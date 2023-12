Parma – Lo staff tecnico della Selezione Italiana Under 23 guidato da German Fernandez ha ufficializzato la formazione che domani – venerdì 15 dicembre – affronterà l’IRFU Academies nel secondo match italiano contro la selezione irlandese in programma allo stadio Nando Capra di Noceto alle 15. Questa la formazione che scenderà in campo: 15 Franco AVACA (Mogliano Veneto Rugby) 14 Matthias Leon DOUGLAS (Mogliano Veneto Rugby) 13 Filippo DRAGO (Benetton Rugby) 12 Damiano MAZZA (Zebre Rugby Club) 11 Filippo LAZZARIN (Valorugby Emilia) 10 Giacomo DA RE (Benetton Rugby, 2 caps) 9 Ratko JELIC (Zebre Rugby Club) 8 Davide RUGGERI (Zebre Rugby Club) – capitano 7 Luca ANDREANI (Zebre Rugby Club) 6 Giulio MARINI (Mogliano Veneto Rugby) 5 Alessandro FILONI (Sitav Rugby Lyons/Accademia Zebre Parma) 4 Enrico PONTARINI (Rangers Rugby Vicenza) 3 Riccardo GENOVESE (Zebre Rugby Club) 2 Lapo FRANGINI (Mogliano Veneto Rugby/Accademia Benetton Rugby) 1 Samuele TADDEI (HBS Colorno 1975) A disposizione 16 Tommaso DI BARTOLOMEO (Zebre Rugby Club) 17 Destiny AMINU (Mogliano Veneto Rugby) 18 Mattia MAZZANTI (Valorugby Emilia) 19 Riccardo ANDREOLI (Ranger Rugby Vicenza/Accademia Benetton Rugby) 20 Samuele LOCATELLI (Rugby Viadana 1970) 24 Andrea CUOGHI (Rugby Lyons) 25 Mattia FERRARIN (Mogliano Veneto Rugby) 26 Arturo FUSARI (Fiamme Oro Rugby) 27 Alessandro GESI (HBS Colorno 1975/Accademia Zebre Parma) 28 Valerio BIZZOTTO (Rugby Petrarca) 29 Bradley Ross HENDERSON (Sitav Rugby Lyons/Accademia Zebre Parma)