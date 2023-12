[Rizzoli carica nel primo turno di coppa - Amarcord Fotovideo] BRUNO, LUCCHIN E PANI RIENTRANO PER LA TRASFERTA A OYONNAX 12 CAMBI NEL XV DELLE ZEBRE CHE SI APPRESTA A SCENDERE IN CAMPO NEL 2° TURNO DI EPCR CHALLENGE CUP Parma, 15 dicembre 2023 – Questa mattina le Zebre sono partite alla volta di Oyonnax in vista del secondo turno di EPCR Challenge Cup, in programma sabato 16 dicembre alle ore 14:00 allo Stade Charles-Mathon. La gara sarà trasmessa in diretta streaming sul sito di EPCR TV ( https://epcrugby.tv/ ) e segnerà il primo incontro ufficiale tra le due squadre, dopo la sfida amichevole dello scorso settembre vinta 38-33 dai Francesi nel proprio impianto domestico. I transalpini, neo-promossi in TOP14, occupano attualmente l’undicesimo posto nel massimo campionato nazionale dopo quattro vittorie e 11 punti totalizzati nelle prime nove giornate. Anche loro sabato scorso hanno aperto il loro cammino in coppa e sono reduci, come le Zebre, da una sconfitta: il ko per 24-7 subito in casa dei Dragons. I gialloblù, sconfitti 15-33 dai Cheetahs al Lanfranchi, sono a caccia di punti importanti per alimentare le speranze e la corsa verso i playoff di Challenge Cup, al via nel primo fine settimana di aprile. Accederanno alla fase finale le prime quattro squadre classificate nel Girone 1 del torneo che, al momento, vede Sharks e Dragons in quota a 5 punti, Cheetahs al terzo posto con 4 punti, Oyonnax, Zebre e Pau a 0 punti. In vista della sfida, coach Roselli recupera e schiera dal primo minuto i trequarti Azzurri Enrico Lucchin, Pierre Bruno e Lorenzo Pani. Complessivamente, sono dodici i cambi nel XV titolare con Bianchi, Fischetti, Gesi, Morisi, Ribaldi, Sisi, Smith Jr, Zambonin lasciati a riposo, Fusco ed Eden fermi ai box per un trauma subito sabato scorso al Lanfranchi. Non prenderanno parte alla sfida anche Andreani, Bozzoni, Di Bartolomeo, Genovese, Jelic, Mazza, Ruggeri, convocati con la Nazionale U23, in campo venerdì pomeriggio a Noceto nel secondo incontro con la selezione delle accademie irlandesi. Marco Manfredi, Luca Rizzoli e Fetuli Paea tornano titolari, Geronimo Prisciantelli e Gonzalo Garcia guidano la regia, Jake Polledri, Taina Fox-Matamua e Guido Volpi compongono una terza linea di grande fisicità, con Canali e Krumov a spingere in seconda linea. La panchina è composta da sei avanti e due trequarti: tornano Alessio Sanavia, Thomas Dominguez, Giovanni Montemauri e Dylan de Leeuw. Luca Bigi insegue la sua 50° presenza ufficiale col Club. Dirigerà l’incontro l’Inglese Hamish Smales, affiancato dai connazionali Sara Cox e John Meredith. Il TMO designato è Dean Richards. I convocati per la sfida tra Zebre Parma e Oyonnax Rugby in programma sabato 16 dicembre alle ore 14:00 allo Stade Charles-Mathon di Oyonnax e valevole per il 2° turno di EPCR Challenge Cup 2023/24: 15. Lorenzo Pani (20) 14. Pierre Bruno (47) 13. Fetuli Paea (3) 12. Enrico Lucchin (59) 11. Jacopo Trulla (47) 10. Geronimo Prisciantelli (Cap) (24) 9. Gonzalo Garcia (9) 8. Jake Polledri (1) 7. Taina Fox-Matamua (24) 6. Guido Volpi (16) 5. Leonard Krumov (93) 4. Matteo Canali (3) 3. Juan Pitinari (21) 2. Marco Manfredi (44) 1. Luca Rizzoli (19) A disposizione: 16. Luca Bigi (49) 17. Alessio Sanavia (7) 18. Matteo Nocera (40) 19. Dylan De Leeuw (2) 20. Giacomo Ferrari (12) 21. Thomas Dominguez (3) 22. Giovanni Montemauri (3) 23. Giovanni Licata (62) All. Fabio Roselli Non disponibili per infortunio: Paolo Buonfiglio, Ben Cambriani, Ion Neculai, Nicola Piantella, Nicolò Teneggi Convocati al raduno della Nazionale U23: Luca Andreani, Filippo Bozzoni, Tommaso Di Bartolomeo, Riccardo Genovese, Ratko Jelic, Damiano Mazza, Davide Ruggeri Arbitro: Hamish Smales (Rugby Football Union) Assistenti: Sara Cox (Rugby Football Union) e John Meredith (Rugby Football Union) TMO: Dean Richards (Rugby Football Union) La gara sarà prodotta sarà trasmessa in streaming sul sito dell’EPCR TV https://epcrugby.tv/ Cronaca testuale della sfida sull’account Twitter delle Zebre con l’hashtag #OYOvZEB