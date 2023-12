La Serie A Elite Femminile prosegue il suo cammino con le gare valide per la quarta giornata.

Nel Girone 1 le campionesse d'Italia del Valsugana sono di scena a Brescia, sul campo del Calvisano. Si tratta di un evento storico: mai prima di ora si era giocata una partita di campionato femminile nella città lombarda. La squadra veneta vorrà continuare il suo percorso, sin qui netto, ma troverà davanti delle avversari che vogliono fare punti in ottica salvezza.

Nell'altro incontro del primo gruppo, il derby delle università mette di fronte Cus Torino e Cus Milano. Le Erinni, incassata la prima sconfitta stagionale sul campo del Valsugana, affronteranno le piemontesi, che dopo la vittoria con Calvisano vorranno continuare su quanto di buono fatto vedere lo scorso weekend.

Nel Girone 2 Villorba andrà a Treviso: le vicecampionesse sono a caccia di punti importanti contro le Red Panthers, che hanno vinto nello scorso turno il match salvezza con la Capitolina e che ora sperano in un percorso di crescita in contiuità.

Capitolina che invece sarà impegnata a Colorno: le Furie Rosse vorranno dimenticare la sconfitta con Villorba. Davanti a loro la Capitolina, a caccia della prima vittoria stagionale.

Seguono il programma completo e le probabili formazioni per le quattro gare di domenica 10 dicembre:

Serie A Elite Femminile - IV Giornata

Domenica 10 dicembre

Girone 1:

ore 14:30, Brescia, Stadio Invernici

Rugby Calvisano v Valsugana Rugby Padova

Arbitro: Fabio Arnone (PI)

ore 14:30, Torino, stadio Albonico (Guglielmino)

Iveco Cus Torino Rugby v Cus Milano Rugby

Arbitro: Ludovico Grosso (TO)

Girone 2:



ore 12:30, Colorno, Campo Comunale Paolo Pavesi, in diretta su DAZN

Furie Rosse Rugby Colorno v Unione Rugby Capitolina

Arbitro: Alice Torra (MI)

ore 14.30, Treviso, Ghirada

Benetton Rugby Treviso v Arredissima Villorba Rugby

Arbitro: Jaco Stephanus Erasmus (TV)

Le ultime dai campi



RUGBY CALVISANO

A presentare il match è coach Alessandro Pinna: “Onestamente, il successo delle nostre avversarie non credo sia in discussione ma anche noi giocheremo per un risultato positivo che magari non ci regalerà dei punti per la classifica ma consisterà, eventualmente, nella soddisfazione di constatare un ulteriore progresso nel nostro gioco, una maggiore personalità nell’esprimere il nostro rugby e soprattutto l’attenzione nel non ripetere gli errori commessi con il Cus Torino”.

La probabile formazione: Pirpiliu; Paletti, Pasquali, Ramirez, Marzocchi; Romersa, Mazzoleni; Armanasco, Sberna (Cap), Guerra; Zazzera, Signorini; Beretta, Costantini, Skofca. A disposizione: Rossi, Seck, Bonvicini, Sarno, Temponi, De Micheli.

VALSUGANA RUGBY PADOVA

Coach Bezzati, allenatore delle Valsugirls, parla della sfida di Brescia: "Veniamo da una settimana intensa sotto il profilo gestionale organizzativo, ma nonostante le sfide, abbiamo lavorato duramente. Questa sarà la nostra prima trasferta quest'anno, e dobbiamo prestare attenzione al nostro gioco e alle correzioni apportate. Nonostante le difficoltà numeriche e organizzative, ci concentreremo su di noi, cercando di condurre la partita dall'inizio alla fine senza complicazioni. Siamo consapevoli che questo periodo è complicato, con infortuni e influenze, ma faremo del nostro meglio con le risorse a disposizione."

La probabile formazione: Zampieri; Vitadello, Sillari, Folli, Ostuni; Stevanin, Stefan ( c ); Giordano, Veronese, Margotti; Della Sala, Duca; Gai, Vecchini, Jeni. A disposizione: Cerato, Benini, Fortuna, Belluco, Tonellotto, Visman, Cheval, Aggio.

IVECO CUS TORINO

Le parole di Paul Marshallsay, allenatore di Torino: “La sfida con Milano è sempre molto difficile perché è una squadra giovane, piena di ottime atlete interessanti, che giustamente puntano a vincere questo derby universitario. Visti i risultati da loro ottenuti la scorsa stagione, e anche all'inizio di questa, loro sono ovviamente le favorite. Hanno giocatrici in orbita Nazionale, alcune straniere molto interessanti, una cadetta che gioca in serie A (ndr. il campionato appena sotto l’Elite), e un settore giovanile che sta lavorando senza sosta, raccogliendo atlete da tutta la Lombardia e non solo”.

La probabile formazione: Pantaleoni; Vian, Sacchi, Piva, Bruno; Gronda (Cap.), Toeschi; Gai, Comazzi, Luoni; Ponzio, Epifani; Salvatore, Hu, Zini. A disposizione: Tognoni, Reverso, Fulcini, Zoboli, Cagnotto, Parodi, D’Ambros Da Silva.

CUS MILANO RUGBY

"Sarà una partita che giocheremo su un campo probabilmente pesante dove conquistare il territorio con il gioco alla mano sarà faticoso e difficile - ha dichiarato Giorgio Rigosa head coach del CUS Milano - dove, pertanto, i calci tattici di spostamento avranno una grande importanza. Gioco nel quale le nostre avversarie sono particolarmente efficaci. Vista la posta in palio, per noi sarà come giocare una finale e dovremo avere determinazione, concentrazione e capacità di tenere il ritmo elevato per tutti gli ottanta minuti"

La probabile formazione: Petrik; Corsini, Verocai, Severgnini, Maffia; Paganini, Barachetti; Cavina, Ivashchenko, Satragno; Pagani, Elemi; Cassaghi, Ascione, Turolla. A disposizione: Comazzi, Logoteta, Piuselli, Galleani, Gaglia, Bulanti, Moroz, Hassnien.

FURIE ROSSE COLORNO RUGBY

Il commento di coach Mordacci: “La sconfitta di domenica ci ha lasciato un po’ di amaro in bocca, abbiamo bisogno di ritrovare la voglia di essere dominanti e di imporre in nostro gioco senza lasciare iniziative alla squadra avversaria”.

La probabile formazione: Ruggio; Bertelé (C), Carnevali, Corradini; Bortolotti; Borja, Capurro; Locatelli, Andreoli, Jelic; Prosperococco, Carnevali; Dosi, Cheli, Francillo. A disposizione: Rexepi, Tedeschi, Pilani, Boledi, Merusi, Serio, Rosini Bonaldo.

UNIONE RUGBY CAPITOLINA



Il commento del Responsabile Tecnico Alessandro Martire: "Domenica affrontiamo la squadra che con la mischia di gran lunga più solida del girone, se non del campionato. Il lavoro degli avanti, e in generale vicino al pallone, sarà fondamentale per permetterci di giocare con maggiore serenità i palloni in nostro possesso. Nonostante la classifica ci releghi all'ultimo posto del girone. siamo estremamente fiduciosi della qualità delle ragazze e dell'impegno che ognuna di loro metterà in campo domenica."

La probabile formazione: Francolini; Trinca, Granzotto, Gizzi, Sorgente; Corbucci, Corbucci; Mastrangelo, Tricerri, Albanese; Praitano, Cacciotti; Girotto, Nobile (cap), Cittadini A. A disposizione: Belleggia, Cittadini V., Panfilo, Pietrini, De Angelis, Fiorucci, Stasi.

BENETTON TREVISO RUGBY

"La vittoria di domenica scorsa è stata un'ottima iniezione di fiducia e morale per il prosieguo del campionato. Ma sappiamo che è un solo piccolo passo verso i nostri obiettivi. In settimana siamo andati a lavorare e sistemare quelle situazioni che ci sono mancate e che potrebbero esserci utili domenica. Villorba è un avversario che conosciamo: è la quarta partita contro di loro e vogliamo essere in partita per tutti gli 80 minuti" raccontano alla vigilia i due allenatori Federico Zani e Vittorio Candiago.

La probabile formazione: Menotti; Giacomazzo, Magatti, Pellizzon, Agosta; Dall’Antonia, Campigotto; Sharku, Tognon, Geissbuhler; Giacomini (c), Segato; Franco, Este, Bottaro. A disposizione: Bado, Stocco, Forto, Celli, Lera, Canever, Barattin, Di Lorenzo.

ARREDISSIMA VILLORBA RUGBY

Le parole dell'head coach delle venete, Tommasini: "Iniziamo il girone di ritorno consapevoli delle nostre capacità e qualità dopo la prova di Colorno, ma sarebbe un grave errore abbassare la guardia! Anche Treviso viene da un risultato positivo e avranno voglia di continuare a fare bene, soprattutto in virtù del fatto che giocano in casa. Sarà una partita che metterà alcuni punti di domanda sul nostro gioco, dovremo essere determinate e caparbie per tutti gli ottanta minuti di gioco. A livello di formazione cambieremo qualcosa, ma metteremo in campo la meglio formazione possibile".

La probabile formazione: Capomaggi, Bonotto, D’Incà, Muzzo, Cipolla, Busato, Brugnerotto, Bragante (C), Gazzi, Copat, Boso, Parise, Simeon, Puppin, Crivellaro. A disposizione: Stecca, Gurioli, Triolo, Nascimben, Pin, Turrin, Possamai, Zorzi.