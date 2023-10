Domenica campionato di scena a Padova e Viadana, tutti i match in live streaming su DAZN, diretta Rai Sport per il derby tra Valorugby e Colorno

Roma – Il massimo campionato maschile torna in campo nel fine settimana proponendo per il terzo turno un doppio anticipo in terra emiliana nel sabato pomeriggio ed una chiusura domenicale spalmata tra Viadana e Padova.

Si parte sabato a Piacenza, dove alle 15:30 i Sitav Lyons padroni di casa ospitano le matricole vicentine targate Rangers, reduci dal buon esordio dello scorso turno che ha regalato il primo, storico punto del Club nel torneo. Per i piacentini l’opportunità di bissare il sorprendente successo in casa dei Campioni d’Italia della Femi-CZ Rovigo che ha decisamente caratterizzato la prima giornata, con il Beltrametti chiamato a fare da sedicesimo uomo al primo appuntamento interno dell’anno. L’incontro è affidato al trevigiano Filippo Russo, diretta streaming su DAZN.

Mezz’ora più tardi derby decisamente caldo in programma pochi chilometri più in là, quando il Valorugby di coach Manghi affronterà il Colorno del collega Casellato con l’obiettivo di ribaltare le posizioni in classifica. Dopo il pareggio contro il Petrarca Rugby, il Mirabello si attende il primo successo interno stagionale, ospitando oltre che quelle di DAZN anche le telecamere di Rai Sport. Arbitra l’incontro il romano Franco Rosella.

Domenica 22 gli altri due incontri a calendario: a Viadana arrivano i Bersaglieri della Femi-CZ Rovigo, a Padova la capolista Fiamme Oro: le formazioni saranno annunciate domani.



SERIE A ÉLITE MASCHILE, terzo turno

Sabato 21.10.2023

Stadio Beltrametti di Piacenza, k.o. ore 15:30, diretta DAZN

Rugby Lyons v Rangers Rugby Vicenza



Stadio Mirabello di Reggio Emilia, k.o. ore 16:00, diretta DAZN e Rai Sport HD

Valorugby Emilia v HBS Colorno



Domenica 22.10.2023

Rugby Viadana 1970 v FEMI-CZ Rovigo, diretta DAZN

Petrarca Rugby v Fiamme Oro Rugby, diretta DAZN



Classifica:

Fiamme Oro Rugby 9 punti; Rugby Viadana 1970 7; HBS Colorno 5; Rugby Lyons*, Petrarca Rugby e FEMI-CZ Rovigo 4; Valorugby Emilia 3; Rangers Rugby Vicenza* 1; Mogliano Veneto Rugby 0.

*una partita in meno



Le ultime dalle sedi:

RUGBY LYONS v RANGERS RUGBY VICENZA

Sitav Rugby Lyons: Biffi; Rodina, Cuminetti, Zaridze, Bruno (cap); Chico, Fontana; Portillo, Cissè, Mannelli; Janse van Rensburg, Pisicchio; Morosi, Minervino, Acosta

A disposizione: Cocchiaro, Acosta, Aloè, Cemicetti, Bance, Petillo, Via G., Via A.

Allenatore: Bernardo Urdaneta

Rangers Rugby Vicenza: Mercerat; Foroncelli, Sanchez-Valarolo, Lisciani, Scalabrin; Bruniera, Casilio; Roura, Gomez, Piantella (cap.); Pontarini, Andreoli; Avila Recio, Franchetti, Braggie’.

A disposizione: Ceccato, Pretz, Messina, Urraza, Nicoli, Tonello, Pozzobon, Poletto.

Allenatori: Andrea Cavinato, Francesco Minto

Arbitro: Filippo Russo

Assistenti: Daniele Pompa, Vincenzo Iavarone

Quarto Uomo: Luigi Palombi

TMO: Luca Trentin

Le dichiarazioni del Capitano Sitav Rugby Lyons, Lorenzo Maria Bruno: “La partita di Rovigo è storia, è già alle spalle. Ci siamo detti che le vittorie e le sconfitte durano un giorno, e già dal ritorno da Rovigo abbiamo iniziato a pensare alla sfida di sabato. Vicenza sarà un avversario ostico, una squadra che mette tanta pressione in difesa e nelle fasi di conquista, come si è visto anche nella partita che hanno giocato contro le Fiamme Oro, e noi dovremo essere bravi a gestire la partita e neutralizzare l’avversario. Abbiamo avuto una settimana in più per preparare questo appuntamento e moriamo tutti dalla voglia di scendere in campo, questo deve essere un nostro punto a favore. Avremo anche il pubblico dalla nostra parte, e poter disputare una sfida così importante con la spinta dei nostri tifosi è un vantaggio importante per noi. Dopo aver vinto in trasferta, non vogliamo assolutamente deluderli nel nostro esordio casalingo”.

Le dichiarazioni del tecnico dei Rangers Rugby Vicenza, Andrea Cavinato: "Gara estremamente dura per noi contro una squadra galvanizzata dalla vittoria a Rovigo. Giochiamo a casa loro, dove tutte le squadre sono sempre state in difficoltà negli ultimi anni. Abbiamo optato per due cambi nel XV di partenza, con Scalabrin ed Andreoli dal primo minuto al posto di Poletto ed Urraza”

VALORUGBY EMILIA V HBS COLORNO

Valorugby Emilia: Barnes; Lazzarin, Tavuyara, Schiabel F., Colombo; Ledesma, Renton (c); Ruaro, Paolucci, Sbrocco; Gerosa, Du Preez; Favre, Marinello, Diaz.

A disposizione: Silva, Mazzanti, Pavesi, Tuivaiti, Dell'Acqua, Esposito, Violi, Farolini

Allenatore: Roberto Manghi

HBS Colorno: Van Tonder; Corona; Bisegni (c), Antl; Batista; Hugo, Augello; Koffi; Broglia, Butturini; Van Vuren, Gutierrez; Bettinelli, Fabiani, Lovotti

A disposizione: Ferrara, Franceschetto, Ascari; Manni, Mbandà, Grenon, Popescu; Palazzani

Allenatore: Umberto Casellato

Arbitro: Franco Rosella

Assistenti: Riccardo Angelucci, Federico Boraso

Quarto Uomo: Luigi Palombi

TMO: Luca Trentin

Le dichiarazioni del tecnico Valorugby Emilia, Roberto Manghi: “E' il momento che la squadra dia il meglio di sé, visto che abbiamo buttato via un'occasione sabato scorso con il Petrarca. Colorno è una squadra tosta e ci dà la motivazione giusta per dimostrare di cosa siamo capaci. Non possiamo pensare di non vincere le partite in casa se vogliamo puntare in alto. Ci siamo preparati bene in settimana per fare una bella partita davanti al pubblico del Mirabello”.

Le dichiarazioni del tecnico HBS Colorno, Umberto Cavinato: “Andiamo a Reggio Emilia con l’obiettivo di fornire una prestazione diversa da quella vista con Rovigo. Il nostro focus sarà sulla disciplina e sulla lucidità nei momenti chiave del match. Sappiamo che Valorugby sarà determinato a centrare la prima vittoria proprio contro di noi e per questo motivo abbiamo scelto di portare in panchina 7 avanti e un solo trequarti. Scenderemo in campo confidenti e fiduciosi delle nostre strutture di gioco”.