Patavini a rullo sui Lyons, sette mete per un dominio incontrastato che vale il 52 a 0 finale. Allo Zaffanella primo tempo spigoloso contro Vicenza per i gialloneri, che però controllano e nel secondo centrano vittoria e bonus Roma – Pronostici rispettati nei due posticipi domenicali che mandano in archivio l’ottavo turno del massimo campionato domestico maschile.

Al “Beltrametti“ di Piacenza i Lyons non trovano soluzione allo strapotere del Petrarca, sceso in campo con l’obiettivo dichiarato di tornare al comando solitario della classifica puntando alla vittoria con bonus. I tuttineri dominano in tutte le aree del gioco e tra prima e seconda frazione scrivono a referto un totale di sette mete, lasciando a zero lo score piacentino. Protagonista assoluta l’ex ala azzurra Bellini, autore di una tripletta personale che gli vale un meritatissimo Player of the Match. Per il XV di Marcato il migliore viatico possibile in vista della prossima sfida a calendario la Vigilia di Natale contro i rivali di sempre della Femi-CZ Rovigo.

In parallelo lo “Zaffanella” di Viadana ha salutato la buona performance dei suoi beniamini gialloneri: dopo un primo tempo ruvido e di difficile lettura grazie all’ottima attitudine difensiva dei Rangers, i viadanesi si sbloccano e nel secondo piazzano già nei primi dieci minuti la doppia zampata vincente che allarga il gap rendendo innocua la successiva sequenza dei tre piazzati vicentini, trovando poi proprio all’ultimo minuto la quarta meta che vale il punto aggiuntivo di bonus ed il secondo posto in classifica. SERIE A ÉLITE MASCHILE, ottavo turno Posticipi Domenica 10.12.2023 Piacenza, Stadio “Beltrametti”, k.o. ore 14:00, live streaming DAZN

Sitav Rugby Lyons v Petrarca Rugby 0-52 (0-5) Viadana, Stadio Zaffanella, k.o. ore 14:30, live streaming DAZN

Rugby Viadana 1970 v Rangers Vicenza 26-9 (5-0)

Classifica: Petrarca Rugby 25; HBS Colorno 24 e Rugby Viadana 1970 24; Femi-CZ Rovigo 23; Fiamme Oro Rugby 22; Valorugby Emilia 16; Sitav Rugby Lyons 14; Mogliano Veneto Rugby 12; Rangers Vicenza 2

Prossimo turno (22-23-24.12.2023)

Rugby Viadana 1970 v HBS Colorno (22.12)

Valorugby Emilia v Sitav Rugby Lyons (22.12)

Mogliano Veneto v Rangers Vicenza (23.12)

Petrarca Rugby v Femi CZ Rovigo Delta (24.12) I tabellini dei posticipi: Piacenza, Stadio “Beltrametti”, 10 dicembre 2023, kick-off ore 14:00

Sitav Rugby Lyons v Petrarca Rugby 0 - 52 (0-28) Marcatori: PT 2’ cp Lyle (0-3), 6’ m Bellini (0-8), 9’ cp Lyle (0-11), 14’ m Scagnolari tr Lyle (0-18), 23’ cp Lyle (0-21), 40’ m Bellini tr Lyle (0-28). ST 54’ m Hughes tr Lyle (0-35), 59’ m Bellini (0-40), 67’ m Tebaldi (0-45), 76’ m Esposito tr Tebaldi (0-52). Sitav Rugby Lyons: Cuminetti; Via A., Rodina (61’ Zaridze), Paz, Bruno (CAP); Del Bono (41’ Chico), Cuoghi; Portillo, Mannelli (52’ Bottacci); Cisse (52’ Bance), Pisicchio, Cemicetti (52’ Moretto); Morosi (57’ Acosta), Minervino (54’ De Rossi), Pelliccioli (57’ Aloè)

All. Urdaneta Petrarca Rugby: Lyle Scott (57’ Esposito), Bellini, De Masi (73’ Capraro), Broggin, Scagnolari; Fernandez, Tebaldi; Vunisa; Nostran (57’ Casolari), Trotta (CAP), Ghigo, Galetto (61’ Quaranta); Hughes (61’ D’Amico), Cugini (57’ Luus), Brugnara (66’ Fioriti)

All. Marcato Arb. Rosella Franco

Assistenti: Meschini, Sergi

Quarto Uomo: Masini

TMO: Pennè Cartellini: 80’ giallo a Portillo (Sitav Rugby Lyons)

Calciatori: Lyle 6/7 (Petrarca Rugby), Fernandez 0/2 (Petrarca Rugby), Tebaldi 1/1 (Petrarca Rugby)

Note: Giornata fredda e soleggiata, terreno in perfette condizioni. Spettatori 650 circa

Punti conquistati in classifica: Sitav Rugby Lyons 0; Petrarca Rugby 5

Player of the Match: Mattia Bellini (Petrarca Rugby) Viadana, Stadio “L. Zaffanella” – Domenica 10 dicembre 2023

Rugby Viadana 1970 v Rangers Rugby Vicenza 26-9 (7-0) Marcatori: PT 2’ c.p. Sanchez (0-0), 13’ m. Ciardullo tr. Roger (7-0). ST 47’ m. Ciofani tr. Roger (14-0), 49’ m. Lavorenti (19-0), 53’ c.p. Bruniera (19-3), 60’ c.p. Bruniera (19-6), 74’ c.p. Bruniera (19-9), 79’ m. Luccardi tr. Roger (26-9) Rugby Viadana 1970: Sauze, Ciardullo, Morosini, Jannelli (C)(75’ Gigli), Ciofani (50’ Bronzini), Roger, Baronio (66’ Di Chio), Ruiz, Locatelli (72’ Zanatta), Boschetti, Mannucci (5’ Loretoni), Lavorenti, Craig (46’ Oubina), Gasperini (60’ Luccardi), Mistretta (53’ Fiorentini)

All. Pavan Rangers Rugby Vicenza: Mercerat, Scalabrin, O’Leary, Sanchez, Williams (70’ Foroncelli), Bruniera, Pozzobon (68’ Casilio), Gomez, Trambaiolo (60’ Tonello), Roura (73’ Piantella) , Pontanari (63’ Peron), Urraza, Avila (68’ Lazzarotto), Franchetti (68’ Ceccato), Braggié (68’ Gutierrez)

All. Cavinato Arbitro: D’Elia

Assistenti: Vedovelli, Iavarone

Quarto Uomo: Righetti

TMO: Trentin Cartellini: 21’ giallo Gasperini (Rugby Viadana 1970), 47’ giallo Williams e Roura (Rangers Rugby Vicenza)

Calciatori: Roger Martin Farias (Rugby Viadana 1970) 3/4; Sanchez (Rangers Rugby Vicenza) 0/1; Bruniera (Rangers Rugby Vicenza) 3/3

Note: giornata fresca e soleggiata, circa 10°, terreno in perfette condizioni. Spettatori 700 circa

Punti conquistati in classifica: Rugby Viadana 1970 5; Rangers Rugby Vicenza 0

Player of the Match: Tommaso Jannelli (Viadana)