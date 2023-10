Per gli appassionati di Rugby ancora un fine settimana ricco di appuntamenti ovali. Il palinsesto televisivo si arricchisce grazie all’avvio della nuova competizione internazionale per squadre Nazionali femminili di Rugby a 15 organizzata da World Rugby, WXV, in svolgimento in Sudafrica tra il 13 ottobre ed il 4 novembre, cui Sky garantirà un’ampia copertura. Ed è proprio il debutto delle Azzurre di Nanni Raineri di domani, venerdì 13 ottobre alle 14.00 contro il XV del Sol Levante, ad aprire il programma del week-end. Sabato e domenica l’attenzione si focalizzerà sui quarti di finale di Francia 2023 (diretta Sky Sport Arena e Rai Sport) e sulla seconda giornata di Serie A Elite maschile con la diretta in chiaro RAI Sport per Valorugby-Petrarca ed in streaming su DAZN di tutti e quattro i match del secondo turno. Venerdì 13 ottobre

Ore 14.00, Italia Femminile – Giappone Femminile, SKY Sport Arena e Now Sabato 14 ottobre

Ore 14.30, Valorugby Emilia – Rugby Petrarca, RAI Sport e DAZN

Ore 15.30, Rangers Rugby Vicenza – Fiamme Oro Rugby, DAZN

Ore 17.00, Galles – Argentina, Sky Sport Arena (in studio a partire dalle 16.30) e RAI Sport

Ore 21.00, Irlanda – Nuova Zelanda, Sky Sport Arena (in studio a partire dalle 20.30) e RAI

Sport Sabato 15 ottobre

Ore 15.00, HBS Colorno – Femi-CZ Rugby Rovigo, DAZN

Ore 15.30, Rugby Viadana 1970 – Mogliano Veneto Rugby, DAZN

Ore 17.00, Inghilterra – Fiji, Sky Sport Arena (in studio a partire dalle 16.30) e RAI Sport

Ore 21.00, Francia – Sudafrica, Sky Sport Arena (in studio a partire dalle 20.30) e RAI Sport