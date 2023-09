Esaurita la fase di qualificazione, passata per il turno di barrages, è stata definita la composizione delle squadre che parteciperanno al prossimo campionato nazionale U18, che assegnerà il titolo di "Campione d'Italia Giovanile". Le squadre qualificate saranno suddivise in due gironi su base territoriale. Come specificato dal Comunicato Federale N.1 del 31/07/2023: "Le 20 squadre, 12 Qualificate di diritto e 8 Qualificate attraverso la Fase Qualificazione, formeranno 2 gironi Interregionali da 10 squadre su base geografica. La formula adottata sarà con gare di andata e ritorno (18 giornate). Al termine della Fase a Gironi le prime due classificate di ogni Girone si qualificano per le due Semifinali". Il campionato inizierà il prossimo 8 ottobre. LA PRIMA GIORNATA DEL CAMPIONATO NAZIONALE U18: GIRONE 1 ASD RUGBY MILANO CUS MILANO RUGBY ASD VERONA RUGBY SRL SSD BRIXIA A.S.D. RUGBY PETRARCA SRL S.D. MOGLIANO VENETO RUGBY S.S.D. A R.L. VALSUGANA RUGBY PADOVA ASD RUGBY ROVIGO DELTA SRL SSD BENETTON RUGBY TREVISO SRL SSD ASD RUGBY PAESE GIRONE 2 POL. S.S. LAZIO RUGBY 1927 AD UNIONE RUGBY CAPITOLINA ASD PRIMAVERA RUGBY ASD CAVALIERI UNION R.PRATO SESTO ARL RUGBY COLORNO 1975 SRL SSD RUGBY PARMA F.C.1931 SOC.COOP.S.D. LIVORNO RUGBY SSD S.R.L. UNIONE RUGBY FIRENZE ASD G.S. FIAMME ORO RUGBY ROMA RUGBY EXPERIENCE L'AQUILA ASD