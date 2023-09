Trenta i giocatori convocati classe 2004 e 2005, lavoro in campo alla Cittadella del Rugby in vista della stagione internazionale 2023-2024 Roma – A poco più di due mesi dal Mondiale Under 20 giocato in Sudafrica, che ha visto gli Azzurrini mantenere la propria posizione nel primo gruppo iridato grazie alle vittorie sui Baby Boks e sul Giappone, la Nazionale Under 20 di coach Massimo Brunello torna a radunarsi in vista dell’impegnativa stagione internazionale del 2024, che riproporrà la rassegna iridata a seguire il Sei Nazioni di categoria. Il commissario tecnico rodigino, che ritrova il gruppo al centro federale di Parma per un lavoro in campo condiviso anche con gli atleti dell’Accademia delle Zebre U22, ha confermato lo staff protagonista della passata stagione, con Mattia Dolcetto responsabile dei trequarti e Roberto Santamaria responsabile degli avanti, mentre per la preparazione atletica Massimo Zaghini ritrova la collaborazione di Mario Disetti. In Area Medica conferma anche per il dott. Giorgio Di Giacomo, mentre l’équipe di fisioterapia potrà contare nuovamente su Matteo Polini, in affiancamento alla novità Lorenzo Gai che sostituisce Elena Ostan. Team Manager Andrea Saccà, coadiuvato dal responsabile organizzativo Ennio Cappelletti. Video Analyst Francesco Iannucci. “Siamo consapevoli della grande responsabilità che allenare questo gruppo rappresenta, ma questo fa parte della sfida e del piacere nell’affrontarla”, commenta il c.t. Massimo Brunello. “Negli ultimi anni l’asticella della Nazionale U20 si è alzata sempre di più, e dopo un 2023 che ci ha visto centrare il miglior risultato di sempre nel Sei Nazioni e l’exploit del successo sul Sudafrica al Mondiale organizzato in casa loro, è chiaro che le aspettative sono molto alte anche per il 2024” Prosegue l’allenatore degli Azzurrini: “Personalmente parto per questo nuovo ciclo con grandi motivazioni, certo del valore del mio staff e fiducioso sul gruppo dei 2004, con i quali abbiamo condiviso situazioni molto importanti negli scorsi mesi. Come ogni anno, a loro sarà affidata la guida condivisa della squadra, aiutandoci nell’inserimento dei nuovi arrivati del 2005 sui quali posso già dire di avere sensazioni molto positive, dopo averli a lungo monitorati nelle attività di club sia in Italia che all’estero, oltre che nei centri di formazione e nelle rappresentative Nazional, in particolare l’Under 19 con cui il lavoro a strettissimo contatto è continuo ”. “Ora comincia la serie dei mini-raduni che ci condurranno all’amichevole con l’Irlanda di dicembre - in realtà un vero stage di più giorni con coinvolgimento pieno anche delle aree tecniche - e poi a quella con la Francia di gennaio, classicamente l’ultimo appuntamento prima dell’esordio al Sei Nazioni di febbraio. Ci aspetta una stagione lunga e complicata, ma anche affascinante, e noi siamo pronti ”. Sono trenta i giocatori convocati per questi primo raduno, in programma a Parma dal 17 al 19 settembre, con inizio presso il quartier generale dell’Hotel Ducale alle ore 14:00 di domenica e sciogliete le righe alle 13:30 di martedì. Parma, raduno Nazionale U20 17-19 settembre | giocatori selezionati: BELLONI Luca (2004, Verona Rugby) BELLUCCI Luca (2004, Fiamme Oro Roma) BETTINI Pietro (2005, Rugby Parabiago) CINQUEGRANI Giovanni (2004, Rugby Paese) CORDÌ Valerio (2004, Pol. Lazio Rugby 1927) CORVASCE Nicolò Michele (2005, Pol. Lazio Rugby 1927) DESTRO Samuele (2004, Rugby Petrarca) DI STEFANO Alessandro (2004, Rugby L’Aquila 2021) FRANCHINI Diego (2005, Rugby Petrarca) FUSARI Ferdinando (2004, Fiamme Oro Roma) GARDINALE Davide (2004, Rugby Badia 1981) GENTILE Francesco (2004, Mogliano Veneto Rugby) IOANNUCCI Riccardo (2005, Rugby Experience L’Aquila) JIMENEZ Mattia (2004, Rugby Petrarca) LA TERZA Lorenzo (2004, Rugby Petrarca) MIDENA Mattia (2005, Rugby Paese) MILANO Giacomo (2005, U.R. Capitolina) MONDIN Francesco (2004, Biella Rugby Club) PADOAN Vittorio (2004, Mogliano Veneto Rugby) PAGANIN Riccardo (2004, Rugby Parabiago) PASINI Tiziano (2005, Rugby Parabiago) PELLICCIOLI Sergio (2005, Rugby Lyons) PENSIERI Alessio (2005, Fiamme Oro Roma) REDONDI Tommaso (2005, Verona Rugby) RUSSI Filippo (2004, Mogliano Veneto Rugby) SCAPPATO Alessandro (2005, Rugby Petrarca) SIMONI Tommaso (2004, Rugby Viadana 1970) TONINELLI Andrea (2004, Rugby Parabiago) ZANANDREA Federico (2005, Mogliano Veneto Rugby) ZUCCONI Cesare (2004, Cavalieri U.R. Prato Sesto) Staff Nazionale Under 20 2023-2024: Commissario Tecnico: Massimo BRUNELLO Tecnico Avanti: Roberto SANTAMARIA

Tecnico Trequarti: Mattia DOLCETTO Team Manager: Andrea SACCÀ Responsabile Preparazione Fisica: Massimo ZAGHINI

Assistente Preparazione Fisica: Mario DISETTI Responsabile Logistica e Coordinamento: Ennio CAPPELLETTI Responsabile Area Medica: Giorgio DI GIACOMO Fisioterapisti: Matteo POLINI – Lorenzo GAI Video Analyst: Francesco IANNUCCI