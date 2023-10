Trenta i giocatori convocati, otto classe 2005, programma intenso presso il centro la Ghirada della Benetton Rugby Roma – Il c.t. Massimo Brunello ha ufficializzato le convocazioni valide per il secondo raduno stagionale della Nazionale Under 20 in vista degli impegni internazionali della stagione 2023-2024. Trenta i giocatori selezionati - 22 classe 2004 e 8 classe 2005 in rappresentanza di 18 Club italiani e di 3 Club francesi - per l’impegno in programma a Treviso dal 24 al 26 ottobre, con inizio dello stage fissato presso la consueta sede del BW Titian Inn di Silea alle ore 14:00 di martedì e rientro ai Club dalle 14:30 di giovedì. Subito dopo l’arrivo dei ragazzi la tre-giorni prevede una prima sessione pomeridiana sui campi della Ghirada di Treviso, casa della Benetton Rugby, nel pomeriggio del 24, quindi doppia seduta mercoledì 25 ed infine la chiusura con la mattinata del 26. Diversi i nomi nuovi rispetto al precedente raduno di Parma (17-19 settembre), coerentemente con l’obiettivo di visionare una rosa la più ampia possibile degli atleti attualmente sotto monitoraggio da parte dello staff. Treviso, raduno Nazionale U20 24-26 ottobre 2023 | giocatori selezionati: ASCARI Davide (2004, Rugby Colorno 1975)

BELLONI Luca (2004, Verona Rugby)

BELLONI Mirko (2004, Verona Rugby)

BELLUCCI Luca (2004, Rugby Roma Olimpic 1930)

BINI Francesco (2004, Rugby Rovigo Delta)

BOTTURI Jacopo (2004, Rugby Petrarca)

BOZZO Nicola (2004, US Arlequins Perpignanais)

CANNATA Lorenzo (2004 Pol. S.S. Lazio 1927)

D’ALESSANDRO Olmo (2004, Biarritz Olympique)

ELETTRI Lorenzo (2004, Rugby Rovigo Delta)

FAVARETTO Riccardo (2005, Mogliano Veneto Rugby)

FRANCHINI Diego (2005, Rugby Petrarca)

FUSARI Ferdinando (2004, Fiamme Oro Roma)

GAETANO Matteo (2005, Unione Monferrato Rugby)

GASPERINI Nicholas (2004, Rugby Viadana 1970)

IMBERTI Francesco (2004, CUS Torino)

JIMENEZ Mattia (2004, Rugby Petrarca)

MIDENA Mattia (2005, Rugby Paese)

MIRENZI Samuele (2004, VII Rugby Torino)

MORINI Lorenzo (2004, Rugby Calvisano)

MUGNAINI Tommaso (2005, Rugby Colorno 1975)

PELLICCIOLI Sergio (2005, Rugby Lyons)

PISANI Federico Domenico (2004, Verona Rugby)

PUCCIARIELLO Martino (2004, CUS Milano Rugby)

REDONDI Tommaso (2005, Verona Rugby)

RUSSI Filippo (2004, Mogliano Veneto Rugby)

SICILIANO Valerio (2004, C.A. Brive Rugby)

TONINELLI Andrea (2004, Rugby Parabiago)

VALLESI Bruno (2005, Rugby Viadana 1970)

ZUCCONI Cesare (2004, Cavalieri U.R. Prato Sesto) Lo staff della Nazionale Under 20 2023-2024:



Commissario Tecnico: Massimo BRUNELLO

Tecnico Avanti: Roberto SANTAMARIA

Tecnico Trequarti: Mattia DOLCETTO

Team Manager: Andrea SACCÀ

Responsabile Preparazione Fisica: Massimo ZAGHINI

Assistente Preparazione Fisica: Mario DISETTI

Responsabile Logistica e Coordinamento: Ennio CAPPELLETTI

Responsabile Area Medica: Giorgio DI GIACOMO

Medico a supporto: Leonardo ROLDAN

Fisioterapisti: Matteo POLINI – Lorenzo GAI

Video Analyst: Francesco IANNUCCI