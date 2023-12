ALLA VIGILIA IL DERBY D’ITALIA PETRARCA v FEMI-CZ ROVIGO SU DAZN E RAI SPORT

Roma - Il 2023 della Serie A Elite si chiude con il weekend natalizio dedicato a quattro derby della nona giornata.

Venerdì 22 dicembre si parte, in diretta DAZN alle 19, dal Mirabello di Reggio Emilia dove i Diavoli del Valorugby ospitano i Sitav Lyons piacentini in ottanta minuti che valgono la sesta piazza e un posto in zona play-off, ma anche un margine più confortante sulle ultime due posizioni: uno scontro diretto che arriva in un momento sensibile della stagione per le due emiliane, con Reggio Emilia lontana dalle zone più alte della graduatoria e i Sitav Lyons in serie negativa da cinque incontri e lontani solo due punti dalla zona retrocessione.

Alle 19.30 è derby del Po allo Zaffanella e in diretta DAZN per Rugby Viadana e HBS Colorno, appaiate al secondo posto ad una sola lunghezza dal Petrarca. Per entrambe, un successo può avere il valore della consacrazione tra le pretendenti al titolo 2024 e - attendendo la super classica tra Petrarca e Rovigo - il primato provvisorio in classifica.

Sabato 23 dicembre, antivigilia di Natale, la diretta delle ore 14.30 su DAZN è fondamentale nella corsa per la salvezza e mette di fronte sul prato del “Quaggia” i padroni di casa del Mogliano Veneto Rugby e la matricola Rangers Vicenza in un derby veneto che può rilanciare le speranze dei trevigiani e assestare un duro colpo ai sogni del Vicenza, o ridare ossigeno alla neopromossa in vista del girone di ritorno, rallentando la rincorsa al settimo posto del Mogliano.

Vigilia di Natale, in diretta Rai Sport e DAZN, per il Derby d’Italia: alla “Guizza” il Petrarca capolista ospita i rivali di sempre e Campioni d’Italia in carica della Femi-CZ Rovigo in una gara sempre in grado di attirare pubblico delle grandi occasioni e rinnovare la rivalità più sentita del massimo campionato. Sfida di altissima classifica, come sempre nell’ultimo decennio.

Serie A Elite Maschile - IX giornata - 22.12.23

ore 19.00

Valorugby Emilia v Sitav Lyons - diretta DAZN

ore 19.30

Rugby Viadana 1970 v HBS Colorno - diretta DAZN

23.12.23 - ore 14.30

Mogliano Veneto Rugby v Rangers Vicenza

24.12.23 - ore 14.00

Petrarca Rugby v Femi-CZ Rovigo

Classifica: Petrarca Rugby punti 25; Rugby Viadana 1970 e HBS Colorno 24; Femi-CZ Rovigo 23; Fiamme Oro Rugby 22; Valorugby Emilia 16; Sitav Lyons 14; Mogliano Veneto Rugby 12; Rangers Vicenza 2

ULTIME DALLE SEDI

Reggio Emilia, Stadio “Mirabello” - venerdì 22 dicembre, ore 19.00

Serie A Elite Maschile, IX giornata - diretta DAZN

Valorugby Emilia v Sitav Lyons

Valorugby Emilia: Farolini; Lazzarin, Tavuyara, Schiabel F., Colombo; Ledesma, Renton©; Amenta, Sbrocco, Paolucci; Du Preez, Dell’Acqua; Favre, Silva, Diaz

a disposizione: Marinello, Garziera, Mattioli, Gerosa, Ruaro, Majstorovic, Silva Soria, Resino

all. Violi/Randisi/Fonzi

Sitav Lyons: Biffi; Rodina, Paz, Conti, Bruno (cap); Chico, Fontana; Portillo, Bance, Cissè, Pisicchio, Cemicetti; Tripodo, Minervino, Acosta

a disposizione: De Rossi, Pelliccioli, Morosi, Bottacci, Moretto, Mannelli, Via A, Zaridze

all. Urdaneta

arb. Angelucci (Livorno)

Viadana, Stadio “Luigi Zaffanella” - venerdì 22 dicembre, ore 19.30

Serie A Elite Maschile, IX giornata - diretta DAZN

Rugby Viadana 1970 v HBS Colorno

Rugby Viadana 1970: Sauze, Ciardullo, Morosini, Jannelli (C), Bronzini, Roger, Baronio, Ruiz, Locatelli, Boschetti, Loretoni, Lavorenti, Oubiña, Luccardi, Mistretta

a disposizione: Gasperini, Fiorentini, Mignucci, Marchiori, Zanatta, Gregorio, Madero, Crea

all. Pavan

HBS Colorno: Van Tonder, Gesi, Ceballos, Waqanibau; Batista; Hugo, Artusio; Koffi, Popescu, Mbanda; Butturini, Gutierrez; Tangredi, Ferrara, Lovotti

a disposizione: Nisica, Taddei, Ascari; Van Vuren, Broglia; Palazzani, Pescetto; Abanga

all. Casellato

arb. Piardi (Brescia)

Mogliano Veneto, Stadio “Quaggia” - sabato 23 dicembre, ore 14.30

Serie A Elite Maschile, IX giornata - diretta DAZN

Mogliano Veneto Rugby v Rangers Vicenza

Mogliano Veneto Rugby: aggiornamenti su federugby.it

Rangers Vicenza: aggiornamenti su federugby.it

arb. Vedovelli (Sondrio)

Padova, “Memo Geremia” - sabato 24 dicembre, ore 14.00

Serie A Elite Maschile, IX giornata - diretta RaiSport/DAZN

Petrarca Rugby v Femi-CZ Rovigo

Petrarca Rugby: aggiornamenti su federugby.it

Femi-CZ Rovigo: aggiornamenti su federugby.it

arb. Gnecchi (Brescia)