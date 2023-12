Roma - Il Rugby Viadana si aggiudica per 28-19 il derby del Po sull’HBS Colorno 28-19 e in attesa della grande classica della vigilia tra Petrarca Rugby e Femi-CZ Rovigo (domenica 24.12, ore 14, diretta Rai Sport e DAZN) si porta al comando della Serie A Elite Maschile, confermando l’ottimo momento degli uomini di Gilberto Pavan, alla sesta vittoria stagionale. Nell’altro anticipo della nona giornata derby emiliano particolarmente combattuto tra i Diavoli del Valorugby e i Sitav Lyons, con i primi a spuntarla 36-28 conquistando anche il punto bonus e consolidando il sesto posto. Serie A Elite Maschile - IX giornata - 22.12.23 Valorugby Emilia v Sitav Lyons 36-28 (5-1) Rugby Viadana 1970 v HBS Colorno 29-18 (4-0) 23.12.23 - ore 14.30 - diretta DAZN Mogliano Veneto Rugby v Rangers Vicenza 24.12.23 - ore 14.00 - diretta RaiSport/DAZN Petrarca Rugby v Femi-CZ Rovigo Classifica: Rugby Viadana 1970 punti 28; Petrarca Rugby 25; HBS Colorno 24; Femi-CZ Rovigo 23; Fiamme Oro Rugby 22; Valorugby Emilia 21; Sitav Lyons 15; Mogliano Veneto Rugby 12; Rangers Vicenza 2 Reggio Emilia, Stadio "Mirabello" – venerdì 22 dicembre 2023

Serie A Elite Maschile, IX giornata

Valorugby Emilia v Sitav Rugby Lyons 36 - 28 (19-7)

Marcatori: p.t. 3' m. Lazzarin tr. Ledesma (7-0), 6' m. Fontana tr. Chico (7-7), 12' m. Silva tr. Ledesma (14-7), 22' m. Silva (19-7), s.t. 51' m. Bruno tr. Chico (19-14), 56' m. Colombo tr. Ledesma (26-14), 62' c.p. Ledesma (29-14), 65' m. Pisicchio tr. Chico (29-21), 76' m. Paolucci tr Ledesma (36 – 21), 81' m. Paz tr. Chico (36-28).

Valorugby Emilia: Farolini (78' Silva Soria); Lazzarin, Tavuyara, Schiabel F. (63' Majstorovic), Colombo (68' Resino); Ledesma, Renton (c); Amenta (74' Ruaro), Sbrocco (50' Tuivaiti), Paolucci; Gerosa, Dell'Acqua; Favre (66' Mattioli), Silva (59' Marinello), Diaz(74' Garziera).

All. Violi/ Fonzi/ Randisi

Sitav Lyons: Biffi (63' Cuoghi); Rodina, Paz, Conti, Bruno (cap); Chico, Fontana; Portillo, Bance (53' Mannelli), Cissè (59' Moretto), Pisicchio, Cemicetti (78' Bottacci); Tripodo (66' Morosi), Minervino (78' De Rossi), Acosta (63' Pelliccioli).

All. Urdaneta

Arb.: Munarini

AA1: Vedovelli, AA2: Pompa

Quarto Uomo: Sergi

TMO: Pennè

Calciatori: Ledesma (Valorugby Emilia) 5/6 ; Chico (Sitav Lyons) 4/4

Cartellini: al 18' giallo a Paolucci (Valorugby Emilia) e Acosta (Sitav Lyons Piacenza)

Note: serata serena, circa 3°, campo in buone condizioni. Spettatori circa 500.

Punti conquistati in classifica: Valorugby Emilia 5 ; Sitav Lyons Piacenza 1

Player of the Match: Marco Silva (Valorugby Emilia)



Viadana, Stadio "L. Zaffanella" – Venerdì 22 Dicembre 2023

Serie A Elite Maschile IX giornata

Rugby Viadana 1970 v HBS Colorno 28-9 (25-7)

Marcatori: p.t. 1' c.p. Roger (3-0), 5' c.p. Roger (6-0), 10' m. Boschetti tr. Roger (13-0), 16' m. Sauze tr. Roger (20-0), 24' m. Ferrara tr. Hugo (20-7), 38' m. Sauze (25-7); s.t. 49' c.p. Roger (28-7), 75' m. Mordacci tr. Hugo (28-14), 78' m. Batista.

Rugby Viadana 1970: Sauze, Ciardullo, Morosini, Jannelli (Cap.) (76' Madero), Bronzini (76' Crea), Roger, Baronio (67' Gregorio), Ruiz, Locatelli, Boschetti, Loretoni, Lavorenti (67' Marchiori), Oubina (49' Mignucci), Luccardi (76' Gasperini), Mistretta (52' Fiorentini).

All. Pavan

HBS Colorno: Van Tonder, Gesi (76' Abanga), Ceballos, Waqanibau (62' Pescetto), Batista, Hugo, Artusio (52' Palazzani), Koffi (Cap.) Popescu (66' Mordacci), Mbandá, Butturini (66' Broglia), Gutierrez, Tangredi (62' Ascari), Ferrara (76' Nisica), Lovotti (62' Taddei).

All. Casellato

Arb. Andrea Piardi (Brescia)

AA1 Francesco Meschini (L'Aquila), AA2 Dario Merli (Jesi)

Quarto Uomo: Filippo Bertelli (Brescia)

TMO: Matteo Liperini (Livorno)

Cartellini: 23' giallo Lavorenti (Rugby Viadana 1970); 75' giallo Ruiz (Rugby Viadana 1970); 77' giallo Crea (Rugby Viadana 1970

Calciatori: Roger Martin Farias (Rugby Viadana 1970) 5/8; Hugo (HBS Colorno) 2/3

Note: serata ventosa, circa 10°, campo in perfette condizioni. Spettatori 1800 circa.

Punti conquistati in classifica: Rugby Viadana 1970 4 – HBS Colorno 0

Man of the Match: Sauze (Rugby Viadana 1970)