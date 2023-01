[Prisciantelli carica al Lanfranchi - Amarcord Fotovideo] TAINA FOX-MATAMUA RIENTRA PER LA TRASFERTA IN CASA DEL TOLONE HASA, MANFREDI E KRUMOV RILASCIATI DAL RADUNO DELL’ITALIA A Parma, 19 gennaio 2023 – Ultima chiamata per accedere ai playoff di EPRC Challenge Cup. Venerdì 20 gennaio le Zebre scenderanno in campo per la seconda volta nella loro storia allo Stade Mayol per il 4° turno di coppa contro i Francesi del Tolone. Sarà il 3° incontro di sempre con i rossoneri, il secondo della stagione dopo la sfida di andata vinta 24-21 dai Transalpini lo scorso dicembre al Lanfranchi. La gara sarà trasmessa alle ore 21:00 su Sky Sport Arena, Eleven Sports e in streaming sulla piattaforma Now TV e sul sito dell’EPCR TV https://epcrugby.tv/ Dopo tre giornate di Challenge Cup, Parisse e compagni siedono in seconda posizione nel Girone A e, forti dei loro 15 punti, sono matematicamente qualificati agli ottavi di finale del torneo. I gialloblù occupano l’ottavo posto con 1 punto e sono ancora a caccia del primo successo stagionale: in caso di vittoria questo venerdì e di risultati incrociati favorevoli da parte di Perpignan, Bath, Brive e Newcastle, il XV del Nord Ovest entrerebbe nella fascia delle prime sei squadre del Girone A che, il primo weekend di aprile, disputeranno le fasi finali. Le Zebre, partite questa mattina verso la città transalpina, si presentano all’appuntamento con sei cambi in formazione. In settimana coach Roselli ha recuperato Richard Kriel e Taina Fox-Matamua, quest’ultimo schierato titolare nel XV di partenza. Oltre allo squalificato Lorenzo Pani (ultimo turno di stop per lui), lo staff tecnico della franchigia ducale dovrà fare a meno del centro Tommaso Boni, fermo per un dolore all’anca, dell’ala Simone Gesi, che in settimana ha patito un problema muscolare, del tallonatore Azzurro Luca Bigi e del pilone destro Matteo Nocera, i quali hanno entrambi sofferto una distorsione alla caviglia nella gara con Bristol della scorsa settimana. Per far fronte a queste assenze, sono stati rilasciati dal raduno dell’Italia A Muhamed Hasa, Marco Manfredi e Leonard Krumov. Non saranno invece disponibili Zambonin, Ferrari, Ruggeri, Jelic, Teneggi, Mazza, Moscardi e Bruno che questo sabato sfideranno la Romania A a Viadana. Le dichiarazioni del capo allenatore delle Zebre Fabio Roselli: “Dopo la partita con Bristol, giocata per buona parte come volevamo, abbiamo grande voglia di riscatto. La gara con Tolone sarà diversa: ci aspetta un altro tipo di partita dove la sfida più grande coinvolgerà il pacchetto di mischia sarà nelle fasi di conquista. Vogliamo far bene in questo reparto e aumentare la pressione sulle loro individualità che possono rompere gli equilibri della partita velocemente. Un altro aspetto che stiamo cercando di migliorare e dove ci aspettiamo un cambio di passo è il contributo e l’apporto dei giocatori della panchina, dopo aver dimostrato nelle ultime tre gare di essere competitivi per la maggior parte degli 80’”. Un quartetto tutto scozzese dirigerà la gara. Il primo fischietto sarà Hollie Davidson, alla sua seconda presenza con in campo gli atleti delle Zebre. Gli assistenti di gara David Sutherland e Ross Mabon, mentre il TMO Ben Blain. La formazione delle Zebre che venerdì 20 gennaio scenderà in campo allo Stade Mayol di Tolone alle ore 21:00 nel 4° turno dell’EPCR Challenge Cup contro i Francesi dell’RC Toulon: 15. Geronimo Prisciantelli (10) 14. Kobus van Wyk (4) 13. Erich Cronjé (26) 12. Enrico Lucchin (Cap) (49) 11. Jacopo Trulla (34) 10. Tiff Eden (11) 9. Alessandro Fusco (24) 8. Taina Fox-Matamua (17) 7. Matt Kvesic (7) 6. Guido Volpi (6) 5. Josh Furno (24) 4. Jan Uys (7) 3. Muhamed Hasa (8) 2. Marco Manfredi (36) 1. Paolo Buonfiglio (31) A disposizione: 16. Giampietro Ribaldi (13) 17. Alessio Sanavia (4) 18. Ion Neculai (25) 19. Leonard Krumov (81) 20. Giovanni Licata (50) 21. Chris Cook (12) 22. Franco Smith Jr (11) 23. Luca Andreani (23) All. Fabio Roselli Non disponibili per infortunio: Luca Bigi, Tommaso Boni, Gonzalo Garcia, Simone Gesi, Johan Meyer, Matteo Nocera, Juan Pitinari, David Sisi, Dennis Visser Squalificato: Lorenzo Pani Convocati al raduno dell’Italia A: Pierre Bruno, Giacomo Ferrari, Ratko Jelic, Damiano Mazza, Matteo Moscardi, Davide Ruggeri, Nicolò Teneggi, Andrea Zambonin Arbitro: Hollie Davidson (Scottish Rugby Union) Assistenti: David Sutherland (Scottish Rugby Union) e Ross Mabon (Scottish Rugby Union) TMO: Ben Blain (Scottish Rugby Union) La gara sarà disponibile in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su Now TV, Eleven Sports e sul sito dell’EPCR TV https://epcrugby.tv/ Cronaca testuale della sfida sull’account Twitter delle Zebre con l’hashtag #TOLvZEB