sabato 28 ottobre la prima direzione di gara di un arbitro formato dalla CNA in un istituto detentivo Il rugby come strumento di risocializzazione attraverso la collaborazione FIR/DAP Roma - La Federazione Italiana Rugby e il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria hanno raggiunto un nuovo traguardo nel proprio progetto di collaborazione dopo che un direttore di gara proveniente da un istituto detentivo ha fatto il proprio debutto come primo arbitro in un incontro Under 14 del Comitato Piemonte. Sabato 28 ottobre il direttore di gara designato dalla CNA dopo l'approvazione del magistrato di sorveglianza è sceso in campo per la prima partita della propria carriera dopo aver partecipato al progetto "Arbitro oltre le sbarre", una più recente linea progettuale di "Rugby Oltre le Sbarre", il percorso che vede la Federazione Italiana Rugby impegnata nel contribuire - attraverso il protocollo in essere con il DAP - al percorso di risocializzazione di detenuti attraverso la pratica del rugby in oltre quattordici istituti su tutto il territorio nazionale.

“E’ un risultato straordinario, da un punto di vista sociale, vedere un giovane che sta svolgendo un percorso di risocializzazione scendere in campo come direttore di gara. Il rugby ha questa capacità innata di formare al rispetto delle regole e contribuire a modificare radicalmente la visione e l’approccio di chi, in passato, le ha infrante ed oggi impara a farle osservare: è la migliore testimonianza che il Gioco possa offrirci” ha detto il Presidente della FIR, Marzio Innocenti.