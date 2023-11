Roma – Vittorie in trasferta per Colorno e Petrarca che al termine della quarta giornata della Serie A Elite Maschile si trovano appaiate in vetta alla classifica con 14 punti. A Roma il Colorno espugna il campo delle Fiamme Oro con il risultato di 29-27. Gara molto equilibrata con gli ospiti che nei primi quindici minuti di gioco vanno in meta con Del Prete e Hugo, ma nel finale della prima frazione di gioco due calci piazzati di Canna e la meta di Fragnito riportano i cremisi in partita. L’inizio del secondo tempo è sulla falsa riga del primo con gli emiliani che vanno in meta con Gesi e Batista con i padroni di casa che riescono a rimontare gli avversari con le mete di Drudi e Vian che valgono il momentaneo vantaggio al minuto 69’. Allo scadere il calcio piazzato di Hugo ribalta nuovamente il risultato regalando alla squadra di Casellato un importante successo. A Vicenza nel derby veneto della quarta giornata il Petrarca si impone con il risultato di 45-3. Match sbloccato dai padroni di casa con un calcio piazzato di Mercerat al 20’ e gli ospiti che ribaltano il parziale con le mete di Tebaldi e Hughes. Nella ripresa la squadra di Marcato prende il largo segnando altre cinque mete che valgono il successo e primato in classifica. Serie A Elite Maschile - IV giornata

Sitav Rugby Lyons v Rugby Viadana 1970 13-15 (1-4) 04/11/23 ore 14.30, diretta in streaming DAZN

Mogliano Veneto Rugby v Valorugby Emilia 32-35 (2-5) Arb. Riccardo Angelucci (Livorno) 05/11/23 ore 14.30, diretta in streaming DAZN

Fiamme Oro Rugby v HBS Colorno 27-29 (1-5) Arb. Filippo Russo (Treviso)

Rangers Vicenza v Petrarca Rugby 3-45 (0-5) Arb. Daniele Pompa (Chieti) Riposa: Femi-CZ Rovigo Classifica: HBS Colorno e Petrarca Rugby 14; Rugby Viadana 1970 e Fiamme Oro Rugby 11; Sitav Rugby Lyons* 10; Valorugby Emilia 9; Femi-CZ Rovigo 8; Mogliano Veneto Rugby* 2; Rangers Vicenza* 1

*una in meno La quinta giornata di campionato è in calendario nel weekend 11/12 novembre: Valorugby Emilia v Rugby Viadana 1970 Fiamme Oro Rugby v Sitav Rugby Lyons HBS Colorno v Rangers Vicenza FEMI-CZ Rovigo v Mogliano Veneto Rugby



Roma, Caserma “Stefano Gelsomini” – domenica 5 novembre 2023, ore 14.30 Serie A Élite, IV giornata Fiamme Oro Rugby v HBS Rugby Colorno 27-29 (13-14) Marcatori: p.t. 7’ m. Del Prete tr Hugo (0-7), 15’ m. Gesi tr Hugo (0-14), 21’ cp Canna (3-14), 23’ cp Canna (6-14), 38’ m. Fragnito tr Canna (13-14); s.t.: 43’ m. Gesi (13-19), 48’ m. Batista tr Hugo (13-26), 64’ m. Drudi tr Canna (20-26), 69’ m. Vian tr Canna (27-26), 79’ cp Hugo (27-29) Fiamme Oro Rugby: Biondelli; Cioffi (4’ Mba), Vaccari, Vian, Gabbianelli; Canna (cap.), Marinaro; Giammarioli, De Marchi (50’ Chianucci), D’Onofrio U.; Stoian (41’ Chiappini), Fragnito; Iacob (50’ Iovenitti), Taddia (57’ Moriconi), Barducci (57’ Drudi) all. Forcucci HBS Colorno: Palazzani; Gesi; Ceballos (72’ Abanga), Waqanibau (62’ Pescetto); Batista; Hugo (25’-28’ Pescetto), Del Prete; Koffi (Cap); Manni (40’ Grenon), Mbanda; Van Vuren, Gutierrez (55’ Butturini); Arbelo (62’ Ascari), Ferrara (55’ Fabiani), Lovotti all. Casellato Arb. Gianluca Gnecchi AA1 Franco Rosella, AA2 Francesco Pier’Antoni Quarto uomo: Leonardo Masini TMO: Emanuele Tomò Cartellini: al 63’ giallo a Hugo (HBS Colorno); al 79’ giallo Moriconi (Fiamme Oro Rugby) Calciatori Hugo (HBS Rugby Colorno) 4/6, Canna (Fiamme Oro Rugby) 5/5 Note: Giornata soleggiata e molto ventilata. Spettatori. 300. Punti conquistati in classifica: Fiamme Oro Rugby 1, HBS Colorno 5 Player of the match: Alessandro Gesi (HBS Colorno) Vicenza, “Rugby Arena” - domenica 5 novembre 2023 Serie A Elite Maschile IV giornata Rangers Vicenza v Petrarca Rugby 3-45 (3-14) Marcatori: p.t. 20’ cp Mercerat (3-0); 25’ m Tebaldi tr Caputo (3-7); 29’ m Hughes tr Caputo (3-14); s.t. 42’ m Broggin tr Caputo (3-21); 45’ m Nostran tr Caputo (3-28); 51’ m Citton tr Caputo (3-35); 55’ m Vunisa (3-40); 58’ m Citton (3-45) Rangers Vicenza: Mercerat; Poletto (63’ Cielo), Scalabrin, Sanchez-Valarolo; Galliano (63’ Gelos), Bruniera, Pozzobon; Roura, Piantella (cap.) (53’ Tonello), Gomez; Andreoli (51’ Urraza), Pontarini (55’ Nicoli); Avila Recio (71’ Messina), Pretz (63’ Franchetti), Braggie’ (63’ Ceccato). All. Cavinato, Minto Petrarca Rugby: De Sanctis; Fou (49’ Fernandez), Caputo (60’ De Masi), Broggin, Scagnolari; Tebaldi, Citton (70’ Quaranta); Vunisa (54’ Bonfiglio), Romanini, Nostran (62’ Casolari); Trotta (cap.), Galetto; Hughes (57’ D’Amico), Montilla (57’ Cugini), Borean (57’ Brugnara). All. Marcato Arb.: Daniele Pompa AA1: Manuel Bottino AA2: Luigi Palombi Quarto uomo: Luca Giurina TMO: Luca Trentin Cartellini: al 48’ giallo a Gomez (Rangers Vicenza). Calciatori: Mercerat (Rangers Vicenza) 1/3; Caputo (Petrarca) 5/7. Note: giornata soleggiata ma molto ventosa, terreno perfetto nonostante le forti piogge della notte. Pubblico 900 persone. Punti conquistati in classifica: Rangers Vicenza 0; Petrarca Rugby 5. Player Of The Match: Hughes (Petrarca Rugby)