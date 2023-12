Match a calendario domenica pomeriggio, live streaming su DAZN dagli impianti di Piacenza e Viadana Roma – In attesa dei verdetti del sabato pomeriggio, gli staff tecnici delle formazioni impegnate nei due posticipi della domenica hanno comunicato le formazioni destinate a scendere in campo a Piacenza e Viadana Alle 14:00 il “Beltrametti” di Piacenza ospita la sfida tra i Sitav Lyons, terz’ultimi a quota 14, e la seconda forza Petrarca Rugby, pronta all’assalto per la riconquista della prima piazza stante il turno di riposo dell’attuale leader HBS Colorno. Alle 14:30 occhi puntati sullo “Zaffanella” di Viadana, dove i gialloneri di coach Pavan intendono dare continuità al bel percorso fin qui svolto puntando al bottino pieno contro le matricole Rangers Vicenza, ancorate all’ultima posizione con i 2 punti di bonus fin qui conquistati. SERIE A ÉLITE MASCHILE | ottavo turno Posticipi Domenica 10.12.2023 Piacenza, Stadio “Beltrametti”, k.o. ore 14:00, live streaming DAZN

Sitav Rugby Lyons v Petrarca Rugby Viadana, Stadio Zaffanella, k.o. ore 14:30, live streaming DAZN

Rugby Viadana 1970 v Rangers Vicenza Anticipi sabato 09.12.2023 Campo Fiamme Oro di Roma, k.o. ore 14:30, e live streaming DAZN

Fiamme Oro Rugby v Mogliano Veneto Rugby Stadio Battaglini di Rovigo, k.o. ore 15:30, diretta Rai Sport HD e live streaming DAZN

Femi CZ Rovigo Delta v Valorugby Emilia Classifica: HBS Colorno 24; Petrarca Rugby* 20; Femi-CZ Rovigo* e Rugby Viadana* 1970 19; Fiamme Oro Rugby 17; Valorugby Emilia* 15; Sitav Rugby Lyons* 14; Mogliano Veneto Rugby* 12; Rangers Vicenza* 2

*una partita in meno Posticipi 10.10.2023, le ultime dalle sedi: Piacenza, Stadio “Beltrametti”, k.o. ore 14:00, live streaming DAZN

SITAV RUGBY LYONS v PETRARCA RUGBY Sitav Rugby Lyons: Cuminetti; Via A, Paz, Rodina, Bruno (cap); Del Bono, Cuoghi; Portillo, Mannelli, Cissè; Cemicetti, Pisicchio; Morosi, Minervino, Pelliccioli

A disposizione: De Rossi, Acosta, Aloè, Bottacci, Moretto, Bance, Chico, Zaridze

All. Bernardo Urdaneta Petrarca Rugby: Lyle; Bellini, De Masi, Broggin, Scagnolari; Fernandez, Tebaldi; Vunisa, Nostran, Trotta; Ghigo, Galetto; Hughes, Cugini, Brugnara.

A disposizione: Fioriti, Luus, D’Amico, Quaranta, Casolari, Citton, Capraro, Esposito.

All. Andrea Marcato Arbitro: Franco Rosella

Assistitenti: Francesco Meschini e Mirco Sergi

Quarto Uomo: Filippo Bertelli

TMO: Stefano Pennè Francisco Minervino, tallonatore Sitav Lyons: “Dopo 4 partite perse per pochi punti, abbiamo capito quanto questo campionato si giochi sui piccoli dettagli. Dobbiamo essere più precisi e cinici nel sfruttare le occasioni, soprattutto contro squadre più forti come il Petrarca. Abbiamo dimostrato di poter battere chiunque, l’atteggiamento della squadra è quello giusto, dobbiamo solo sbloccarci con una vittoria per riprendere a marciare. Anche domenica saranno fondamentali le fasi di conquista, dove abbiamo dimostrato che se lavoriamo bene possiamo mettere in difficoltà chiunque e impostare il nostro gioco Andrea Marcato, head-coach Petrarca Rugby: “Penso che la qualità di una squadra si veda nella capacità di rialzarsi dopo una sconfitta. Mogliano ha fatto una gran partita, ma noi siamo stati molto al di sotto delle nostre capacità, giocando con imprecisione. E questo non deve succedere a Piacenza. E’ una partita molto difficile, su un campo ostico, con una squadra che vende cara la pelle in ogni match e ha battuto Rovigo. Siamo molto concentrati per non commettere gli stessi errori, dobbiamo gestire bene possesso e organizzazione per ottanta minuti. Con Piacenza saranno importantissime le fasi di conquista, avere una mischia molto performante, e dovremo tenere Piacenza sotto pressione fino alla fine senza cali di concentrazione” Viadana, Stadio Zaffanella, k.o. ore 14:30, live streaming DAZN

RUGBY VIADANA 1970 v RANGERS VICENZA Rugby Viadana 1970: Sauze, Ciardullo, Morosini, Jannelli (C), Ciofani, Roger, Baronio, Ruiz, Locatelli, Boschetti, Mannucci, Lavorenti, Jeffery, Gasperini, Mistretta

A disposizione: Luccardi, Fiorentini, Oubiña, Loretoni, Zanatta, Di Chio, Gigli, Bronzini.

All. Gilberto Pavan Rangers Vicenza: Mercerat; Scalabrin, O'Leary-Blade, Sanchez-Valarolo, Williams; Bruniera, Pozzobon; Gomez, Roura, Trambaiolo; Pontanari, Urraza; Avila-Recio, Franchetti, Braggie.

A disposizione: Ceccato, Gutierrez, Lazzarotto, Peron, Piantella, Carlo Tonello, L. Casilio, Foroncelli

All. Andrea Cavinato, Francesco Minto Arbitro: Dante d’Elia

Assistitenti: Federico Vedovelli e Vincenzo Iavarone

Quarto Uomo: Giona Righetti

TMO: Luca Trentin Gilberto Pavan, head coach Viadana 1970: “Domani andremo ad affrontare una squadra che scenderà in campo affamata, alla ricerca disperata di punti: noi risponderemo come abbiamo sempre fatto in ogni incontro disputato allo Zaffanella: tirando fuori il meglio di noi soprattutto in difesa, lo abbiamo dimostrato in varie occasioni, anche nella sconfitta contro Rovigo non subendo mete. Purtroppo nell'ultima partita alcuni dei nostri sono usciti un po' acciaccati: stiamo valutando le condizioni del ginocchio di Wagenpfeil e Schinchirimini sarà indisponibile per un problema muscolare, Catalano invece ha riportato un piccolo infortunio al ginocchio durante l'allenamento di rifinitura. Abbiamo invece deciso di dare fiducia a due giovani che hanno avuto poche possibilità di mettersi in mostra in prima squadra: Gasperini partirà dal primo minuto a tallonatore e Jeffery a pilone destro". Andrea Cavinato, head-coach Rangers Vicenza: “Viadana è una squadra estremamente competitiva, fino ad ora ha giocato un ottimo rugby, muovendo molto il pallone. Hanno una buona propensione al gioco offensivo, ma soprattutto la loro linea di difesa è estremamente competente. Noi dovremo essere estremamente attenti in tutte le fasi del gioco, con focus sulla conquista e sul mantenimento del possesso di palla”.