Roma - Vittoria e bonus per il Mogliano Veneto Rugby, che sul campo di casa del “Quaggia” supera 30-20 la matricola Rangers Vicenza e riapre la lotta salvezza scavalcando i Lyons e portandosi in settima posizione. Derby d’Italia alla vigilia di Natale al “Memo Geremia, con il Petrarca che ospita i Campioni d’Italia della Femi-CZ Rovigo nell’ennesima riproposizione della grande classica del rugby italiano: si gioca alle 14 in diretta su RaiSport e DAZN, in palio il primo posto, attualmente occupato dal Rugby Viadana. Serie A Elite Maschile - IX giornata - 22.12.23

Valorugby Emilia v Sitav Lyons 36-28 (5-1)

Rugby Viadana 1970 v HBS Colorno 29-18 (4-0)

23.12.23

Mogliano Veneto Rugby v Rangers Vicenza 30-20 (5-0)

24.12.23 - ore 14.00 - diretta RaiSport/DAZN

Petrarca Rugby v Femi-CZ Rovigo Classifica: Rugby Viadana 1970 punti 28; Petrarca Rugby 25; HBS Colorno 24; Femi-CZ Rovigo 23; Fiamme Oro Rugby 22; Valorugby Emilia 21; Mogliano Veneto Rugby 17; Sitav Lyons 15; Rangers Vicenza 2 Mogliano Veneto – Stadio “Maurizio Quaggia” – sabato 23 dicembre 2023

Serie A Elite, IX giornata

Mogliano Veneto Rugby vs Rangers Vicenza 30-20 (17-6)

Marcatori: pt. 3' cp. Mercerat (0-3); 23' m. Finotto, tr. Ferrarin (7-3); 34' cp. Ferrarin (10-3); 36' m. Sangiorgi, tr. Ferrarin(17-3); 40’ cp. Mercerat (17-6). st. 44' m. Douglas (22-6); 52' m. Scalabrin (22-11); 57' cp. Mercerat (22-14); 70' cp. Mercerat (22-17); 74' cp. Ferrarin (25-17); 78' cp. Mercerat (25-20); 80' m. Dal Zilio (30-20)

Mogliano Veneto Rugby: Avaca G.; Zanandrea (15' Douglas), Passarella, Va'Eno, Dal Zilio; Ferrarin, Battara (41'Russi); Grant, Finotto, Brevigliero; Baldino (Cap.), Kingi; Ceccato (52' Avaca E.), Sangiorgi (52' Frangini), Aminu (60’-70’ Gentile)

all.: Marco Caputo

Rangers Vicenza: Galliano; Scalabrin, Gelos, Sanchez-Valarolo, Williams (54' Foroncelli); Mercerat, Pozzobon; Roura, Tonello, Piantella (Cap.); Gomez, Pontarini (44' Urraza); Avila-Recio, Pretz, Lazzarotto (48' Braggie')

all: Cavinato

Arb. Federico Vedovelli

AA1 Franco Rosella, AA2 Alex Frasson

Quarto Uomo: Lorenzo Sacchetto

TMO: Claudio Blessanoa

Cartellini: 60' giallo Aminu (Mogliano Veneto Rugby); 80' giallo Scalabrin (Rangers Vicenza)

Calciatori: Ferrarin 4/8 (Mogliano Veneto Rugby); Mercerat 5/7 (Rangers Vicenza)

Note: Pomeriggio soleggiato, temperatura 14° C., terreno di gioco in buone condizioni, spettatori circa 700.

Punti conquistati in classifica:Mogliano Veneto Rugby 5; Rangers Vicenza 0

Player of the Match: Benedict Grant(Mogliano Veneto Rugby) Ultime dalle sedi Padova, “Memo Geremia” - sabato 24 dicembre, ore 14.00

Serie A Elite Maschile, IX giornata - diretta RaiSport/DAZN

Petrarca Rugby v Femi-CZ Rovigo

Petrarca Rugby: Esposito; Bellini, De Masi, Broggin, Scagnolari; Fernandez, Tebaldi; Vunisa, Nostran, Trotta; Ghigo, Galetto; Hughes, Cugini, Borean

a disposizione: Brugnara, Luus, D’Amico, Quaranta, Casolari, Citton, Caputo, Fou

Femi-CZ Rovigo: Sperandio; Vaccari, Diederich Ferrario, Moscardi, Elettri; Atkins, Bazan Vélez; Casado Sandri, Cosi, Sironi; Ferro (cap.), Ortis; Walsh, Giulian, Leccioli.

A disposizione: Cadorini, Quaglio, Swanepoel, Steolo, Meggiato, Lubian, Chillon, Dogliani arb. Gnecchi (Brescia)