gennaio 2023 ore 14.00

Peroni TOP10, XI giornata

Rugby Viadana 1970 v CUS Torino Rugby 24-19 (5-6) Marcatori: p.t. 13 cp Roger (0-3), 19' m Ciardullo (5-3), 38' cp Roger (5-6) ; s.t. 46' m Montilla tr Ferrarini (12-6), 55' cp Roger (12-9), 62' m Locatelli tr Ferrarini (19-9), 70' m Peruzzo (24-9), 76' m Groza tr Roger (24-16), 80' cp Roger (24-19). Rugby Viadana 1970: Peruzzo; Ciardullo (74' Arena), Herrera, Caputo, Crea (37' Rojas); Ferrarini, Gregorio (57' Di Chio); Locatelli (cap)(30'-34' Zottola), Paolucci (45' Zottola), Romanini (73' Schinchirimini); Mannucci, Ruiz; Mignucci (45' Oubiña), Montilla (73' Denti), Tejerizo (45' Fiorentini). all. Urdaneta CUS Torino: Reeves E.; Monfrino (65' Vaccaro), Modena (50' Reeves G.), Groza, Civita (61' Vaccaro); Roger, Cruciani (60' Loro); Ursache (cap), Pedicini, Quaglia; Dreyer, Veroli (50' De Biaggio); Craig Jeffery (50' Barbotti), Caputo (50' Valleise), De Lise (50' Lavorenti). All. D'Angelo Arb. Riccardo Angelucci (Livorno)

AA1 Matteo Franco (Roma), AA2 Daniele Pompa (Chieti)

Quarto Uomo: Piermatteo Sgura (Brescia)

TMO: Stefano Pennè (Lodi) Calciatori: Roger (CUS Torino) 5/5, Ferrarini (Rugby Viadana 1970) 2/4 Note: giornata fredda e nuvolosa, circa 5°, campo in buone condizioni. Spettatori circa 700. Punti conquistati in classifica: Rugby Viadana 1970 5, CUS Torino 1 Peroni Player of the Match: Tomas Montilla (Rugby Viadana 1970) Piacenza, Stadio Walter Beltrametti – domenica 15 gennaio 2023 ore 14.00 Peroni TOP10, XI Giornata Sitav Rugby Lyons v Femi-CZ Rovgio 17 - 15 (17-8) Marcatori: p.t. 1’ cp Ledesma (3-0), 12’ cp Montemauri (3-3), 17’ m Bruno tr Ledesma (10-3), 27’ m Rodina tr Ledesma (17-3), 34’ m Giulian (17-8).s.t. 46’ m Tavuyara tr Montemauri (17-15). Sitav Rugby Lyons: Zaridze; Rodina (55’ Via G.), Cuminetti, Paz, Bruno (cap); Ledesma, Cuoghi (70’ Fontana); Portillo, Petillo (59’ Moretto), Salvetti; Quaranta, Janse van Rensburg (54’ Lekic); Salerno (47’ Minervino), Buondonno (41’ Cocchiaro), Morosi (50’ Acosta). all. Orlandi FEMI-CZ Rovigo: Diederich Ferrario (cap.); Lertora (3’ Ghelli), Tavuyara, Van Reenen, Bacchetti; Montemauri (70’ Uncini), Chillon; Casado Sandri (51’ Lubian), Stavile, Cosi; Lindsay, Steolo (70’ Munro); Pomaro (51’ Theys), Giulian (51’ Cadorini), Leccioli. all. Lodi Arb. Clara Munarini (Parma) AA1 Francesco Meschini (Milano), AA2 Filippo Bertelli (Brescia) Quarto Uomo: Giona Righetti (Verona) TMO: Giuseppe Vivarini (Padova) Calciatori: Ledesma (Sitav Rugby Lyons) 3/3, Montemauri (FEMI-CZ Rovigo) 2/5, Van Reenen (FEMI-CZ Rovigo) 0/1 Note: Giornata coperta, terreno in perfette condizioni. Pubblico 600 spettatori circa Punti conquistati in classifica: Sitav Rugby Lyons 4 ; FEMI-CZ Rovigo 1 Peroni Player of the Match: Federico Cuminetti (Sitav Rugby Lyons). Calvisano, Stadio "San Michele" - domenica 15 gennaio 2023 ore 14.00 Peroni TOP10, XI giornata Transvecta Rugby Calvisano v Mogliano Veneto Rugby (14-3) (24-8) Marcatori: p.t. 8' m. Vaccari tr. Hugo (7-0), 12' c.p. Fadalti (7-3), 40' m. Bronzini tr. Hugo (14-3) s.t. 46' m. Rosario (14-8), 77' p.c. Hugo (17-8), 80' m. Grenòn tr. Hugo (24-8) Transvecta Rugby Calvisano: Van Zyl; Vaccari (64' Bozzoni), Regonaschi, Massari (57' Waqanibau), Bronzini; Hugo, Palazzani (cap); Bernasconi, Grenòn, Wendt (28' Maurizi; 35' Wendt; 60' Maurizi); Ortis, Van Vuren; D'Amico (57' Leso), Ceciliani (57' Marinello), Brugnara. All. Guidi Mogliano Veneto Rugby: Avaca; Fadalti (70'-80’ Rosario), Abanga, Va'eno, Coletto (38' Ceccato, 45' Coletto, 64' Douglas); Mare, Fabi (53' Semenzato); Derbyshire (64' Marini), Lamanna, Catelan; Baldino (cap), Piantella (41' Bocchi); Spironello (70' Tripodo), Rosario (66' Chalonec), Pasqual (53' Ceccato). All. Mazzucato Arb.: Gabriel Chirnoaga (Roma) AA1 Dario Merli (Ancona) AA2 Alberto Favaro (Venezia) Quarto uomo: Roberto Lazzarini (Rovigo) TMO: Trentin (Lecco) Cartellini: Al 35' giallo a Spironello (Mogliano Veneto Rugby), al 47' giallo a Ortis (Transvecta Rugby Calvisano), al 70' giallo a Chalonec (Mogliano Veneto Rugby) Calciatori: Hugo (Transvecta Rugby Calvisano) 4/4, Fadalti (Mogliano Veneto Rugby) 1/2 Punti conquistati in classifica: Transvecta Rugby Calvisano 4, Mogliano Veneto Rugby 0 Peroni player of the match: Michael Van Vuren (Transvecta Rugby Calvisano)