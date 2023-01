A VENEZIA GRANDE PARTECIPAZIONE AL SECONDO APPUNTAMENTO IN PRESENZA, Piemonte, Sicilia e Lombardia le prossime date a calendario, si consolida il rapporto FIR-Sport e Salute

Roma – Frutto del lavoro condiviso negli scorsi mesi tra “Scuola dello Sport” di Sport & Salute, Promozione & Sviluppo di FIR eResponsabilità Sociale di FIR, con la tappa veneta svoltasi sabato 14 gennaio a Mestre il primo “Corso di Formazione per Operatori di Rugby Integrato” si addentra nella sua fase conclusiva, confermando i numeri che ne stanno determinando un successo davvero rilevante.

29 gli iscritti alla giornata ospitata presso la sede del San Marco Veneziamestre Rugby, che vanno ad aggiungersi ai 24 registrati a Roma il 17 dicembre e agli altri 70 circa che si divideranno nelle prossime tre date programmate rispettivamente in Piemonte (Chivasso, 21 gennaio), Sicilia (Catania, 28 gennaio) e Lombardia (Rovato, 4 febbraio).

Il corso, ideato e strutturato dall’area di Promozione & Sviluppo, si avvale della supervisione del Responsabile Nazionale Francesco Grosso, con coordinamento generale della Dottoressa Nicole Maussier e coordinamento tecnico di Alejandro Villalon, coadiuvati da un gruppo di lavoro che comprende anche la dottoressa Ariadne Rossetti (psicologa specializzata sulle dinamiche relazionali) Alessandro Possagno e Fabio La Malfa (Maestri di Judo, consulenti per la gestione del contatto fisico), Flavio Favale e Marilena Giuliacci (area tecnica).

Nelle sedute di prova pratica in presenza a questi si aggiunge, in collaborazione con i cinque Comitati Regionali interessati, anche l’intervento del Responsabile per la Preparazione Atletica con specializzazione sulle attività motorie e coordinative di base (a Venezia, per conto del CR Veneto, era presente Stefano Breda, già preparatore atletico del Petrarca Rugby)

La formula del corso prevedeva la partecipazione a libera iscrizione, con la particolarità del riconoscimento di una specifica Funzione aggiuntiva riservata ad allenatrici ed allenatori già in possesso di Primo, Secondo o Terzo Livello, garantendo nel contempo la stessa possibilità anche a chi, tra le corsiste ed i corsisti privi di titolo formale, provvederà a conseguirlo entro i 12 mesi successivi dalla sua conclusione.

Dopo il saluto iniziale del Presidente del CR Veneto Sandro Trevisan, che ha sottolineato il preziosissimo lavoro delle società, dei tecnici e dei volontari che in questi anni hanno operato sul rugby inclusivo nel territorio veneto arrivando a costituire otto realtà attive, spazio al corso suddiviso tra interventi in aula e pratica sul campo, aperto nel pomeriggio anche alle atlete e agli atleti delle “Mine Vaganti”, la squadra di rugby integrato dei padroni di casa del San Marco Veneziamestre.

Cominciato alle 09:00, il corso si è concluso alle 19:00: una giornata decisamente intensa, che ha replicato quella di Roma del 17 dicembre e che si ripeterà nelle prossime tre date a calendario.

“Siamo particolarmente orgogliosi di questo progetto”, il commento del Responsabile di Promozione & Sviluppo Francesco Grosso. “La condivisione con Sport e Salute, così come per altri progetti legati a tematiche sociali, è stata totale ed immediata fin dalla sua presentazione, tanto che il corso è stato ospitato nei suoi sistemi gestionali: come Federazione prevedere un corso con questi contenuti e che riconosca una specifica Funzione aggiuntiva per gli allenatori iscritti, a prescindere dal livello di formazione FIR, è davvero qualcosa di significativo, e traduce in maniera tangibile una visione che per la FIR è ormai chiara da anni, e cioè che il rugby è per tutti e di tutti, nessuno escluso, nel rispetto delle proprie specificità”.

“Le competenze ed il bagaglio di esperienza dei professionisti impegnati garantisce un percorso formativo di livello assoluto, come del resto testimoniato dal feedback delle corsiste e dei corsisti partecipanti in tutti i territori coinvolti”, spiega ancora Francesco Grosso. “Dopo questo primo ciclo di avvio il corso verrà strutturato e reso organico, puntando sui Comitati/Delegazioni regionali e sui rispettivi responsabili territoriali di Promozione & Sviluppo per propagare sui propri territori un approccio sempre più aperto al rugby integrato da parte dei Club e dei tecnici, coerentemente con i valori e con la missione della nostra Federazione”.

Di seguito lo schema completo del corso così come strutturato tra parte online e parte pratica.

PARTE TEORICA ONLINE

Domenica 30 Ottobre 2022

ore 9.00 -13.00

Elementi e teoria della comunicazione

Relatore: Dott Guido Ghirelli - Scuola dello Sport

ore 13.00 -14.00

Benefici dello sport nel disagio psico-sociale

Relatore: Dott. Santo Rullo





Mercoledì 9 Novembre 2022

ore 18.00 - 21.00

Benefici dello sport nelle disabilità intellettivo relazionali

Relatrice: Dott.ssa Nicole Maussier





Giovedì 10 Novembre 2022

ore 18.00 -20.00

Lectio magistralis

Disabilità intellettivo relazionali e sport:

l'effetto dell'esercizio fisico sul cervello e sull'apprendimento

Relatore: Prof. Menotti Calvani





Domenica 13 Novembre 2022

ore 9.00 -14.00

Teoria e metodologia educative dello sport adattato ed inclusivo

Relatrice: Prof.ssa Angela Magnanini





Domenica 20 Novembre 2022

ore 14.00 -19.00

Elementi di psicologia: disturbo dello spettro autistico e sindrome di down. Metodologie di

intervento e approcci cognitivo comportamentali. La comunicazione aumentativa alternativa.

Le emozioni, i sistemi motivazionali e la sintonizzazione emotiva.

Relatrice: Dott.ssa Ariadne Rossetti

PARTE PRATICA ONLINE

Sabato 26 Novembre 2022

ore 15.00 -19.00

Relatori:

Dott.ssa Nicole Maussier - Responsabile del Corso

Alejandro Villalon - Coordinatore Tecnico

Alessandro Possagno - Maestro di Judo





Domenica 27 Novembre 2022

ore 15.00 -19.00

Relatori:

Dott.ssa Nicole Maussier - Responsabile del Corso

Alejandro Villalon - Coordinatore Tecnico

Alessandro Possagno - Maestro di Judo

PARTE PRATICA IN PRESENZA

(per i dettagli leggasi il presente comunicato nella sua parte generale)

17 dicembre 2022 Roma - Lazio

14 gennaio 2023 Venezia - Veneto

21 Gennaio 2023 Chivasso - Piemonte

28 gennaio 2023 Catania - Sicilia

4 febbraio 2023 Rovato - Lombardia