La gara di venerdì chiude lo stage congiunto con i pari-età irlandesi allo UCD Bowl, sabato il rientro in Italia

Roma – Terminata nel tardo pomeriggio di oggi l’ultima rifinitura, i ragazzi della Nazionale U20 guidata da Massimo Brunello sono pronti al test amichevole che domani, venerdì 15 dicembre, chiuderà lo stage irlandese cominciato martedì 12 presso le strutture dell’IRFU High Performance Facility.

Gli Azzurrini, che hanno fatto base al Leopardstown Hotel, scenderanno in campo sul terreno erboso dello UCD Bowl a Belfield alle 14:00 ora locale (le 15:00 in Italia), in quello che di fatto rappresenta il primo test probante per il nuovo gruppo, preceduto dalla seduta congiunta di allenamento con i pari-età del Trifoglio svoltasi mercoledì.

“Una settimana decisamente interessante, anche se molti dei ragazzi arrivavano, tra campionati vari e selezione U19, da un fine settimana intenso, che non ci ha permesso di lavorare con tutti allo stesso modo”, esordisce nel commento Mattia Dolcetto, responsabile tecnico dei trequarti. “In particolare, la seduta congiunta con gli irlandesi è stata molto proficua, abbiamo avuto modo di verificare la loro condizione generale, che è già ottima, con giocatori in grado di interpretare al meglio un rugby veloce, ben organizzato, fisico e molto competitivo nell’attitudine. La partita di domani comincerà a fornire a noi dello staff quelle risposte che ci servono in ottica Sei Nazioni: sono occasioni preziose per i ragazzi, in cui dimostrare di avere quello che serve per vestire la maglia della Nazionale al Torneo”.

“Dopo questi mesi di lavoro nei raduni, i due test amichevoli con Irlanda e Francia ci daranno un focus più preciso sui nostri punti forti e su quelli meno forti”, prosegue Dolcetto. “Per quanto riguarda il mio reparto devo dire che il gruppo è buono, con diverse opzioni in tutti i ruoli, il che significa doversi conquistare il posto, esattamente quello che occasioni come queste mettono sul piatto. Un pensiero speciale lo voglio però dedicare a Simone Brisighella, che senza l’infortunio sarebbe sicuramente qui con noi: giocheremo anche per lui”.

I due staff tecnici si sono accordati per un match a tempi regolamentari, ma con 26 giocatori ammessi tra titolari e riserve e cambi liberi durante tutta la gara. La Seleziona Italiana partirà con il seguente XV:

SELEZIONE ITALIA U20: Belloni M; Scalabrin, Elettri, Nanni, Bini; Pucciariello, Casilio; Botturi (Cap), Zucconi, Bellucci; Gritti, Redondi; Ascari, Siciliano, Pisani.

A disposizione: Padoan, Gasperini, Pellicioli, Gallorini, Toninelli, Jimenez, Cinquegrani, De Villiers, D’Alessandro, Belloni L., Imberti.

Treviso-Dublino, raduno Nazionale U20 10-16 dicembre 2023 | giocatori selezionati:

ASCARI Davide (2004, Rugby Colorno 1975)

BELLONI Luca (2004, Verona Rugby)

BELLONI Mirko (2004, Verona Rugby)

BELLUCCI Luca (2004, Rugby Roma Olimpic)

BINI Francesco (2004, Rugby Rovigo Delta)

BOTTURI Jacopo (2004, Petrarca Rugby)

CASILIO Lorenzo (2004, Rugby Vicenza)

CINQUEGRANI Giovanni (2004, Rugby Paese)

D’ALESSANDRO Olmo (2004, Biarritz Olympique)

DE VILLIERS Patrick (2004, Rugby Noceto FC)

ELETTRI Lorenzo (2004, Rugby Rovigo Delta)

GALLORINI Marcos (2004, Mogliano Veneto Rugby)

GASPERINI Nicholas (2004, Rugby Viadana 1970)

GRITTI Piero (2005, ASM Clérmont Auvergne)

IMBERTI Francesco (2004, CUS Torino)

JIMENEZ Mattia (2004, Rugby Petrarca)

NANNI Lorenzo (2004, US Oyonnax)

PADOAN Vittorio (2004, Mogliano Veneto Rugby)

PELLICCIOLI Sergio (2005, Rugby Lyons)

PISANI Federico (2004, Verona Rugby)

PUCCIARELLO Martino (CUS Milano Rugby)

REDONDI Tommaso (2005, Verona Rugby)

SCALABRIN Marco (2004, Rugby Vicenza)

SICILIANO Valerio (2004, CA Brive Rugby)

TONINELLI Andrea (2004, Rugby Parabiago)

ZUCCONI Cesare (2004, Cavalieri U.R. Prato Sesto)

Lo staff della Nazionale Under 20 2023-2024:

Commissario Tecnico: Massimo BRUNELLO

Tecnico Avanti: Roberto SANTAMARIA

Tecnico Trequarti: Mattia DOLCETTO

Team Manager: Andrea SACCÀ

Responsabile Preparazione Fisica: Massimo ZAGHINI

Assistente Preparazione Fisica: Mario DISETTI

Responsabile Logistica e Coordinamento: Ennio CAPPELLETTI

Area Medica: Giorgio DI GIACOMO – Leonardo ROLDAN – Stefano JACOTTI

Fisioterapisti: Matteo POLINI – Lorenzo GAI

Video Analyst: Dario VALENTE