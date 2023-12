35 a 29 il risultato allo UCD Bowl, contro l’Irlanda grande prestazione nel secondo tempo dopo i troppi regali nel primo Dublino – L’Italia U20 di Massimo Brunello esce con più convinzioni che dubbi dal battesimo di fuoco della stagione 2023-2024: nel bellissimo impianto della University College of Dublin, lo UCD Bowl, gli Azzurrini pagano lo scotto della prima uscita ufficiale regalando agli irlandesi alcune ingenuità difensive di troppo nel primo tempo, chiuso col punteggio di 35 a 17 ma con la netta sensazione che il divario non fosse sincero nella dimensione. La ripresa conferma chiaramente il concetto, con il XV italiano ad imporre un mix di maggiore aggressività e disciplina nelle fasi di conquista, con statistiche dominanti in mischia e territorio, per il parziale di 12 a 0 che lascia perplesso lo staff del Trifoglio e con un po’ di rammarico quello italiano per il 35 a 29 finale che con un minimo di attenzione in più avrebbe potuto scrivere una storia diversa. Primo Tempo. Kick-off Italia, che sulla pressione recupera palla trovando il primo penalty a favore per fallo a terra degli irlandesi. Pucciariello non sbaglia da posizione centrale, Italia avanti 0-3. L’Irlanda reagisce e di fisico testa la difesa azzurra su tutto il fronte, guadagndosi due penaltouche consecutive. Il forcing è efficace, e al minuto 9 Teacy sfrutta al meglio una superiorità numerica toccando in bandierina, con successiva trasformazione di Murphy per il 7 a 3. Il XV azzurro è volitivo e torna in campo avversario, ma sul primo turn-over un paio di leggerezze difensive consentono un buon avanzamento alle maglie verdi, che chiudono al meglio con lo spunto personale di Ward che vale la seconda meta del pomeriggio dublinese, poi convertita dal preciso Murphy, 14 a 3. Fase complicata per gli italiani: l’Irlanda alza i ritmi sul breakdown e con ottima fluidità esplora efficacemente la linea difensiva, che non riesce a rimanere salda liberando la corsa del centro De Klerk, bravo a disegnare la sua linea di corsa fino alla meta del 21 a 3 trasformata da Murphy. La rabbia azzurra è percettibile dalle tribune dell’impianto universitario e si traduce in un bel multifase con gli avanti protagonisti al minuto 22, quando un ottimo avanzamento fionda Casilio a bersaglio grosso, bravo a leggere lo spazio tra le guardie strette. Pucciariello converte, 21 a 10. Al re-start è però di nuovo irlandese l’abbrivio vincente: palla spostata in orizzontale, frontale battuto e seconda corsa vincente di De Klerk, che si conferma letale palla in mano. Murphy trasforma, parziale che va sul 28 a 10. Dalla mezz’ora è italiano il trend della partita, l’Irlanda è meno reattiva in difesa e il buon ritmo dettato da Casilio porta la squadra a stazionare in attacco, fino all’exploit di Gritti, che di forza rompe un paio di placcaggi sui cinque metri finendo la corsa sotto i pali. Pucciariello converte, 28 a 17. L’ultimo possesso della frazione è irlandese, ben gestito con gli avanti a grattare terreno in tre punti avanzanti prima dello sviluppo al largo, come sempre ben orchestrato dalla mediana: l’ovale vola facile al largo, Graham riceve senza difensori davanti e con una facile accelerata marca la quinta meta dei suoi, che Murphy converte per il 35 a 17 che chiude il primo tempo. Secondo Tempo. Al rientro lo staff italiano mette pesantemente mano alla panchina, cambiando quattro avanti e mezza linea arretrata, subito imitati dai colleghi irlandesi, con squadre completamente rivoluzionate. Il match cambia volto, perché l’Italia combatte con maggiore efficacia a terra, controllando meglio che nella prima frazione l’aspetto della disciplina. L’Irlanda prova a forzare sui punti di collisione, ma non sfonda cadendo spesso in situazione fallosa. L’Italia nel frattempo cresce, trova campo e con gli avanti mette sotto costante pressione gli avversari, che non escono più dai propri 22 fino alla meta azzurra che al 32’ trova la firma di Botturii, bravo a schiacciare oltre la linea dopo una serie infinite di ingaggi vinti dai suoi, con l’arbitro Neville a chiudere più di un occhio sui continui crolli verdi. 35 a 24. Il XV di casa tenta la reazione ma gli ospiti ribattono colpo su colpo trovando sempre delle buone soluzioni per l’uscita dal pericolo. Ultimi minuti: è sempre l’Italia a giocare in attacco, con una serie insistita di avanzamenti che tengono alle code la difesa in maglia verde. Ultima mischia: nel cuore dei 22 gli Azzurrini vincono l’ingaggio, staccando letteralmente da terra il pack avversario. La palla vola al largo, ma un’imprecisione sull’ultimo passaggio vanifica la chance. Si replica per il fallo irlandese: nuova mischia, nuovo disarcionamento italiano, nuovo fallo a favore. Terzo re-set consecutivo, a tempo ormai ampiamente scaduto: il copione non cambia, se non nel finale, con la linea arretrata a muovere molto bene sul cambio di fronte per la meta di Scalabrin che chiude la sfida sul 35 a 29, offrendo molti spunti interessanti a coach Brunello e ai suoi assistenti. Il tabellino del match: Dublino, University College Dublin BOWL

Venerdì 15.12.2023, kick-off ore 14:00 locali IRELAND U20’S DEVELOPMENT v SELEZIONE ITALIA U20 35-29 (35-17) Marcatori: PT 3’ cp Pucciariello (0-3); m. Teacy, t. Murphy (7-3); 15’ m. Ward, t. Murphy; (14-3); 19’ m. De Klerk, t. Murphy (21-3); 22’ m. Casilio, t. Pucciariello (21-10); 26’ m. De Klerk, t. Murphy (28-10); 38’ m. Gritti, t. Pucciariello (28-17); 39’ m. Graham, t. Murphy (35-17). ST 73’. Botturi, t. Cinquegrani (35-24); 80’+6’ m. Scalabrin, n.t. (35-29) IRELAND U20’S DEVELOPMENT: Larke; Teacy, Gavin (C), De Klerk (52’ Whelan), Graham; Murphy, Coffey; Ward (52’ Bell), Flynn (57’ Wooton), Hopes (61’ Corrigan); O’Connell (52’ Edogbo), O’Reilly; Sparrow (41’ Longstaff), Sheahan (41’ Boyd), Usanov (41’ Smyth)

A disposizione: Smyth, Boyd, Longstaff, Corrigan, Edogbo, Wooton, Naughton, Fenelon, Bell, Whelan, Kritzinger

Head-Coach: Richie Murphy

SELEZIONE ITALIA U20: Belloni M (54’ Imberti); Scalabrin (41’ Cinquegrani – 70’ Scalabrin), Elettri (41’ De Villiers), Nanni (41’ Belloni L.), Bini; Pucciariello, Casilio (60’ Jimenez); Botturi (C), Zucconi (54’ D’Alessandro, Bellucci (54’ Toninelli); Gritti (41’), Redondi; Ascari (41’ Gallorini), Siciliano (41’ Gasperini), Pisani (41’ Pellicioli)

A disposizione: Padoan, Gasperini, Pellicioli, Gallorini, Toninelli, Jimenez, Cinquegrani, De Villiers, D’Alessandro, Belloni L., Imberti

Head-Coach: Massimo Brunello Arbitro: Joy Neville (IFU) Cartellini: nessuno

Calciatori: Pucciariello (ITA) 3/3; Cinquegrani (ITA) 1/2; Muphy (IRE) 5/5

Note: terreno erboso in buone condizioni, spettatori 700 circa, gara giocata con cambi volanti e 26 giocatori in lista gara. Al link seguente maggiori dettagli sui giocatori irlandesi: https://www.irishrugby.ie/2023/12/15/ireland-u20s-match-day-squad-named-to-face-italy-u20s/ Il commento di Massimo Brunello, c.t. Italia U20 "Sono soddisfatto, anche se soprattutto nel primo tempo le ingenuità individuali che abbiamo commesso ci sono costate molto care e questo, conto avversari di questo livello, non ce lo possiamo sicuramente permettere. Oggi i ragazzi hanno però dimostrato di avere qualità e cuore, giocando soprattutto nel secondo tempo una partita importante, con un'attitudine alla lotta che è la firma che voglio sempre vedere su questa Nazionale" "Come staff siamo soddisfatti, abbiamo avuto alcune delle risposte che cercavamo, verificando la profondità della rosa un po' in tutti i ruoli. L'Irlanda è un avversario sempe durissimo da sfidare, e questo test ogni anno ci dà la misura del lavoro fatto e di quello da fare. Ora testa alla Francia, poi il gruppo per il Sei Nazioni sarà definito". Treviso-Dublino, raduno Nazionale U20 10-16 dicembre 2023 | giocatori selezionati: ASCARI Davide (2004, Rugby Colorno 1975) BELLONI Luca (2004, Verona Rugby) BELLONI Mirko (2004, Verona Rugby) BELLUCCI Luca (2004, Fiamme Oro Roma) BINI Francesco (2004, Rugby Rovigo Delta) BOTTURI Jacopo (2004, Petrarca Rugby) CASILIO Lorenzo (2004, Rugby Vicenza) CINQUEGRANI Giovanni (2004, Rugby Paese) D’ALESSANDRO Olmo (2004, Biarritz Olympique) DE VILLIERS Patrick (2004, Rugby Noceto FC) DI STEFANO Alessandro (2004, La Rugby L’Aquila 2021) ELETTRI Lorenzo (2004, Rugby Rovigo Delta) GALLORINI Marcos (2004, Mogliano Veneto Rugby) GASPERINI Nicholas (2004, Rugby Viadana 1970) GRITTI Piero (2005, ASM Clérmont Auvergne) IMBERTI Francesco (2004, CUS Torino) JIMENEZ Mattia (2004, Rugby Petrarca) NANNI Lorenzo (2004, US Oyonnax) PADOAN Vittorio (2004, Mogliano Veneto Rugby) PELLICCIOLI Sergio (2005, Rugby Lyons) PISANI Federico (2004, Verona Rugby) PUCCIARELLO Martino (CUS Milano Rugby) REDONDI Tommaso (2005, Verona Rugby) SCALABRIN Marco (2004, Rugby Vicenza) TONINELLI Andrea (2004, Rugby Parabiago) ZUCCONI Cesare (2004, Cavalieri U.R. Prato Sesto) Lo staff della Nazionale Under 20 2023-2024: Commissario Tecnico: Massimo BRUNELLO Tecnico Avanti: Roberto SANTAMARIA

Tecnico Trequarti: Mattia DOLCETTO Team Manager: Andrea SACCÀ Responsabile Preparazione Fisica: Massimo ZAGHINI

Assistente Preparazione Fisica: Mario DISETTI Responsabile Logistica e Coordinamento: Ennio CAPPELLETTI Area Medica: Giorgio DI GIACOMO – Leonardo ROLDAN – Stefano JACOTTI

Fisioterapisti: Matteo POLINI – Lorenzo GAI Video Analyst: Dario VALENTE