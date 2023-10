Roma – Seconda giornata della Serie A Elite Maschile pronta a prendere il via con due anticipi in calendario nella giornata di sabato 14 ottobre e due posticipi in programma domenica 15 ottobre. Si parte alle 14.30 di domani – sabato 14 ottobre – con Valorugby-Petrarca: entrambe le squadre andranno a caccia di un risultato positivo in un match che si preannuncia imprevedibile dopo un avvio di campionato non perfetto. Diretta su Rai Sport e Dazn. Un’ora più tardi, alle 15.30 con diretta streaming su DAZN, i Rangers Vicenza faranno il loro esordio nel massimo campionato rugbistico italiano per club ospitando le Fiamme Oro che hanno iniziato nel migliore dei modi il torneo superando tra le mura amiche il Valorugby nella prima giornata di campionato. Chiuderanno la seconda giornata Colorno-Rovigo e Viadana-Mogliano in calendario domenica 15 ottobre. Turno di riposo per i Rugby Lyons. Serie A Elite Maschile 23/24, II giornata: 14/10/23 ore 14.30, diretta in chiaro Rai Sport, in streaming DAZN Reggio Emilia, Stadio Mirabello Valorugby Emilia v Petrarca Rugby Arb. Filippo Russo (Treviso) 14/10/23 ore 15.30, diretta streaming DAZN Vicenza, Campo Comunale Rugby Rangers Rugby Vicenza v Fiamme Oro Rugby Arb. Riccardo Angelucci (Livorno) 15/10/23 ore 15, diretta streaming DAZN Parma, Stadio Lanfranchi HBS Colorno v FEMI-CZ Rugby Rovigo Arb. Gianluca Gnecchi (Brescia) 15/10/23 ore 15.30, diretta streaming DAZN Viadana, Stadio Zaffanella Rugby Viadana 1970 v Mogliano Veneto Rugby Arb. Federico Vedovelli (Sondrio) Classifica: Rugby Lyons, HBS Colorno, Fiamme Oro Rugby 4 punti; Petrarca Rugby e Rugby Viadana 1970 2; Valorugby Emilia 1; Rangers Rugby Vicenza*, Mogliano Veneto Rugby e FEMI-CZ Rovigo 0. *una gara in meno Le ultime dalle società: VALORUGBY EMILIA La formazione: Farolini; Lazzarin, Tavuyara, Schiabel F., Colombo; Ledesma, Renton (c); Tuivaiti, Paolucci, Sbrocco; Ruaro, Dell'Acqua; Favre, Marinello, Diaz. A disposizione: Silva, Garziera, Mattioli, Gerosa, Esposito, Schiabel D., Violi, Barnes. Il commento del Responsabile Tecnico, Roberto Manghi: “Mi aspetto una risposta di carattere dalla squadra dopo la sconfitta di Roma in cui non abbiamo dato il meglio di noi. Con il Petrarca serve una dimostrazione che la squadra è viva” PETRARCA RUGBY La formazione: Esposito; Fou, Broggin, Caputo, De Sanctis; Tebaldi, Citton; Trotta (cap), Casolari, Romanini; Ghigo, Galetto; D’Amico, Luus, Borean. A disp.: Brugnara, Cugini, Hughes, Quaranta, Marchetti, Vunisa, Scagnolari, De Masi. Il commento del Responsabile Tecnico, Andrea Marcato: “Ci conosciamo bene, il campoè ostico, sono sempre state sfide punto a punto, ed è quello che ci aspettiamo anche questa volta. Il nostro percorso di evoluzione del gioco è iniziato da un po’, di certo dobbiamo migliorare la prestazione di sabato scorso. Sarà una partita di strategia, fisicamente molto impegnativa, loro hanno giocatori di alto livello e di grande esperienza. L’obiettivo è mantenere l’organizzazione e il focus per tutti gli ottanta minuti, vogliamo dare il meglio” RANGERS RUGBY VICENZA La formazione: Mercerat; Foroncelli, Sanchez-Valarolo, Lisciani, Poletto; Bruniera, Casilio; Gomez, Piantella (cap), Roura; Urraza, Pontarini; Avila, Franchetti, Braggiè. A disposizione: Gutierrez, Ceccato, Messina, Andreoli, Trambaiolo, Gelos, Pozzobon, Scalabrin Il commento dell’Assistant Coach, Francesco Minto: “La partita è molto sentita da tutta la società in quanto sarà l'esordio della Rangers nel campionato di massima serie Italiana. Sappiamo che per noi sarà un campionato duro, soprattutto nel girone di andata, dove pagheremo l'inesperienza di molti ragazzi e del nuovo gruppo da amalgamare. Sappiamo però che la rosa ha mantenuto la voglia e la determinazione per giocarsi ogni partita fino all'ultimo secondo come ha dimostrato nella finale dello scorso anno. Dalle Fiamme Oro ci aspettiamo grande dinamicità e un ritmo di gioco molto elevato. Se avranno palloni puliti dalle fasi statiche saranno in grado di sfruttare la maggior esperienza in attacco. Dal Vicenza mi aspetto la massima concentrazione nelle fonti del gioco, per non regalare facili opportunità agli avversari e per mantenere il possesso, dimostrando cosi il progresso fatto durante il pre-stagione. Il nostro approccio deve essere quello di fare una cosa alla volta, permettendoci di guadagnare fiducia e crescere velocemente nelle prime partite di questo campionato”. FIAMME ORO RUGBY La formazione: Biondelli; Cioffi, Vaccari, Vian, Spinelli; Canna (cap.), Marinaro; Giammarioli, Angelone, De Marchi; Chiappini, Fragnito; Iacob, Taddia, Barducci A disposizione: Moriconi, Drudi, Iovenitti, Stoian, D’Onofrio U., Tomaselli, Di Marco, Fusari Il commento del Responsabile Tecnico, Gianluca Guidi: “Quella passata è stata una settimana intensa, durante la quale oltre ad aver analizzato l’incontro con il Valorugby, abbiamo preparato al meglio la partita che ci attende, anche alla luce dei numerosi infortuni che abbiamo subito e che ci hanno costretti a ridisegnare l’assetto generale della squadra – ha dichiarato coach Gianluca Guidi – Abbiamo il massimo rispetto per l’avversario che andiamo ad incontrare e che, con questa partita, debutterà per la prima volta nel massimo campionato italiano: troveremo un ambiente carico e un campo “caldo”, dove sarà difficile passare e portare a casa il risultato