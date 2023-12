[Fischetti lotta al Lanfranchi contro i Cheetahs - Amarcord Fotovideo] TROPPI ERRORI CONDIZIONANO LA GARA DELLE ZEBRE I CHEETAHS PASSANO 33-15 AL LANFRANCHI NEL 1° TURNO DI CHALLENGE CUP Parma (Italia) – 9 dicembre 2023

EPCR Challenge Cup 2023/24, Round 1 Zebre Parma v Toyota Cheetahs 15-33 (p.t. 3-16) Marcatori: 4’ cp Pieenar (0-3), 30’ cp Eden (3-3), 35’ cp Pieenar (3-6), 36’ m. Jasper tr Pieenar (3-13), 40’ cp Pieenar (3-16); s.t. 44’ m. Fortuin tr Pieenar (3-23), 55’ cp Pieenar (3-26), 62’ m. van der Westhuizen tr Pieenar (3-33), 79’ m. Fusco (8-33), 80’ m. Gesi tr Prisciantelli (15-33) Zebre Parma: Prisciantelli, Trulla, Morisi, Smith Jr (64’ Paea), Gesi, Eden (52’ Garcia), Fusco, Licata (Cap) (49’ Fox-Matamua), Bianchi (49’ Polledri), Ferrari, Zambonin, Sisi (55’ Volpi), Pitinari (55’ Nocera), Bigi (58’ Ribaldi), Fischetti (49’ Rizzoli); All. Roselli Toyota Cheetahs: Mafura, Xamlashe, Boshoff, Fortuin, Jasper, Lourens, Pienaar (63’ Kruger), Rudolph, Olivier (63’ Qoma), van der Merwe G. (38’ van Wyk, 39’ Ferreira), Sekekete (Cap) (70’ Wegner), Bernardo, Victor (40’ van Wyk), van der Merwe M. (53’ van der Westhuizen), Ferreira (33’ Tshakweni); All. Fourie Arbitro: Jack Makepeace (Rugby Football Union)

Assistenti: Sara Cox (Rugby Football Union) e Gareth Holsgrove (Rugby Football Union)

TMO: Dean Richards (Rugby Football Union) Calciatori: Ruan Pieenar (Toyota Cheetahs) 7/7; Tiff Eden (Zebre Parma) 1/1; Geronimo Prisciantelli (Zebre Parma) 1/2

Cartellini: al 29’ cartellino giallo a Laurence Victor (Toyota Cheetahs), al 61’ cartellino giallo a Jacopo Trulla (Zebre Parma)

Player of the match: Ruan Pieenar (Toyota Cheetahs)

Punti in classifica: Zebre Parma 0, Toyota Cheetahs 4 Note: Cielo coperto. Temperatura 3°. Terreno in buone condizioni. Spettatori 1600. Esordio con le Zebre per Jake Polledri Clicca e guarda la conferenza stampa post-gara Cronaca: Avvio di partita costellato di errori da parte delle Zebre. Gli Italiani sono padroni del territorio e provano a dare ritmo alla sfida, ma sono estremamente imprecisi nell’esecuzione delle proprie giocate. Al 7’ e al 17’ il XV del Nord Ovest non trova la marcatura da touche sui 5 metri, mentre al 12’ Gesi viene portato fuori dal campo prima di segnare in tuffo alla bandierina. I Cheetahs, che al 4’ sbloccano lo score con Pieenar dopo una bella incursione in mezzo al campo di Rudolph e Fortuin, rimangono in partita nonostante i tanti falli commessi: al 29’, in occasione dell’ottavo calcio di punizione, il direttore di gara estrae il giallo a scapito del n° 3 Laurece Victor. Dalla piazzola Tiff Eden pareggia sul 3-3. Nonostante l’inferiorità numerica, gli ospiti trovano la marcatura pesante al 36’: il n° 11 Jasper intercetta un passaggio mal calibrato di Eden e segna sotto i pali. Il primo tempo si chiude sul 3-16 con Pieenar che allunga ulteriormente dalla piazzola al 40’. Nella ripresa continuano le difficoltà delle Zebre che non entrano mai veramente in partita, se non nel finale di gara quando trovano due marcature in rapida sequenza con Fusco e Gesi. I Cheetahs allungano al 44’ con la penetrazione di Fortuin, al 55’ dalla piazzola col solito Pieenar (premiato player of the match grazie anche ai suoi 18 punti personali), e al 62’ da touche col neo-entrato tallonatore van der Westhuizen. Scade il tempo sul 15-33 per gli ospiti. Le Zebre si ritroveranno alla Cittadella del Rugby di Parma lunedì 11 dicembre aprendo la settimana di allenamenti in vista del 2° turno di EPCR Challenge Cup in programma sabato 16 dicembre allo Stade Charles-Mathon contro i Francesi di Oyonnax. Di seguito risultati e calendario delle Zebre nell’EPCR Challenge Cup 2023/24: Turno 1 Sabato 9 dicembre 2023, Stadio Lanfranchi di Parma, ore 14:00 – Zebre Parma v Toyota Cheetahs 15-33 [0-4] Turno 2 Sabato 16 dicembre 2023, Stade Charles-Mathon di Oyonnax, ore 14:00 – Oyonnax Rugby v Zebre Parma Turno 3 Sabato 13 gennaio 2024, Stadio Lanfranchi di Parma, ore 16:15 – Zebre Parma v Dragons Turno 4 Sabato 20 gennaio 2024, Stade du Hameau di Pau, ore 14:00 – Section Paloise v Zebre Parma Ottavi di finale 5/6/7 aprile 2024 Quarti di finale 12/13/14 aprile 2024 Semifinali 3/4/5 maggio 2024 Finale Venerdì 24 maggio 2024, Tottenham Hotspur Stadium