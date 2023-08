- 48 formazioni al via l'8 ottobre per la fase a gironi che si concluderà il 5 maggio

- 4 squadre promosse alla Serie A 2024/25

- 3 squadre retrocesse alla Serie C 2024/25 Roma – La FIR ha reso noto il calendario del Campionato Nazionale di Serie B per la stagione sportiva 2023/24 La Serie B prenderà il via per le 48 formazioni partecipanti il prossimo 8 ottobre con la fase a gironi che si concluderà il 5 maggio. Le prime classifiate di ciascuno dei quattro gironi territoriali saranno promosse alla Serie A 2024/25. Le squadre 12e classificate di ognuno dei quattro gironi disputeranno una fase Play Out per determinare le tre squadre che retrocedono in Serie C nella stagione sportiva 2024/2025: le semifinali Play out sono in programma il 19 ed il 26 maggio 2024; la Finale Play Out il 2 giugno 2024

Le due squadre perdenti il doppio turno di semifinali, unitamente alla squadra perdente la finale, retrocedono in Serie C nella stagione sportiva 2024/2025. Così il primo turno di gara GIRONE 1

And. 08.10.23 ore 15.30-Rit. 28.01.24 ore14.30

ASD AMATORI RUGBY CAPOTERRA-ASD RUGBY CERNUSCO

PIACENZA RUGBY CLUB ASD-IVREA RUGBY CLUB AS

ASD RUGBY BERGAMO 1950-ASD RUGBY LECCO

SAVONA RUGBY ASD-SSD PRO RECCO RUGBY A.R.L.

RUGBY RHO ASD -C.U.S. GENOVA ASD

ASD RUGBY VARESE-CUS MILANO RUGBY ASD GIRONE 2

And. 08.10.23 ore 15.30-Rit. 28.01.24 ore14.30

ROMAGNA R.F.C. SSD A R.L.-RUGBY PIEVE 1971 A.S.D.

BOLOGNA RUGBY CLUB ASD-U.S.FIRENZE RUGBY 1931 ASD

MODENA RUGBY 1965 SOC.COOP. SD-LIONS AMARANTO ASD

ASD UNIONE RUGBY SAN BENEDETTO-ASD C.U.S. SIENA

ASD RUGBY GUBBIO 1984-HIGHLANDERS FORMIGINE RUGBY ASD

RUGBY COLORNO 1975 SRL SSD-RUGBY JESI 1970 SSD ARL GIRONE 3

And. 08.10.23 ore 15.30-Rit. 28.01.24 ore14.30

ASD RUGBY FELTRE-ASD RUGBY TRENTO

ASD RUGBY BELLUNO-MOGLIANO VENETO RUGBY S.S.D. A R.L.

BRIXIA A.S.D.-RUGBY ROVATO ASD

RUGBY SAN DONA' SSD R.L.-RUGBY VILLADOSE 76 ASD

ASD CASTELLANA RUGBY-SAN MARCO RUGBY VENEZIA MESTRE ASD

BOTTICINO RUGBY UNION ASD-C.U.S. PADOVA ASD GIRONE 4

And. 08.10.23 ore 15.30-Rit. 28.01.24 ore14.30

MESSINA RUGBY 2016 ASD-R.C. AM. CATANIA 1963 ASD

RUGBY LIONS ALTO LAZIO ASD-ASD CUS CATANIA R.

US ROMA RUGBY SSD R.L.-COLLEFERRO R. 1965 SSD

LA RUGBY L’AQUILA 2021 SSD-RUGBY PERUGIA SSD

US RUGBY BENEVENTO ASD -ASD ARECHI RUGBY

FRASCATI RC 2015 SSD-U.R. CAPITOLINA ASD CLICCA QUI PER IL CALENDARIO COMPLETO.