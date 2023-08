Roma – Iniziato a Roma presso l’NH Collection Vittorio Veneto il raduno della Nazionale Italiana Rugby Maschile in preparazione della Rugby World Cup “Francia 2023”. Gli Azzurri nella giornata di domani – venerdì 1 settembre – proseguiranno la marcia di avvicinamento verso la rassegna iridata con la conferenza stampa di presentazione della squadra in programma alle 12 a Palazzo Chigi. Nel pomeriggio di domani e nella giornata di sabato 2 settembre sono previste sedute di allenamento in palestra e sul campo del CPO Giulio Onesti di Roma. L’Italia partirà per la Francia – direzione Bourgoin-Jallieu, quartier generale degli Azzurri durante il Mondiale – alle 13.25 di domenica 3 settembre dall’aeroporto di Fiumicino. CLICCA QUI PER IL MEDIA BIN E IL PROGRAMMA STAMPA DELL’ITALIA AL MONDIALE Nella serata di domenica 3 settembre la squadra al completo sarà coinvolta nel classico shooting di inizio competizione, mentre lunedì 4 settembre il gruppo guidato da Kieran Crowley vivrà i primi momenti istituzionali della Rugby World Cup con la conferenza stampa di arrivo – in programma alle 13.45 presso “Chapiteu Presse” a Bourgoin-Jallieu – e la cerimonia di benvenuto in calendario alle 18.45 presso “Theatre Jan Vilar” a Bourgoin-Jallieu. Nella giornata di mercoledì 6 settembre l’Italia si trasferirà a Saint Etienne dove farà il suo esordio nella Rugby World Cup contro la Namibia sabato 9 settembre allo Stadio Geoffroy Guichard alle 13. Tutte le partite dell’Italia nella Rugby World Cup saranno trasmesse in diretta su Rai 2 e sui canali di Sky Sport. Nella media Zone di World Rugby sono caricati nel dettaglio tutti gli appuntamenti stampa delle Nazionali partecipanti al Mondiale e saranno disponibili estratti di conferenze stampa. CLICCA QUI PER LA MEDIA ZONE DI WORLD RUGBY Questo l’elenco dei giocatori convocati per la Rugby World Cup 2023: Piloni Pietro CECCARELLI (Perpignan, 29 caps) Simone FERRARI (Benetton Rugby, 47 caps) Danilo FISCHETTI (Zebre Parma, 33 caps) Ivan NEMER (Benetton Rugby, 13 caps) Marco RICCIONI (Saracens, 22 caps) Federico ZANI (Benetton Rugby, 23 caps) Tallonatori Luca BIGI (Zebre Parma, 48 caps) Epalahame FAIVA (svincolato, 7 caps) Giacomo NICOTERA (Benetton Rugby, 15 caps) Seconde Linee Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 33 caps) Dino LAMB (Harlequins, 3 caps) Federico RUZZA (Benetton Rugby, 45 caps) David SISI (Zebre Parma, 28 caps) Terze Linee Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 12 caps) Toa HALAFIHI (Benetton Rugby, 11 caps) Michele LAMARO (Benetton Rugby, 29 caps) – capitano Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 48 caps) Giovanni PETTINELLI (Benetton Rugby, 14 caps) Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 13 caps) Mediani di Mischia Alessandro FUSCO (Zebre Parma, 15 caps) Alessandro GARBISI (Benetton Rugby, 6 caps) Martin PAGE-RELO (Lione, 2 caps) Stephen VARNEY (Gloucester Rugby, 21 caps) Mediani di Apertura Tommaso ALLAN (Perpignan, 75 caps) Giacomo DA RE (Benetton Rugby, 2 caps) Paolo GARBISI (Montpellier, 27 caps) Centri Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 26 caps) Luca MORISI (svincolato, 47 caps) Ali/Estremi Pierre BRUNO (Zebre Parma, 13 caps) Ange CAPUOZZO (Stade Toulousain, 12 caps) Montanna IOANE (Lione, 21 caps) Paolo ODOGWU (Benetton Rugby, 3 caps) Lorenzo PANI (Zebre Parma, 3 caps) Atleti non considerati per infortunio: Jake Polledri (Zebre Parma, 20 caps), Edoardo Padovani (Benetton Rugby, 44 caps), Tommaso Menoncello (Benetton Rugby, 12 caps) Questo il calendario dei Test Match estivi dell’Italia 29.07 Scozia v Italia, Edimburgo – 25-13 05.08 Irlanda v Italia, Dublino – 33-17 19.08 Italia v Romania, San Benedetto del Tronto – 57-7 26.08 Italia v Giappone, Treviso - 42-21 Questo il calendario delle partite dell’Italia nel girone della RWC 2023: 09.09 Italia v Namibia, Saint-Etienne ore 13 20.09 Italia v Uruguay, Nizza ore 17.45 29.09 Nuova Zelanda v Italia, Lione ore 21 06.10 Francia v Italia, Lione ore 21