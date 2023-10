Il Consiglio Federale della FIR, presieduto da Marzio Innocenti, si è riunito in video-conferenza martedì 10 ottobre. In apertura di lavori, il Presidente federale ha voluto rivolgere la soddisfazione del movimento rugbistico italiano per l’assegnazione degli Europei di calcio 2032 all’Italia a seguito del successo della candidatura FIGC, auspicando che la disputa della rassegna continentale acceleri quel processo di ammodernamento dell’impiantistica sportiva d’alto livello necessario per consentire al nostro Paese di concorrere per l’assegnazione di una delle future edizioni della Rugby World Cup. Il Consiglio ha successivamente ratificato la nomina del Prof. Claudio Robazza a responsabile delle attività di supporto psicologico delle Squadre Nazionali e delle strutture di formazione federale. Il Consiglio ha inoltre preso atto delle dimissioni del Consigliere Regionale di FIR Toscana Gabriele Mazzei e ratificato la nomina, in sua vece, di Francesco Fusi, mentre in Puglia Carmine Volpetti è subentrato quale Consigliere Regionale in vece dello scomparso Donato Fraccaldieri. Infine, è stata ratificata la nomina di Daniele Mazzone a nuovo Delegato Provinciale di Siracusa in sostituzione del dimissionario Marcello Martelli. Succ. >